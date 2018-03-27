عمليات مجلس الوزراء: انتظام عمل جميع اللجان بالمحافظات لليوم الثاني

أكد العميد علي هريدي رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء ورئيس قطاع الكوارث والأزمات بالمجلس انتظام عمل جميع اللجان فى المحافظات خلال اليوم الثاني لعملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

وقال هريدي، خلال متابعته لسير الانتخابات بالمحافظات من خلال الفيديو كونفرانس، إنه لا يوجد أى معوقات حتى الآن بشأن سير عملية الاقتراع.

وقام بالاتصال بمحافظات المنيا وقنا الغربية ومطروح وسوهاج والشرقية والأقصر وأسيوط والسويس والإسماعيلية ودمياط والبحيرة.

يذكر أن من يحق له التصويت بجميع أنحاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 ألاف موظف.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.