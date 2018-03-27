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الوطن

مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد لجان دمنهور

منذ 30 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان
مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد لجان دمنهور

مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا يتفقد لجان البحيرة

تفقد اللواء علاء حباجة، مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، يرافقه اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، عددا من اللجان الانتخابية بمدينة دمنهور.

وشدد مساعد الوزير، خلال جولته، على ضرورة ظهور القوات بشكل لائق، وحسن التعامل مع المواطنين، ومساعدة كبار السن، بجانب توسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ماهو خارج على القانون، ويعيق انتظام العملية الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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"غوريلا وبلياتشو" أمام لجان شارع المعز: "عشان الصغير والكبير يتبسط"
"إعلام بنها": تزايد أعداد الشباب المشاركين في الانتخابات

"إعلام بنها": تزايد أعداد الشباب المشاركين في الانتخابات
الشباب يتوافدون على لجان رأس البر للتصويت

الشباب يتوافدون على لجان رأس البر للتصويت
محافظ دمياط: نفتش المنتقبات قبل دخولهم اللجان

محافظ دمياط: نفتش المنتقبات قبل دخولهم اللجان
محافظ بورسعيد يذهب مع أسرته للتصويت تشجيعا للأسر على المشاركة

محافظ بورسعيد يذهب مع أسرته للتصويت تشجيعا للأسر على المشاركة
إقبال كثيف في لجان مركز أبوقرقاص بالمنيا

إقبال كثيف في لجان مركز أبوقرقاص بالمنيا
رئيس لجنة "الوحدة" في كرداسة: انتخابات تسير بانتظام وهي أقوى من 2012

رئيس لجنة "الوحدة" في كرداسة: انتخابات تسير بانتظام وهي أقوى من 2012
العاملون بأوقاف العاشر من رمضان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

العاملون بأوقاف العاشر من رمضان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
برفقة العشرات.. شقيق شيخ الأزهر يدلي بصوته في الأقصر

برفقة العشرات.. شقيق شيخ الأزهر يدلي بصوته في الأقصر
"بيتفور وورد وكاب".. كيف تحدى الناخبون امتداد الطوابير والإرهاب؟

"بيتفور وورد وكاب".. كيف تحدى الناخبون امتداد الطوابير والإرهاب؟
توافد آلاف العمال من شركة عصفور للمشاركة في الانتخابات بمنطقة حلوان

توافد آلاف العمال من شركة عصفور للمشاركة في الانتخابات بمنطقة حلوان
مسيرة نسائية في شبرا لحث المواطنين على التصويت بهتافات "تحيا مصر"

مسيرة نسائية في شبرا لحث المواطنين على التصويت بهتافات "تحيا مصر"
"على عكازين".. "إبراهيم" من غرفة الجراحة إلى اللجنة: "جيت عشان السيسي"

"على عكازين".. "إبراهيم" من غرفة الجراحة إلى اللجنة: "جيت عشان السيسي"
بالصور| نائبان بالهرم يتفقدان سير العملية الانتخابية

بالصور| نائبان بالهرم يتفقدان سير العملية الانتخابية
العاملون بكهرباء البحيرة يدلون بأصواتهم في الانتخابات

العاملون بكهرباء البحيرة يدلون بأصواتهم في الانتخابات
أحمد أبوالغيط عن كثافة التصويت: الشعب أصبح واعيا سياسيا

أحمد أبوالغيط عن كثافة التصويت: الشعب أصبح واعيا سياسيا
رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لـ"الوطن": لم نرصد أي خروج عن القواعد

رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لـ"الوطن": لم نرصد أي خروج عن القواعد
بالفيديو| وزير التعليم يشارك في مسيرة طلابية لحث المواطنين على التصويت

بالفيديو| وزير التعليم يشارك في مسيرة طلابية لحث المواطنين على التصويت
الأم المثالية في قنا بعد الإدلاء بصوتها: "وفيت بوعدي للرئيس"

الأم المثالية في قنا بعد الإدلاء بصوتها: "وفيت بوعدي للرئيس"
توافد الناخبين على لجنة مدرسة الدهسة الابتدائية بفرشوط بقنا

توافد الناخبين على لجنة مدرسة الدهسة الابتدائية بفرشوط بقنا
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مرتديا علم مصر: هتبقى أد الدينا

وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مرتديا علم مصر: هتبقى أد الدينا
دار الإفتاء: فتاوى الإخوان في الانتخابات تراوحت بين "الشرك" و"الحرمة"

دار الإفتاء: فتاوى الإخوان في الانتخابات تراوحت بين "الشرك" و"الحرمة"
إقبال كثيف على لجان محافظة الجيزة في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

إقبال كثيف على لجان محافظة الجيزة في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية
سما المصري تعلن خوض انتخابات المحلیات بالأزبكية: بناء على طلب الأهالي

سما المصري تعلن خوض انتخابات المحلیات بالأزبكية: بناء على طلب الأهالي
على أنغام "قالوا إيه".. مسيرة لطلاب الخانكة لدعوة المواطنين للتصويت

على أنغام "قالوا إيه".. مسيرة لطلاب الخانكة لدعوة المواطنين للتصويت
"كفر الشيخ": العملية الانتخابية تسير بسلام ونتابعها على مدار الساعة

"كفر الشيخ": العملية الانتخابية تسير بسلام ونتابعها على مدار الساعة
مدير إدارة التجنيد بالقناة يتفقد قوات تأمين مقرات اللجان في بورسعيد

مدير إدارة التجنيد بالقناة يتفقد قوات تأمين مقرات اللجان في بورسعيد
"النيابة الإدارية": انتظام سير الانتخابات الرئاسية وسط تأمين مشدد

"النيابة الإدارية": انتظام سير الانتخابات الرئاسية وسط تأمين مشدد
إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "عبد الحكيم قاسم" في البدرشين

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "عبد الحكيم قاسم" في البدرشين
إقبال كثيف من عمال حقل ظهر وشركات البترول على لجان غرب بورسعيد للتصويت

إقبال كثيف من عمال حقل ظهر وشركات البترول على لجان غرب بورسعيد للتصويت
"عمليات الوزراء": إلغاء فترة الراحة بجميع اللجان وارتفاع كثافة التصويت

"عمليات الوزراء": إلغاء فترة الراحة بجميع اللجان وارتفاع كثافة التصويت
بالصور| أم تصطحب صغارها الثلاثة في جولة انتخابية بالأعلام: مبسوطة بيهم

بالصور| أم تصطحب صغارها الثلاثة في جولة انتخابية بالأعلام: مبسوطة بيهم
شباب مصنع "كيما 2" يدلون بأصواتهم في لجنة الشابات المسلمات بأسوان

شباب مصنع "كيما 2" يدلون بأصواتهم في لجنة الشابات المسلمات بأسوان
بالصور| "خليك إيجابي".. رسالة أطفال الغربية للمشاركة بالانتخابات

بالصور| "خليك إيجابي".. رسالة أطفال الغربية للمشاركة بالانتخابات
بالصور| طابور من الناخبين أمام لجان أبومناع بحري بقنا

بالصور| طابور من الناخبين أمام لجان أبومناع بحري بقنا
"الوطنية للانتخابات": استمرار التصويت بجميع اللجان خلال ساعة الراحة

"الوطنية للانتخابات": استمرار التصويت بجميع اللجان خلال ساعة الراحة
برلماني يدفع بـ20 سيارة لحشد المواطنين للتصويت بـ"الرئاسة" في أسوان

برلماني يدفع بـ20 سيارة لحشد المواطنين للتصويت بـ"الرئاسة" في أسوان
إصابة موظفة بنزلة معوية وناخبة بغيبوبة سكر في الانتخابات بالشرقية

إصابة موظفة بنزلة معوية وناخبة بغيبوبة سكر في الانتخابات بالشرقية
"المنطقة الأزهرية" بأسوان: العمل نصف يوم للمشاركة في الانتخابات

"المنطقة الأزهرية" بأسوان: العمل نصف يوم للمشاركة في الانتخابات
بالصور| "فطير وعسل وشيشة" لوفد مراقبة الانتخابات الأمريكي في المنوفية

بالصور| "فطير وعسل وشيشة" لوفد مراقبة الانتخابات الأمريكي في المنوفية
كرنفالات بقرية "دمهوج" احتفالا بـ"عرس الانتخابات الرئاسية"

كرنفالات بقرية "دمهوج" احتفالا بـ"عرس الانتخابات الرئاسية"
"كلنا معاك" في قنا تدفع بـ100 سيارة لنقل الناخبين للمقار الانتخابية

