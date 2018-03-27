إقبال كثيف في لجان مركز أبوقرقاص بالمنيا

تابع عصام البديوي محافظ المنيا، صباح اليوم، سير الانتخابات الرئاسية بعدد من اللجان الانتخابية بمركز أبوقرقاص، وذلك للاطمئنان على تيسير كافة الإجراءات على الناخبين للتصويت في الانتخابات التي انطلقت أمس الاثنين.

رافق المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية حيث شملت الجولة تفقد اللجان الانتخابية بكل من مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، ومدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات ومدرسة صلاح سالم الابتدائية، ومدرسة منهرى الجديدة للتعليم الاساسى بقرية منهرى ومدرسة الشهيد علاء عيد فتحي للتعليم الأساسي بقرية الكرم ومدرسة عبدالرحمن اسماعيل باتليدم.

أكد المحافظ على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن فالمشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني وإنساني.

وقد شهدت محافظة المنيا أمس خاصة القرى زيادة في الإقبال من قبل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.