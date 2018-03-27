وزير العدل السوداني يتفقد مشروع "سدي عطبرة وسيتيت"

وقف وزير العدل السوداني، الدكتور إدريس إبراهيم جميل، لدى زيارته اليوم لمشروع سدي عطبرة وسيتيت، بحضور والي ولاية القضارف المهندس ميرغني صالح وعدد من المسؤولين، على مكونات المشروع بالتركيز على محطتي توليد الكهرباء ومياه القضارف.

وأشاد الوزير بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية، التي عادت على ولايتي القضارف وكسلا بفضل قيام المشروع وإسهامها، في إحداث الاستقرار والتنمية بالمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشاد بدور المشروع في معالجة مشكلة مياه القضارف، وقال "إنه أسهم كذلك في إعداد كوادر سودانية قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى والاستراتيجية".

من جانبه، شدد والي ولاية القضارف، على ضرورة أن يصمم المشروع الزراعي المصاحب لقيام السدين وفقا لنظم الري الحديثة للمحافظة على المياه، مشيرا إلى عزم الولاية على إقامة مشروع زراعي بالمنطقة الواقعة بين السدين لجذب الاستثمار.