"كلنا معاك" في قنا تدفع بـ100 سيارة لنقل الناخبين للمقار الانتخابية
طلاب "تربية الغردقة" يحثون المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

طلاب "تربية الغردقة" يحثون المواطنين على المشاركة فى الانتخابات
وكيل "زراعة الغربية" يتفقد لجان الانتخابات في مركز طنطا

وكيل "زراعة الغربية" يتفقد لجان الانتخابات في مركز طنطا
"قاضي" يساعد مسن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بالبدرشين

"قاضي" يساعد مسن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بالبدرشين
رئيس الأركان يتفقد لجان شرق الإسكندرية ويلتقط صورا تذكارية مع السيدات

رئيس الأركان يتفقد لجان شرق الإسكندرية ويلتقط صورا تذكارية مع السيدات
تزايد أعداد الناخبين ظهر ثاني أيام الانتخابات في الأربعين بالسويس

تزايد أعداد الناخبين ظهر ثاني أيام الانتخابات في الأربعين بالسويس
محافظ السويس يتفقد لجنة مدرسة شادية سلامة بحي فيصل

محافظ السويس يتفقد لجنة مدرسة شادية سلامة بحي فيصل
محافظ القليوبية يخصص 22 عمرة للناخبين لحث المواطنين على المشاركة

محافظ القليوبية يخصص 22 عمرة للناخبين لحث المواطنين على المشاركة
محافظ الدقهلية: انتظام العمل باللجان وتوافد المواطنين بكثافه للتصويت

محافظ الدقهلية: انتظام العمل باللجان وتوافد المواطنين بكثافه للتصويت
"سيلفي وزغرودة وحبر فسفوري".. هكذا وثق المصريون "نزولة الانتخابات"

"سيلفي وزغرودة وحبر فسفوري".. هكذا وثق المصريون "نزولة الانتخابات"
وزير القوى العاملة: المجتمع يعي أن العملية الانتخابية تعبر عن شكل مصر

وزير القوى العاملة: المجتمع يعي أن العملية الانتخابية تعبر عن شكل مصر
عائلات بالغربية توزع الحلوى والعصائر على الناخبين لكسر موجة الحر

عائلات بالغربية توزع الحلوى والعصائر على الناخبين لكسر موجة الحر
إقبال كبير على لجنة "محمد فريد" بالبدرشين

إقبال كبير على لجنة "محمد فريد" بالبدرشين
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يتجهون للجان الانتخابات بشكل جماعي للتصويت

العاملون بـ"صحة الدقهلية" يتجهون للجان الانتخابات بشكل جماعي للتصويت
إقبال كثيف من السيدات على اللجان الانتخابية في السويس

إقبال كثيف من السيدات على اللجان الانتخابية في السويس
ضعف الإقبال يسيطر على لجان الشرابية والزاوية الحمراء

ضعف الإقبال يسيطر على لجان الشرابية والزاوية الحمراء
سيارات تجوب المعادي ودار السلام لحشد المواطنين باليوم الثاني

سيارات تجوب المعادي ودار السلام لحشد المواطنين باليوم الثاني
مدير أمن المنيا يوجه بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التصويت

مدير أمن المنيا يوجه بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التصويت
إقبال المواطنين بمدينة سانت كاترين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

إقبال المواطنين بمدينة سانت كاترين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
حافلات لنقل المنقولين إلى العريش من الشيخ زويد للانتخابات

حافلات لنقل المنقولين إلى العريش من الشيخ زويد للانتخابات
بالصور| وصول بعثة الاتحاد الإفريقي "سيزا نبراوي" لتفقد اللجان

بالصور| وصول بعثة الاتحاد الإفريقي "سيزا نبراوي" لتفقد اللجان
بالصور| قصة ناخب مسن "مشيها بلاد" وصوت باكيا: "السيسي راجل عارف ربنا"

بالصور| قصة ناخب مسن "مشيها بلاد" وصوت باكيا: "السيسي راجل عارف ربنا"
رئيس بعثة البرلمان العربي: الانتخابات في مصر تسير بشكل ممتاز

رئيس بعثة البرلمان العربي: الانتخابات في مصر تسير بشكل ممتاز
تزايد إقبال الناخبين بالقليوبية.. والنسبة تقترب من 25%

