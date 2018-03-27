الباز: "السيسي عمل حاجات صعبة جدا.. محدش قدر يعملها غيره"

قال الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز علوم الفضاء بجامعة بوسطن، إن المشروعات القومية التي أٌقيمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غيرت مستقبل مصر.

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم": "اللي قام بيه السيسي كان عاوز يثبت للمصريين بأنهم قادرين أنهم يعملوا أحسن من كده، ولازم نبدأ حاجات ونخلصها في سنة، عشان نقول إحنا قادرين نعمل كذا وكذا".

وتابع: "كان فيه حاجات صعبة للغاية محدش كان هيقدر يعملها غير الرئيس السيسي، زي تعويم الجنيه، عشان دي كانت مشكلة اقتصادية زي الزفت".