بالفيديو| عريس يحتفل بزفافه داخل "لجنة".. ويضع صور السيسي بدعوة الفرح

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، صورا لمشاركة عروسين من محافظة المنوفية في الانتخابات الرئاسية 2018.

وقال السيد علي "العريس": "أنا كنت عامل كارت الدعوة بتاعت الفرح، وكنت حاطط فيها صور الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف علي أنه قصد أن يكون يوم زفافه هو أول أيام الانتخابات لتكون فرحته مع فرحة مصر، على حسب تعبيره.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.