تزايد إقبال الناخبين بالقليوبية.. والنسبة تقترب من 25%
وفد الاتحاد الإفريقي يتابع الانتخابات بلجنة "الخلفاء" في روكسي

وفد الاتحاد الإفريقي يتابع الانتخابات بلجنة "الخلفاء" في روكسي
"عمليات مجلس الدولة": نسب المشاركة في اليوم الثاني جيدة

"عمليات مجلس الدولة": نسب المشاركة في اليوم الثاني جيدة
"قومي المرأة" بالبحيرة: نجاح جهود المركز في حشد السيدات للمشاركة

"قومي المرأة" بالبحيرة: نجاح جهود المركز في حشد السيدات للمشاركة
سيدات واحة الجارة يتحدين المسافات ويتصدرن المشهد باليوم الثاني للتصويت

سيدات واحة الجارة يتحدين المسافات ويتصدرن المشهد باليوم الثاني للتصويت
قاضٍ ينزل بأوراق لجنته لسيدة مصابة بجلطة في لجنة بأرض اللواء

قاضٍ ينزل بأوراق لجنته لسيدة مصابة بجلطة في لجنة بأرض اللواء
محافظ القاهرة يتفقد عددا من اللجان ثاني أيام الانتخابات

محافظ القاهرة يتفقد عددا من اللجان ثاني أيام الانتخابات
وكيل "صحة الشرقية" يدلي بصوته في "أبوحماد"

وكيل "صحة الشرقية" يدلي بصوته في "أبوحماد"
تزايد أعداد الناخبين في لجان البدرشين بالجيزة

تزايد أعداد الناخبين في لجان البدرشين بالجيزة
مواطنو سانت كاترين وفيران يتوافدون على لجان طور سيناء

مواطنو سانت كاترين وفيران يتوافدون على لجان طور سيناء
"عمليات مجلس الدولة": لجان الانتخابات الرئاسية منتظمة والتصويت جيد

"عمليات مجلس الدولة": لجان الانتخابات الرئاسية منتظمة والتصويت جيد
سيدات البحيرة يتصدرن المشهد الانتخابي أمام اللجان

سيدات البحيرة يتصدرن المشهد الانتخابي أمام اللجان
بالصور| "صلاح" يشجع ناخبي الهرم برسمة علم "في حب مصر": "افرح بجنيه"

بالصور| "صلاح" يشجع ناخبي الهرم برسمة علم "في حب مصر": "افرح بجنيه"
محافظ البحر الأحمر يدعو المواطنين للمشاركة في مستقبل مصر بالتصويت

محافظ البحر الأحمر يدعو المواطنين للمشاركة في مستقبل مصر بالتصويت
"جمعية رأس غارب": المرأة المصرية ردت بقوة على الخونة وأنصاف الرجال

"جمعية رأس غارب": المرأة المصرية ردت بقوة على الخونة وأنصاف الرجال
تزايد إقبال كبار السن على الإدلاء بأصواتهم بوسط الإسكندرية

تزايد إقبال كبار السن على الإدلاء بأصواتهم بوسط الإسكندرية
محافظ كفر الشيخ: الأهالي يصوتون ضد الإرهاب ولصالح شهدائنا الأبرار

محافظ كفر الشيخ: الأهالي يصوتون ضد الإرهاب ولصالح شهدائنا الأبرار
"أسقف جنوب سيناء" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

"أسقف جنوب سيناء" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مواطن بالقنطرة شرق يذهب للتصويت زاحفا: "لو رجلي مشلتنيش إيدي موجودة"

مواطن بالقنطرة شرق يذهب للتصويت زاحفا: "لو رجلي مشلتنيش إيدي موجودة"
محافظ الشرقية يتابع اليوم الثاني للانتخابات من غرفة العمليات

محافظ الشرقية يتابع اليوم الثاني للانتخابات من غرفة العمليات
محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان ويطمئن على سير الانتخابات في سفاجا

محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان ويطمئن على سير الانتخابات في سفاجا
حسين زين يتفقد استوديوهات قطاع الأخبار المتابعة لتغطية الانتخابات

حسين زين يتفقد استوديوهات قطاع الأخبار المتابعة لتغطية الانتخابات
قاضي لجنة بـ"أرض اللواء" ينزل لسيدة مصابة بجلطة للإدلاء بصوتها

