الزند: شاركت في الانتخابات انطلاقا من مشروع قام على دماء الشهداء

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، إنه شارك في الانتخابات الرئاسية انطلاقًا من المشروع الوطني الذي قام على دماء الشهداء، وقدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأضاف الزند، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، أن التصويت ما هو إلا خطوة مهمة جدًا على طريق البناء الحضاري والديموقراطي والحرية والعدالة، واستكمال كل المقومات اللي حلمنا بها وبدأت ارهاصاتها منذ ثورة 30 يونيو المجيدة.

ووجه الزند رسالة لمن يشوهوا مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا إنهم "هؤلاء سيقزمون ولم يعد لهم مكانا تحت الشمس".