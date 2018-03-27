بالتفاصيل| أجندة فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة يوم 3 إبريل المقبل مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي في دورته الثامنة عشر بعنوان "ثقافة المجتمع وأثرها في الخطاب الأدبي.. دورة الكاتب صبري موسى"، ويتولى أمانته علاء الرمحي، ويرأسه سعيد الكفراوي وينظمه الإقليم بقصر ثقافة الفيوم خلال الفترة من 3 إلى 5 إبريل المقبل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة والدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة.

تبدأ فعاليات المؤتمر بافتتاح معرض للفن التشكيلي بجانب معرض لإصدارات الهيئة وآخر للنشر الإقليمي، يعقب ذلك الجلسة الافتتاحية ويتضمن كلمات لأمين عام المؤتمر ورئيس المؤتمر والدكتور هيثم عبد الحفيظ، رئيس الإقليم، ومحافظ الفيوم، ووزير الثقافة، بالإضافة لتسليم الدروع والشهادات للمكرمين.

وفي الواحدة ظهرا تبدأ الجلسة البحثية الأولى بعنوان "الظواهر المجتمعية وأثرها في الخطاب الثقافي" يديرها ماجد الهدهد ويتحدث خلالها الدكتور عبد السلام نويرة، والدكتورة هناء محمد السيد.

وفي السادسة مساءً، تبدأ الجلسة البحثية الثانية بعنوان "الغزو الفكري وأثره في ثقافة المجتمع" يديرها أحمد طوسون، ويتحدث خلالها الباحثين الدكتور محمد عبد الباسط عيد، الدكتور إيهاب المقراني، الدكتور محمد حجاج وتختتم فعاليات اليوم الأول بأمسية شعرية لأدباء الإقليم.

وفي اليوم الثاني تفتتح الجلسة البحثية الثالثة بعنوان "أثر التعليم في سلوك المجتمع" فعاليات اليوم ويديرها عصام حسين، ويتحدث خلالها الدكتور محمد حلمي حامد، الدكتور إيمان سند، الدكتورة نجلاء المصباحي في العاشرة صباحا، يعقبها في الثانية عشرة والنصف ظهرا جلسة الشخصية المكرمة يديرها محمد صالح البحر ويتحدث خلالها عمر شهريار.

وفي الخامسة والنصف مساء تعقد جلسة شهادات عن المكرمين يديرها مؤمن سمير وجلسة لإبداعات محافظات الإقليم يتحدث خلالها حسن حلمي والدكتورة هدى عطية، وكريم سليم، والدكتور حسام عقل.

وفي السابعة مساء تعقد المائدة المستديرة بعنوان "المردود الثقافي للمؤتمرات الأدبية وأثره على المجتمع.. واقعا ومأمولا" يديرها بهاء إلياذة ويتحدث خلالها الدكتورة بسنت محمود، محمود أبو عيشة، محمد الشحات محمد، جاسر جمال الدين، محمد شاكر وتختتم فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة الفيوم للموسيقى العربية.

وفي العاشرة من صباح اليوم الثالث يختتم المؤتمر فعالياته بجلسة الختام وإعلان توصيات المؤتمر في دورته الثامنة عشر.