محافظ الإسكندرية: تأخير فتح 4 لجان 20 دقيقة في اليوم الثاني للانتخابات

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية سار بشكل جيد، وشهدت المحافظة عرسا انتخابيا أمس، حيث كان هناك حشد من السيدات والرجال.

وأضاف سلطان، خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحادث الإرهابي الذي شهدته الإسكندرية قبيل بدء الانتخابات لم يؤثر على إقبال المواطنين على التصويت، موضحا أن جميع اللجان بدأت في التاسعة صباحا، وكان هناك تأخير في 4 لجان ولكن لمدة 20 دقيقة فقط.

وتابع أن هناك رحلات لنقل كبار السن وتسهيل التصويت عليهم، موضحا أن التجهيز للانتخابات في المحافظة يتم منذ أكثر من شهر، وهناك تنسيق مع عدد من الجهات المعنية في المحافظة، لافتا إلى انعقاد غرفة العمليات قبل الانتخابات بيوم كامل، ورقمها 114، مشيرا إلى تفقدها بعض اللجان في الصباح الباكر اليوم، ولبى الطلبات اللوجيستية لبعض القضاة في لجانهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.