قاضي لجنة بـ"أرض اللواء" ينزل لسيدة مصابة بجلطة للإدلاء بصوتها
بعد منحهم إجازة نصف يوم.. طوابير ومسيرات لـ"عمال المحلة" أمام اللجان

بعد منحهم إجازة نصف يوم.. طوابير ومسيرات لـ"عمال المحلة" أمام اللجان
بالصور| سيارة شرطة تحضر سيدة للجنتها الانتخابية بالشرقية

بالصور| سيارة شرطة تحضر سيدة للجنتها الانتخابية بالشرقية
بالصور| توافد الناخبين على لجان الانتخابات بالشرقية

بالصور| توافد الناخبين على لجان الانتخابات بالشرقية
محافظ الإسماعيلية: 4 آلاف وافد يصوتون لدينا.. شبكة مواصلات للناخبين

محافظ الإسماعيلية: 4 آلاف وافد يصوتون لدينا.. شبكة مواصلات للناخبين
إقبال كبير من الناخبين على لجان الاقتراع بمركز ومدينة كفرسعد في دمياط

إقبال كبير من الناخبين على لجان الاقتراع بمركز ومدينة كفرسعد في دمياط
الشرطة تصطحب مسنة من منزلها للإدلاء بصوتها في الانتخابات بالفيوم

الشرطة تصطحب مسنة من منزلها للإدلاء بصوتها في الانتخابات بالفيوم
المتحدث الرسمي لشركة المترو يدلي بصوته في شبرا الخيمة

المتحدث الرسمي لشركة المترو يدلي بصوته في شبرا الخيمة
محافظ المنيا يتابع انتظام الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية

محافظ المنيا يتابع انتظام الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية
"العامة للاستعلامات": اهتمام غير مسبوق بتغطية الانتخابات بالقليوبية

"العامة للاستعلامات": اهتمام غير مسبوق بتغطية الانتخابات بالقليوبية
بالصور| بالزغاريد.."المعلمين" تنظم مسيرة للحث على المشاركة بالانتخابات

بالصور| بالزغاريد.."المعلمين" تنظم مسيرة للحث على المشاركة بالانتخابات
النيابة الإدارية: انتظام سير العملية الانتخابية باليوم الثاني للتصويت

النيابة الإدارية: انتظام سير العملية الانتخابية باليوم الثاني للتصويت
رئيس أركان القوات المسلحة: الشعب المصري واعٍ ومدرك لظروف وطنه

رئيس أركان القوات المسلحة: الشعب المصري واعٍ ومدرك لظروف وطنه
بالصور| سيدات ترتدي "تيشيرتات" مرسوم عليها علم مصر

بالصور| سيدات ترتدي "تيشيرتات" مرسوم عليها علم مصر
شقيقة "صائد التكفيريين" تحمل صورته خلال تصويتها ببني سويف

شقيقة "صائد التكفيريين" تحمل صورته خلال تصويتها ببني سويف
إقبال كثيف للسيدات في لجنة جمال عبد الناصر بمنشأة ناصر

إقبال كثيف للسيدات في لجنة جمال عبد الناصر بمنشأة ناصر
خروج مستشار من لجنته لمساعدة كبار السن في التصويت بالإسكندرية

خروج مستشار من لجنته لمساعدة كبار السن في التصويت بالإسكندرية
رئيس "شرب الإسكندرية" يوفر أتوبيسات لنقل العمال للإدلاء بأصواتهم

رئيس "شرب الإسكندرية" يوفر أتوبيسات لنقل العمال للإدلاء بأصواتهم
مطران الكاثوليك يدلي بصوته في لجنة "خديجة يوسف" بأسيوط

مطران الكاثوليك يدلي بصوته في لجنة "خديجة يوسف" بأسيوط
ناخبون يبايعون الرئيس السيسي أمام لجنة "أم المؤمنين" في مطروح

ناخبون يبايعون الرئيس السيسي أمام لجنة "أم المؤمنين" في مطروح
على أنغام "قالوا إيه" مسيرة للعاملين بـ"مياه الشرب" لدعم السيسي بدمياط

على أنغام "قالوا إيه" مسيرة للعاملين بـ"مياه الشرب" لدعم السيسي بدمياط
جنديان يحملان عجوزا للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة ببني سويف

جنديان يحملان عجوزا للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة ببني سويف
أمين "النور" بالسويس يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أمين "النور" بالسويس يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
رجال الأعمال يتوافدون على لجان شرم الشيخ: "مصر تحتاج اليوم كل مواطن"

