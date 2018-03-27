فاروق الباز: إثناء المواطنين عن المشاركة الانتخابية محاولات فاشلة

وصف الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز علوم الفضاء بجامعة بوسطن، محاولات إثناء المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بـ"المحاولات الفاشلة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن التصويت هو أول حقوق المواطنة، مؤكدًا: "عشان تبقى مواطن صالح لازم يكون لك حق التصويت والحقوق التانية تيجي بعد كده".

وتابع: "الواحد لازم يصوت الأول عشان يجيب الحكومة اللي يرضى عليها، واللي عاوزها عشان كل حاجة تتعمل صح من تعليم، وصحة، واقتصاد".