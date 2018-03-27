حلف الأطلسي يعلن عن "إجراءات" في قضية سكريبال اليوم

يعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبورج، بعد ظهر اليوم، "إجراءات ردا على استخدام غاز للأعصاب" من أجل تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في المملكة المتحدة.

وأوضح بيان صدر عن حلف شمال الأطلسي، أنه من المقرر أن يدلي ستولتنبورغ بتصريح قرابة الساعة 15,30 (13,30 ت غ) في مقر الحلف في بروكسل، وذلك غداة قرار الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي طرد عشرات الدبلوماسيين الروس.

وتم تسميم العميل الروسي المزدوج سكريبال في الـ4 من مارس الحالي، في سالزبري بجنوب انكلترا، وتحولت الحادثة إلى نوع من المواجهة بين الشرق والغرب.