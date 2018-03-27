ابن عم شهيد القصف الحوثي: "عبدالمطلب اختنق بسبب دخان الصاروخ"

قال سليمان محمود حسين، ابن عم شهيد القصف الحوثي للرياض، عبدالمنطلب، إن سقوط سقف الغرفة على الشهيد والدخان الخارج من الصاروخ تسبب في وفاته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن أبناء عمه وجيرانه حاولوا إنقاذه لكنهم فشلوا بسبب وجود دخان كثيف من الصاروخ في الغرفة.

وأوضح حسين، أن ابن عمه سقط عليه حجارة من السقف بعد سقوط بقايا الصاروخ عليه، وعند محاولة إنقاذه لم يتمكن أحد من دخول الغرفة بسبب الدخان الذي أصابهم بالاختناق الشديد، وأن ذلك هو السبب في وفاة الشهيد.