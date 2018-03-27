وزير الشباب: قبل ما تتفرجوا على مباراة مصر اليوم أَدُّوا واجبكم الوطني

طالب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، من منطلق أداء الواجب الوطني.

وقال عبدالعزيز، في تدوينه له على "فيسبوك"، "اليوم مباراة مصر واليونان الساعة 8 مساءً.. يا ريت كلنا وخصوصا الشباب قبل مشاهدة المباراة وتشجيع منتخب مصر نكون أدينا واجبنا الوطني وشاركنا في انتخابات الرئاسة.. تحيا مصر".

وحول مشاركة لاعبي المنتخب الوطني في الانتخابات، قال وزير الشباب، "سيشاركون صباح الغد الأربعاء فور عودتهم من معسكر سويسرا".

ويواجه منتخب مصر اليوم منتخب اليونان، خلال المعسكر المقام حاليا للفريق في سويسرا، وذلك ضمن الاستعدادات لكأس العالم روسيا 2018.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.