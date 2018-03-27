رجال الأعمال يتوافدون على لجان شرم الشيخ: "مصر تحتاج اليوم كل مواطن"

توافد العشرات من رجال الأعمال بمدينة شرم الشيخ على صناديق الاقتراع بلجان مدرسة "جيل أكتوبر"، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2018.

وأكد جيفارا الجافي، أحد رجال الأعمال، أن المشاركة واجب وطني ولا بد للجميع أن يشارك في اختيار رئيس الجمهورية، لأن مصر تحتاج كل مواطن يدلي بصوته لإظهار صورتنا الحقيقة للعالم وأن شعب مصر يختار الرئيس.

فيما قال ناجي ظريف أحد رجال الأعمال، إن الشعب المصري دائما ما يخيب ظن الحاقدين وتظهر مواقفه المشرفة في الأوقات الحاسمة، مؤكدا ضرورة المشاركة الإيجابية، ولكل مواطن حرية اختيار من يرى أنه مناسب لقيادة البلاد، مضيفا أنه حرص على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته من أجل مستقبل مصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.