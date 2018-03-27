موسكو: قرار واشنطن لن يبقى دون رد صارم

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو مستعدة للعمل البناء مع واشنطن، لكن قرارها بطرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد صارم.

وتعقيبا على تصريحات واشنطن، في قضية الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال قال ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن "واشنطن مرة أخرى تعتمد اتهامات كاذبة ضد روسيا، تهدد وتحاول قلب كل شيء رأسا على عقب"، مضيفا أن موسكو تدعو لندن إلى دراسة المواد الرسمية، وعدم إصدار تصريحات على الإنترنت عن موقف روسيا من قضية سكريبال، والتوقف عن تضليل المجتمع الدولي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح ريابكوف أن "الشخصيات الرسمية البريطانية تواصل كلام هراء"، مضيفا: "أدعو زملاءنا في لندن الذين يتباهون، دائما بأنهم دقيقون في تصريحاتهم أن لا يعتمدوا على أقوال أي شخص، فقط لأنه يحمل جواز سفر روسي، على أن تصريحه يمثل وجهة نظر موسكو الرسمية".

ودعا المسؤول الروسي البريطانيين وقياداتهم، إلى "تحليل ودراسة المواد، التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية بتمعن"، كما جدد دعوته إلى لندن بعدم تضليل البريطانيين والمجتمع الدولي، فهذا سلوك غير محترم".