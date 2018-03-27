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الوطن

فاروق الباز: "التعليم خربان ومفيش حد هيصلحه قبل 10 سنين"

منذ 21 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
فاروق الباز: "التعليم خربان ومفيش حد هيصلحه قبل 10 سنين"

الدكتور فاروق الباز

قال الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز علوم الفضاء بجامعة بوسطن، إن إصلاح التعليم في مصر سيستغرق سنين طويلة.

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم": "مفيش حد هيصلح التعليم قبل 10 سنين، لأنه لازم تبتدي من الروضة لأن التعليم خربان، والابتدائي والثانوي والجامعي كله خرب، ولازم يتصلح كله".

وتابع: "إحنا في المجلس الاستشاري مهتمين جداً بفكرة التعليم، ولازم كلنا نعرف إن مسألة إصلاح التعليم هتاخد وقت، ولما نصلح التعليم أولادنا هيشتغلوا في كل حتة وهيصلحوا بلدنا".

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