بالصور| الإعلامي محمد فودة يدلي بصوته في الغربية: "اليوم عيد وطني"

أدلى الإعلامي محمد فودة بصوته الانتخابي في مدرسة "عثمان بن عفان" بمدينة زفتى في الغربية، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

ووصف فودة، في تصريح عقب الإدلاء بصوته، احتشاد المواطنين لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه "مثل العيد الوطني للبلاد"، حيث يتسابق المصريين لإرسال رسالة واضحة إلى العالم كله أن مصر على قلب رجل واحد خلف زعيمهم وقائدهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.