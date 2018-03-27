تسجيل الدخول

الوطن

وزير العدل السوداني يتفقد مشروع "سدي عطبرة وسيتيت"

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
وزير العدل السوداني يتفقد مشروع "سدي عطبرة وسيتيت"

سدي أعالي عطبرة وسيتيت-صورة أرشيفية

وقف وزير العدل السوداني، الدكتور إدريس إبراهيم جميل، لدى زيارته اليوم لمشروع سدي عطبرة وسيتيت، بحضور والي ولاية القضارف المهندس ميرغني صالح وعدد من المسؤولين، على مكونات المشروع بالتركيز على محطتي توليد الكهرباء ومياه القضارف.

وأشاد الوزير بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية، التي عادت على ولايتي القضارف وكسلا بفضل قيام المشروع وإسهامها، في إحداث الاستقرار والتنمية بالمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشاد بدور المشروع في معالجة مشكلة مياه القضارف، وقال "إنه أسهم كذلك في إعداد كوادر سودانية قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى والاستراتيجية".

من جانبه، شدد والي ولاية القضارف، على ضرورة أن يصمم المشروع الزراعي المصاحب لقيام السدين وفقا لنظم الري الحديثة للمحافظة على المياه، مشيرا إلى عزم الولاية على إقامة مشروع زراعي بالمنطقة الواقعة بين السدين لجذب الاستثمار.

أخبار متعلقة

"الخرطوم" تشدد على الاستفادة من مشروع سدي "أعالي نهر عطبرة" و"ستيت"

"الخرطوم" تشدد على الاستفادة من مشروع سدي "أعالي نهر عطبرة" و"ستيت"
وكالة سودانية: بحيرة سدي أعالي عطبرة وسيتيت تصل أعلى منسوب تشغيلي

وكالة سودانية: بحيرة سدي أعالي عطبرة وسيتيت تصل أعلى منسوب تشغيلي
وزير الري السوداني: دخول الوحدة الـ4 لأعالي عطبرة وسيتيت نهاية فبراير

وزير الري السوداني: دخول الوحدة الـ4 لأعالي عطبرة وسيتيت نهاية فبراير
وزير الموارد المائية السوداني: أعالى سدي "عطبرة" و"ستيت" أكبر مشروع تنموي في شرق البلاد

وزير الموارد المائية السوداني: أعالى سدي "عطبرة" و"ستيت" أكبر مشروع تنموي في شرق البلاد

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان ويطمئن على سير الانتخابات في سفاجا

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان ويطمئن على سير الانتخابات في سفاجا

حسين زين يقوم بجولة في "قطاع الأخبار" لمتابعة تغطية الانتخابات

حسين زين يقوم بجولة في "قطاع الأخبار" لمتابعة تغطية الانتخابات

قاضي لجنة بـ"أرض اللواء" ينزل لسيدة مصابة بجلطة للإدلاء بصوتها

قاضي لجنة بـ"أرض اللواء" ينزل لسيدة مصابة بجلطة للإدلاء بصوتها

رئيس جامعة أسيوط: رفع الغياب عن الطلبة وإجازة للعاملين للتصويت

رئيس جامعة أسيوط: رفع الغياب عن الطلبة وإجازة للعاملين للتصويت

بعد منحهم إجازة نصف يوم.. طوابير ومسيرات لـ"عمال المحلة" أمام اللجان

بعد منحهم إجازة نصف يوم.. طوابير ومسيرات لـ"عمال المحلة" أمام اللجان

اختيارات الوطن

"عجوز الزاوية" عنده "نزولة" لعابدين لأجل السيسي: الريس من أولياء الله

"عجوز الزاوية" عنده "نزولة" لعابدين لأجل السيسي: الريس من أولياء الله

"أمل" في مقدمة الناخبين بـ"قصر الدوبارة": "نازلة أفوض السيسي تاني"

"أمل" في مقدمة الناخبين بـ"قصر الدوبارة": "نازلة أفوض السيسي تاني"

محل وأحياناً صيدلية: «جمال» يجمع الدواء ويتبرع به

محل وأحياناً صيدلية: «جمال» يجمع الدواء ويتبرع به

من كوافير إلى ترميم المانيكان.. «أحمد» يهرب من أولاده للعمل

من كوافير إلى ترميم المانيكان.. «أحمد» يهرب من أولاده للعمل

مهندس عبر «فيس بوك»: خبرة 20 عاماً.. وقاعد فى البيت

مهندس عبر «فيس بوك»: خبرة 20 عاماً.. وقاعد فى البيت

الأكثر قراءة

عاجل