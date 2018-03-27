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الوطن

زوجة تحاول الانتحار بمبيد حشري لتأخر حملها في الدقهلية

منذ 16 دقيقة
كتب: صالح رمضان
زوجة تحاول الانتحار بمبيد حشري لتأخر حملها في الدقهلية

سيارة اسعاف تنقل مريض

تناولت زوجة شابة في قرية "البوها"، مركز ميت غمر بالدقهلية، مبيد حشري في محاولة للانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة لتزوجها منذ عام وتأخرت في الحمل.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مأمور مركز شرطة ميت غمر ، بوصول إيمان ع. ص.، 20 سنة ربة منزل، مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر ادعاء تناول مادة غير معلومة ، وتم تحويلها إلي مركز السموم بالمنصورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال المصابة في محضر الشرطة أكدت أنها تناولت مبيد حشري مما أدي إلي حدوث لإصابتها لمرورها بحالة نفسية سيئة  لتأخر حملها كونها متزوجة منذ عام تقريبا.

وأيد زوجها أقوالها في محضر الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2949 لسنة 2018 إداري ميت غمر.

 

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