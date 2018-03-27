المتحدث الرسمي لشركة المترو يدلي بصوته في شبرا الخيمة

أدلى أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مترو الانفاق صوته في الإنتخابات الرئاسية المصرية، صباح اليوم، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة عمر بن عبد العزيز بشبرا الخيمة.

وأكد عبد الهادي، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني ومسئولية يتحملها كل مواطن إتجاه بلده حتي نستطيع معاً استكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، مؤكدا أن مصر شهدت علي مدار الـ4سنوات الماضية عمليات اصلاح اقتصادية غير مسبوقة.

ودعا متحدث المترو جموع الشعب المصري بالتوجه إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم وعدم مقاطعة الانتخابات حتي يستطيع المصريون نقل صورة مصر الديمقراطية أمام العالم، مؤكدًا على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، وأن هناك شباب مصريين متطوعين لمساعدة كبار السن وذوي الأحتياجات الخاصة والبحث من خلال الرقم القومي لمعرفة اللجنة الانتخابية لكل مواطنة، وتقديم كافة المساعدات لهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.