رجال الأعمال يتوافدون على لجان شرم الشيخ: "مصر تحتاج اليوم كل مواطن"
رئيس جامعة دمنهور يشارك في الانتخابات: "كل صوت رصاصة في قلب الإرهاب"

رئيس جامعة دمنهور يشارك في الانتخابات: "كل صوت رصاصة في قلب الإرهاب"
شيخ قساوسة الكنيسة الإنجيلية بأسيوط يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

شيخ قساوسة الكنيسة الإنجيلية بأسيوط يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
محافظ القاهرة: صوت كل مواطن حق وواجب وطني.. ونتوقع زيادة عدد الناخبين

محافظ القاهرة: صوت كل مواطن حق وواجب وطني.. ونتوقع زيادة عدد الناخبين
توفير كراسي متحركة لكبار السن في لجان مدرسة السرايات بالوايلي

توفير كراسي متحركة لكبار السن في لجان مدرسة السرايات بالوايلي
بالصور| مشاهير أدلوا بأصواتهم في أول أيام الانتخابات

بالصور| مشاهير أدلوا بأصواتهم في أول أيام الانتخابات
عضو بـ"رجال الأعمال": الشعب نازل للاستقرار وحماية الهوية المصرية

عضو بـ"رجال الأعمال": الشعب نازل للاستقرار وحماية الهوية المصرية
رغم العجز.. "عبداللاه" في أول صف و"من غير عكاز": السيسي رئيس الغلابة

رغم العجز.. "عبداللاه" في أول صف و"من غير عكاز": السيسي رئيس الغلابة
بالصور| ضباط "حقوق الإنسان" يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم

بالصور| ضباط "حقوق الإنسان" يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم
تشكيل لجان بالوحدات المحلية لتلقي شكاوى الناخبين في المنيا

تشكيل لجان بالوحدات المحلية لتلقي شكاوى الناخبين في المنيا
جامعة السويس توفر حافلات لنقل الطلاب إلى لجانهم الانتخابية

جامعة السويس توفر حافلات لنقل الطلاب إلى لجانهم الانتخابية
أهالي أسيوط يشيدون بدور المحافظ في حملة "هنشارك لنبني مصر" 

أهالي أسيوط يشيدون بدور المحافظ في حملة "هنشارك لنبني مصر" 
مكرم محمد أحمد: يجب أن تتقدم كل القيادات الإعلامية باستقالتها

مكرم محمد أحمد: يجب أن تتقدم كل القيادات الإعلامية باستقالتها
أب يوزع الأعلام على الناخبين: وصية ابني المغترب ليا

أب يوزع الأعلام على الناخبين: وصية ابني المغترب ليا
زينب الغزالي تدعو المرأة للمشاركة في الانتخابات بقوة رفضا للإرهاب

زينب الغزالي تدعو المرأة للمشاركة في الانتخابات بقوة رفضا للإرهاب
تزايد أعداد الناخبات في لجان معهد "طناح" بالدقهلية

تزايد أعداد الناخبات في لجان معهد "طناح" بالدقهلية
سكرتير عام المنوفية: غرفة العمليات تتابع التصويت باللجان لحظة بلحظة

سكرتير عام المنوفية: غرفة العمليات تتابع التصويت باللجان لحظة بلحظة
محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بـ"السيد محمد كريم"

محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بـ"السيد محمد كريم"
"الصحة": وفاة ناخبة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية بحلوان

"الصحة": وفاة ناخبة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية بحلوان
بالفيديو| رجل مسن وشقيقته يدليان بصوتيهما: "الانتخابات حلوة"

بالفيديو| رجل مسن وشقيقته يدليان بصوتيهما: "الانتخابات حلوة"
مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالدلنحات

مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالدلنحات
"أم البطل" تجمع "الحبايب" بـ"زغرودة" أمام اللجنة: أقل واجب لشهدائنا

"أم البطل" تجمع "الحبايب" بـ"زغرودة" أمام اللجنة: أقل واجب لشهدائنا
"الوطنية": تأخر فتح عدد محدود من اللجان.. ونتواصل مع "المتابعة"

"الوطنية": تأخر فتح عدد محدود من اللجان.. ونتواصل مع "المتابعة"
مواطنون يستقبلون الناخبين بالأعلام أمام مقار اللجان بأسيوط

