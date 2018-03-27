محافظ البحيرة تتفقد عددا من اللجان بدمنهور

تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، يرافقها اللواء أحمد عبد العزيز عمر قائد الفرقة العاشرة، واللواء مجدي عناني السكرتير العام، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري، وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، اليوم، عددا من اللجان الانتخابية بمدينة ومركز دمنهور، لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الثاني.

وتفقدت المحافظ، لجان معهد قراءات دمنهور للبنين بشبرا، ومدارس مدحت صبري وأنور السادات بمجمع أبو الريش التعليمي، ومدرسة عبد الباقي سرور نعيم بقرية قراقص مركز دمنهور، وأشادت بإقبال المواطنين وتزايد أعدادهم منذ الصباح وخاصة السيدات وكبار السن والشباب وسط جو من الفرحة والهتافات والزغاريد والأغاني والأناشيد الوطنية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.