الدفعة الرابعة من مسلحي "فيلق الرحمن" تستعد للانسحاب من الغوطة

تتواصل في غوطة دمشق الشرقية، اليوم، عملية انسحاب مسلحي تنظيم "فيلق الرحمن" المعارض وعوائلهم إلى محافظة إدلب لليوم الرابع على التوالي.

وقال مصدر مسؤول لقناة "آر تي" الروسية، إن 25 حافلة خرجت من عمق عربين باتجاه حاجز السيربيكس، متوقعا أن يصل عدد الحافلات، التي ستغادر نحو إدلب ضمن الدفعة الرابعة اليوم إلى 100 حافلة.

وأوضحت قناة "آر تي" الروسية، أن التحضيرات انطلقت عند معبر عربين الإنساني لخروج الدفعة الرابعة من المسلحين وأفراد عوائلهم، غير الراغبين في تسوية أوضاعهم، من جيب محاصر لهم يشمل حي جوبر وبلدات عربين وزملكا وعين ترما، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مركز المصالحة الروسي في سوريا وقيادة هذا التنظيم المعارض.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن 6749 مسلحا وأفراد عوائلهم غادروا الغوطة أمس الاثنين إلى إدلب على متن 110 حافلات، ليصل بذلك عدد الذين انسحبوا إلى إدلب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 13190 شخصا، وأمّن طريقهم الجيش السوري وضباط من مركز المصالحة الروسي في سوريا وموظفو الهلال الأحمر السوري.

وأكد البيان أن مسلحي "فيلق الرحمن" أفرجوا عن 26 عسكريا سوريا محتجزا لديهم، مشيرا إلى أن عمليات انسحاب المسلحين وعوائلهم من الغوطة الشرقية مستمرة.

وفي غضون ذلك، لا يزال المدنيون يخرجون من الغوطة الشرقية عبر المنافذ الإنسانية المقامة في المنطقة تحت إشراف العسكريين الروس، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 122 ألف مدني من الغوطة منذ إعلان موسكو هدنات إنسانية يومية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 520 مدنيا غادروا مدينة دوما الخاضعة لسيطرة تنظيم "جيش الإسلام" أمس الاثنين عبر المنفذ الإنساني المقام في مخيم الوافدين، مضيفة أن موظفي مركز المصالحة الروسي نظموا في المعبر توزيع المواد الغذائية، بما في ذلك الوجبات الساخنة، ومياه الشرب.