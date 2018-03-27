مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد لجان دمنهور

تفقد اللواء علاء حباجة، مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، يرافقه اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، عددا من اللجان الانتخابية بمدينة دمنهور.

وشدد مساعد الوزير، خلال جولته، على ضرورة ظهور القوات بشكل لائق، وحسن التعامل مع المواطنين، ومساعدة كبار السن، بجانب توسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ماهو خارج على القانون، ويعيق انتظام العملية الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.