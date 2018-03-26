"قومي حقوق الإنسان": انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الأول

أعلنت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان انتظام سير وإجراءات العملية الإنتخابية وفقاً للقواعد المقررة، وذلك في ختام أعمال التصويت لليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التي تستمر حتى بعد غد الأربعاء.

وأضافت غرفة العمليات ـ في بيانها الختامي لليوم الأول ـ أن اللجان التي تابعها المجلس في اليوم الأول شهدت إقبال الناخبين على مقار التصويت الانتخابية على مدار اليوم، خاصة المشاركة النسائية وكبار السن، مؤكدًا أن المتابعين رصدوا عددا محدودا من خروقات الصمت الإنتخابي غير الممنهج أمام بعض اللجان.

وأوضحت أنها تلقت عددا من الشكاوى حول أمور إدارية ومنها صعوبة وصول بعض كبار السن وذوى الاعاقة الى لجانهم الفرعية لتواجد لجانهم في طوابق مرتفعة.

وأكدت الغرفة استمرارها في متابعة أعمالها بالتواصل مع الغرف الفرعية وغرف منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة في الوقوف على آخر تطورات الانتخابات الرئاسية 2018.

وأوضحت أن بعثات متابعة المجلس الميدانية شملت 6 مقار انتخابية بشبرا الخيمة أول، والساحل، وروض الفرج، و10 مقار بمدينة نصر وشرق مدينة نصر والزيتون، و10 مقار بقليوب والقناطر وطوخ، و11 مقرا بالدقي والزمالك، و10 مقار بمصر الجديدة، و7 مقار بحلوان وطرة والتبين، و3 مقار بالمنيل.