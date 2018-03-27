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مؤشر البورصة الرئيسي يتجاوز 17 ألف نقطة.. والسوقي يربح 6 مليارات جنيه

منذ 30 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
مؤشر البورصة الرئيسي يتجاوز 17 ألف نقطة.. والسوقي يربح 6 مليارات جنيه

البورصة - ارشيفية

أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 969.831 مليار جنيه.

حيث ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% عند مستوى 2928 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17418 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 869 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 479 نقطة.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 71. مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 656 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 3.2 مليون جنيه، 9.95 مليون جنيه، 61.4 مليون جنيه،  على التوالى.

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