مواطنون يستقبلون الناخبين بالأعلام أمام مقار اللجان بأسيوط
محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي تجاوزات بالانتخابات داخل المحافظة

محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي تجاوزات بالانتخابات داخل المحافظة
شباب التجمع الخامس يحتفلون بالعرس الانتخابي بـ"سيلفي مع قوات التأمين"

شباب التجمع الخامس يحتفلون بالعرس الانتخابي بـ"سيلفي مع قوات التأمين"
إقبال كبير من سيدات الشوبك والبدرشين للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات

إقبال كبير من سيدات الشوبك والبدرشين للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات
"صحة الإسكندرية": لا توجد حالات اختناق او ضربات شمس حتى الآن

"صحة الإسكندرية": لا توجد حالات اختناق او ضربات شمس حتى الآن
وزير التموين عن التصويت: "المصريون بيلعبوا على آخر 5 دقايق في الماتش"

وزير التموين عن التصويت: "المصريون بيلعبوا على آخر 5 دقايق في الماتش"
رئيس "التفتيش بالقوات المسلحة" يغادر مقر لجنة سيزا بالتجمع الخامس

رئيس "التفتيش بالقوات المسلحة" يغادر مقر لجنة سيزا بالتجمع الخامس
مطران أسوان يدلي بصوته في "محمد منير": جئت لأشارك في العرس الانتخابي

مطران أسوان يدلي بصوته في "محمد منير": جئت لأشارك في العرس الانتخابي
مسلم: مشاركة المرأة في الانتخابات امتداد لثورتها على الإخوان وقلة عدد الشباب "طبيعي"

مسلم: مشاركة المرأة في الانتخابات امتداد لثورتها على الإخوان وقلة عدد الشباب "طبيعي"
"نظافة الجيزة" تواصل رفع كفاءة النظافة بمحيط مقار الانتخابات

"نظافة الجيزة" تواصل رفع كفاءة النظافة بمحيط مقار الانتخابات
إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع في الجيزة

إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع في الجيزة
محامى يطالب بتطبيق قانون العقوبات على المتخلفين عن التصويت

محامى يطالب بتطبيق قانون العقوبات على المتخلفين عن التصويت
أفراد من الجيش والشرطة يساعدون مسنة للوصول للجنتها

أفراد من الجيش والشرطة يساعدون مسنة للوصول للجنتها
ناخبو كفرالدوار بالبحيرة يشيدون بشهامة رجال الجيش

ناخبو كفرالدوار بالبحيرة يشيدون بشهامة رجال الجيش
"عمليات الداخلية": لا توجد بلاغات بعرقلة العملية الانتخابية حتى الآن

"عمليات الداخلية": لا توجد بلاغات بعرقلة العملية الانتخابية حتى الآن
محافظ البحيرة تتابع سير عملية التصويت باللجان

محافظ البحيرة تتابع سير عملية التصويت باللجان
زيادة إقبال الناخبين بلجان وزارة الزراعة بالدقي

زيادة إقبال الناخبين بلجان وزارة الزراعة بالدقي
وزير النقل السابق يدلي بصوته في "الأورمان" بالعجوزة: واجب وطني

وزير النقل السابق يدلي بصوته في "الأورمان" بالعجوزة: واجب وطني
"الصحة": الإسعاف تخدم 104 حالات مرضية في محيط اللجان الانتخابية

"الصحة": الإسعاف تخدم 104 حالات مرضية في محيط اللجان الانتخابية
السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في لجان فيصل

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في لجان فيصل
رئيس "القومي للمرأة": سيدات مطروح شاركن في الانتخابات الرئاسية

رئيس "القومي للمرأة": سيدات مطروح شاركن في الانتخابات الرئاسية
برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات أفضل رد على الخونة والإرهابيين

برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات أفضل رد على الخونة والإرهابيين
إقبال على لجان "النقراشي والشهداء ومدينة السادات"

إقبال على لجان "النقراشي والشهداء ومدينة السادات"
بالفيديو| جابر القرموطي يستهل حلقة تغطية الانتخابات بـ"صينية فول"

بالفيديو| جابر القرموطي يستهل حلقة تغطية الانتخابات بـ"صينية فول"
مسلم: الزخم الانتخابي دائما في اليوم الأول.. والإجازات تصرف الناس للمصايف

