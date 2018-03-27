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الوطن

سنغافورة تدين إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية

منذ 40 دقيقة
كتب: أ ش أ
سنغافورة تدين إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية

صواريخ الباليستية على الرياض

أدانت سنغافورة إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية باتجاه مدينة الرياض السعودية ومدن أخرى، والذي تسبب في استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية، في بيانها، "إنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للاستهداف المتعمد تجاه المدنيين الأبرياء، ونعرب عن تعاطفنا مع كل الضحايا وعائلاتهم".

وأضافت "نحث جميع الأطراف التحلي بضبط النفس ووقف الأعمال العدائية لضمان سلامة جميع المدنيين من أجل التوصل لحل سلمي للصراع في اليمن".

وأوضحت، أن وزارة الشئون الخارجية السنغافورية تتواصل مع السلطات السعودية لمراقبة الوضع الراهن في المدينة.

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