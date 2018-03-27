باحث بـ"هندسة حلوان" يفوز بأفضل رسالة ماجسيتر بـ"المسابقة الوطنية"

حصل الباحث ضياء عبد الرحيم محمد عبد الله، الباحث بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بالمطرية، على المركز الأول في المسابقة الوطنية لأفضل أبحاث ماجستير ودكتوراه في مجال الهندسة والتي نظمتها لجنة قطاع المعاهد الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات لافضل رسالة ماجستير بعنوان: "التحليل الحراري والاقتصادي لأداء منظومات تكييف الهواء ذات المواد المازة" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد فتوح أستاذ هندسة القوى الميكانيكية وعميد كلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان مشرفا، وعضوية كل من الدكتور عادل خليل بهندسة القاهرة، الدكتور عبد الحميد هلالي هندسة المطرية.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة تحتوي على عدد هائل من الكوادر العلمية المتميزة في عدد كبير من المجالات الفريدة حيث تولي الجامعة البحث العلمي والنشر الدولي اهتماما كبيرا.

واهتمت الدراسة بتقييم أداء المنظومة المهجنة والتي تشتمل على دائرة تبريد بانضغاط البخار ومهد للمواد المجففة وقد اهتمت الدراسة العملية بمقارنة أداء جهاز التكييف التقليدي (منظومة تبريد بانضغاط البخار) وجهاز التكييف المهجن (منظومة تبريد بانضغاط البخار ومهد المواد المجففة) تحت الظروف المناخية ذات الرطوبة العالية، حيث تمت الدراسة العملية على منظومة تبريد بانضغاط البخار تستخدم الهواء كمائع تشغيل ثانوي خلال المبخر والمكثف، تم دراسة تأثير التغير في الظروف الخارجية للمبخر عند ظروف ثابتة للمكثف، وكذلك دراسة تأثير كتلة المواد المجففة مسامية المواد المجففة ومعدل تدفق الهواء على أداء المنظومة المهجنة.

كما تمت الدراسة النظرية لدراسة خصائص المواد المازة مثل السيلكا جيل باستخدام (الشبكات العصبية الصناعية) على نطاق واسع من ظروف التشغيل، حيث كشفت النتائج المعلنة أن دراسة المواد المازة يمكن أن يتم دراستها نظريا باستخدام الشبكات العصبية الصناعية وإعطاء درجة عالية من الدقة من الدراسة العملية، وجدنا زيادة كتلة المواد المجففة وانخفاض معدل تدفق الهواء يؤدي إلى زيادة زمن تشغيل المنظومة المهجنة تحت تأثير حمل منخفض للمبخر وقدرة للضاغط منخفضة ولا يوجد تأثير واضح لكتلة المواد المجففة على معامل أداء المنظومة.