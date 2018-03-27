محافظ القاهرة: صوت كل مواطن حق وواجب وطني.. ونتوقع زيادة عدد الناخبين

قال المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، إن المحافظة كان بها نسب تصويت عالية في اليوم الأول للانتخابات، داعيا المواطنين للمشاركة في التصويت في العملية الانتخابية، قائلا: "دي رسالة للعالم وصوت كل مواطن ليس حق فقط لكنه حق وواجب على كل مصري"، موضحا أن هناك 1410 لجنة فرعية على مستوى المحافظة لمتابعة الانتخابات.

وأضاف المحافظ، خلال لقاء مع قناة "أون لايف" اليوم، أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات بشكل كامل، وتوقع زيادة عدد الناخبين خلال اليوم وغدا للانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.