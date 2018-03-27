"متحدث البرلمان" للشباب: "انزلوا انتخبوا.. مش هنعملكم المستقبل دليفري"

دعا صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الشعب المصري، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن الاختلاف السياسي مقبول، لكن الاستحقاق الوطني كالاستحقاق الرئاسي الحالي لا يمكن الخلاف عليه أو مقاطعته.

وقال حسب الله، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُذاع عبر فضائية "الحياة": "المستقبل ملك للشباب، مش معقولة نعملهم مستقبل دليفري، فلازم يشتركوا وينزلوا في الانتخابات حتى لو في بعض الاختلافات".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.