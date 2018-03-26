"عمليات الصحفيين": الزملاء غطوا انتخابات الرئاسة في يومها الأول بحرية

قال أيمن عبدالمجيد رئيس غرفة عمليات نقابة الصحفيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الزملاء الصحفيين أدوا واجبهم المهني في تغطية انتخابات الرئاسة في يومها الأول بكل حرية ومهنية.

وأضاف عبدالمجيد أن اللجنة تلقت شكوتين فقط على مدار اليوم؛ الأولى لزميل من وكالة الأنباء الكويتية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، أكد خلالها عبر اتصال هاتفي بأرقام الغرفة أنه مارس عمله في تغطية الانتخابات بعددٍ من اللجان بحرية، باستثناء لجنة بالعمرانية، حيث طلب مسؤول التأمين خطاب تفويض تغطية من صحيفته، وعند تلقي الشكوى اتصلت بالجهة المعنية التي أزالت سبب الشكوى على الفور، وأخطر الزميل بذلك.

وكانت الشكوى الثانية من زميل بـ"أخبار اليوم" تتعلق بإعاقة حرية حركته داخل لجنة بمنطقة السبتية، وتم التواصل مع الجهات القضائية لتمكينه من أداء مهامه.

وأشاد عبدالمجيد بدور الزملاء الصحفيين في نقل الحقائق بحرفية ومهنية في الحدث الأهم في الوطن، معربًا عن تقديره لتفهم الجهات المعنية بالإشراف وتأمين العملية الانتخابية لدور الإعلام والاستجابة السريعة بإزالة مسببات الشكويين.

وأشار إلى استمرار الغرفة في عملها حتى الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.