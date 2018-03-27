خليل: الاحتلال الإنجليزي لا يزال موجودا في مصر من خلال أهل الشر

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر كانت ولا تزال مطمع للغزاة منذ 7000 سنة إلى الآن.

وأضاف خليل، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه على الرغم من أن مصر عانت من الاحتلال الإنجليزي سابقا إلا أن الإنجليز لم يتركوا مصر حتى الآن لأنهم خرجوا وزرعوا جماعة أهل الشر في مصر.

وأشار إلى أن المتآمرين على مصر لا يريدون أن تعلو الدولة المصرية ويريدون إسقاطها بأي شكل وبالتالي فإن هدفهم هو اللعب على وتيرة عدم مشاركة المصريين في الانتخابات.