شقيقة "صائد التكفيريين" تحمل صورته خلال تصويتها ببني سويف

أدلت أماني هارون شقيقة الشهيد مقدم محمد هارون الملقب بصائد التكفيريين، اليوم الثلاثاء، بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة المنتزه الابتدائية بحي مقبل في مدينة بني سويف.

ورفعت شقيقة الشهيد محمد هارون صورة للشهيد أثناء الادلاء بصوتها في العملية الانتخابية ورفعت علامة النصر مرددة هتاف تحيا مصر، والتقطت صورا تذكارية مع رؤوساء اللجنة المشرفة على الانتخابات وقوات الجيش المكلفة بتأمين العملية الانتخابية داخل المدرسة.

وقالت شقيقه الشهيد عقب خروجها من الادلاء بصوتها في العملية الانتخابية" الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رئيسى، وكل أهالى وأسر الشهداء بتحبه وبتدعمه وهنابيعه للمرة الثانية والمليون"، متابعة:" يكفي أنه أول المطبطبين على رأس ابناء الشهداء والأيتام، ويعتبرهم ابنائه ودائما ما يسأل عنهم.

وأضافت: "يا بختنا برئيسنا السيسي عندنا رئيس على قدر المسؤولية، نقل مصر من مكان إلى مكان اخر، مشروعات وانجازات حقيقة تحققت خلال فترة وجيزة لم تتعدى 4 سنوات، يتم انجازها في عشات السنوات".

أحمد هارون شقيق الشهيد يقول " نحن أسر الشهداء يكفينا قبلة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس اليتيم، ويكفينا فخرا أنه حمل ابناء شهدائنا على كتفيه بلا خجل ولا اكتراث، ورسخ وأعلى بالمجتمع قيمة الوفاء".

واستشهد العقيد محمد هارون والملقب بصائد التكفيريين، في 13 نوفمبر من عام 2015 خلال انفجار عبوة ناسفة، خلال احدي العمليات العسكرية خلال ترأسه لكمين الجورة بشمال سيناء، ولقب بأمير شهداء سيناء بعد استشهاده.

يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة مليون و748 ألف و441 ناخبا وناخبة موزعين على 9 لجان عامة منها 3 لجان بمركز ومدينة بني سويف و6 لجان عامة بباقى المراكز الإدارية الست ، تضم 482 مقراً انتخابياً باجمالي 514 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.