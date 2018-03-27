مي كساب تعترض على الرقص أمام اللجان: "كده مش مقبول.. ارقصوا في بيوتكم"

نشرت الفنانة مي كساب، عددا من التغريدات على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أبدت خلالها اعتراضًا على رقص بعض الفتيات أمام بعض اللجان في الانتخابات الرئاسية.

وقالت كساب: "الستات الغلابة معذورين عشان غلابة على نياتهم وما يعرفوش طريقة للتعبير عن الفرحة والسعادة غير بالغنا والرقص، لكن بنات مصر الواعين بترقصو ليه؟ وعلى إيه؟ لكل مقام مقال ده حدث وطني الرقص لا يليق بيه ارقصوا في البيت، في الديسكو، في فرح براحتكم، لكن في الشوارع وقدام اللجان الانتخابية مش مقبول".

وتابعت: "السيد المقاطع دي مش وطنية انزل وقول لا، انزل وابطل صوتك، اعمل اللي ما عملهوش أحزاب المعارضة بتجهيز مرشح ينافس، ما تقاطعش وتفتكر إنك كده وطني مخلص، اعمل اللي عليك، انزل وأنت حر في ورقتك، المهم صوتك يوصل عشان ده حقك".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.