محافظ البحيرة تشيد بدور الجمعيات الأهلية في حشد الناخبين للتصويت

أشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والعمد والمشايخ وأعضاء مجلس النواب بنطاق المحافظة وجامعة دمنهور، في حشد المواطنين وحثهم على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، وإظهار الشكل الحضاري ومدى وعي المواطنين وانتمائهم لمصر، وتأكيدهم استمرار مسيرة العطاء والتنمية.

وتواصلت المحافظ، خلال متابعتها لفعاليات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مع رؤساء المدن والقرى عبر "فيديو كونفرانس" للوقوف على سير الانتخابات ومدى إقبال المواطنين على التصويت ومتابعة تقديم أوجه التيسيرات أمام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.