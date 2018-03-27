لافروف: نشاط "داعش" شمال أفغانستان يشكل تهديدا للأمن الإقليمي

عبّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن قلق بلاده من النشاط المتنامي لتنظيم "داعش" الإرهابي في الولايات الشمالية من أفغانستان، ورأى فيه تهديدا لروسيا وبلدان آسيا الوسطى السوفيتية سابقا.

وقال لافروف متحدثا، في مؤتمر دولي حول أفغانستان عقد في طشقند بأوزبكستان الثلاثاء: "اليوم، الجهود المشتركة مطلوبة بشكل خاص هناك. الوضع في أفغانستان مستمر في التدهور. إن حركة طالبان تسيطر بشكل كامل أو جزئي على نصف مساحة البلاد، وتقوم بعمليات قتالية نشطة، وبتنظيم عمليات تخريب كبيرة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلن الوزير الروسي، أن "من دواعي القلق بصفة خاصة نشاط تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بخاصة في الولايات الأفغانية الشمالية المتاخمة لحدود دول رابطة الدول المستقلة".

واختتم لافروف حديثه، قائلا: "هناك تقام تحصينات ونقاط دفاعية قوية، ويجري تدريب أشخاص من آسيا الوسطى وروسيا وغيرها من البلدان، ونحن نرى في ذلك تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي".