اللجان الانتخابية بكرداسة تغلق أبوابها في اليوم الأول

أغلقت اللجان الانتخابية، بمنطقة كرداسة، أبوابها في اليوم الأول من الماراثون الرئاسي.

وانتشرت قوات الأمن في محيط اللجان البالغ عددهم "44" لجنة بـ22 مقرا انتخابيا في نطاق منطقة كرداسة، بعدما انتهت من إغلاق اللجان بعد أن شهد اليوم الأول من التصويت فى الانتخابات الرئيسية التى تستمر على مدار ثلاثة ضعف الإقبال في الساعات الأخيرة على اللجان بالمنطقة.

وكان الناخبين قد حضروا بكثافة كبيرة في الساعات الأولى من فتح اللجان، وشهد محيط عدد من اللجان أجواء من الفرحة والاحتفال بالانتخابات أمام اللجان بالزغاريد والرقص على أغنيتي "قالوا ايه.. تسلم الأيادي".

وكانت محافظة الجيزة، قد شهدت حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع أول أيام العملية الانتخابية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغدو.

وكثفت قوات الأمن تواجدها في مناطق إمبابة وكرداسة والوراق والدقي والعجوزة وأكتوبر.

ويشارك في التأمينات عدد كبير من الضباط على رأسهم اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، واللواء طارق شاش مدير إدارة مباحث تنفيذ الاحكام والمشرف على العملية الانتخابية باكتوبر، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، والمقدم إسلام المهداوي رئيس أكتوبر أول.وكان اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة قد أجرى جولة أمنية تفقد خلالها اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أنه يحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.