مسلم: الزخم الانتخابي دائما في اليوم الأول.. والإجازات تصرف الناس للمصايف
مشاركة فعالة من كبار السن وذوي الاحتياجات في لجان "رأس سدر"

مشاركة فعالة من كبار السن وذوي الاحتياجات في لجان "رأس سدر"
رئيس "الوطنية للانتخابات": انتظام العمل باللجان وصناديق الاقتراع آمنة

رئيس "الوطنية للانتخابات": انتظام العمل باللجان وصناديق الاقتراع آمنة
القبض على رجل وزوجته يحرضان الناخبين على عدم التصويت بالغربية

القبض على رجل وزوجته يحرضان الناخبين على عدم التصويت بالغربية
محافظ الغربية: حالة من الفرح والسعادة على وجوه الناخبين

محافظ الغربية: حالة من الفرح والسعادة على وجوه الناخبين
بالصور| إقبال كثيف من الناخبين على لجان كفر الشيخ

بالصور| إقبال كثيف من الناخبين على لجان كفر الشيخ
إقبال كثيف من السيدات على التصويت في "شبرا الخيمة الصناعية"

إقبال كثيف من السيدات على التصويت في "شبرا الخيمة الصناعية"
"عمليات التنمية المحلية": انتظام التصويت بكل اللجان

"عمليات التنمية المحلية": انتظام التصويت بكل اللجان
انتظام التصويت في اللجان بثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

انتظام التصويت في اللجان بثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالقليوبية
استمرار إقبال الناخبين على لجان شبرا الخيمة في ثاني أيام الانتخابات

استمرار إقبال الناخبين على لجان شبرا الخيمة في ثاني أيام الانتخابات
زاهي حواس: أؤيد السيسي.. والإقبال على التصويت في الأقصر كبير

زاهي حواس: أؤيد السيسي.. والإقبال على التصويت في الأقصر كبير
نائب الأقصر يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية

نائب الأقصر يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية
"الشريف": العزوف عن المشاركة.. "مكسب لمن لا يريد الخير لمصر"

"الشريف": العزوف عن المشاركة.. "مكسب لمن لا يريد الخير لمصر"
حكمدار الجيزة ونائب مدير الجنوب يتفقدان لجان البدرشين

حكمدار الجيزة ونائب مدير الجنوب يتفقدان لجان البدرشين
منة فضالي تدلي بصوتها في "علي بن أبي طالب" بـ6 أكتوبر: "تحيا مصر"

منة فضالي تدلي بصوتها في "علي بن أبي طالب" بـ6 أكتوبر: "تحيا مصر"
بـ"لاب توب" و"تي شيرت" علم مصر.. أميرة ومصطفى في خدمة الناخبين بالهرم

بـ"لاب توب" و"تي شيرت" علم مصر.. أميرة ومصطفى في خدمة الناخبين بالهرم
إقبال السيدات على لجان الفيوم..وأغاني وطنية لحث المواطنين على المشاركة

إقبال السيدات على لجان الفيوم..وأغاني وطنية لحث المواطنين على المشاركة
بالصور| "أيوا جاي".. "أحمد" بـ"صينية شاي" أمام اللجان: الانتخابات رزق

بالصور| "أيوا جاي".. "أحمد" بـ"صينية شاي" أمام اللجان: الانتخابات رزق
"الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب لمن لا يريد خيرا بالوطن

"الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب لمن لا يريد خيرا بالوطن
رئيس حي المطرية: جميع المقرات الانتخابية فتحت أبوابها في موعدها

رئيس حي المطرية: جميع المقرات الانتخابية فتحت أبوابها في موعدها
"الوطنية للانتخابات": انتظام العمل في جميع اللجان ولا شكاوى حتى الآن

"الوطنية للانتخابات": انتظام العمل في جميع اللجان ولا شكاوى حتى الآن
مجلس الوزراء: اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات بحلول 10 صباحا

مجلس الوزراء: اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات بحلول 10 صباحا
"سناء" في طريقها للانتخاب بـ"طقم الصاعقة": "السيسي لازم يكمل"

"سناء" في طريقها للانتخاب بـ"طقم الصاعقة": "السيسي لازم يكمل"
كفيف يقود قعيد للتصويت بالانتخابات: "وصلنا النهارده بسلام ببركة الريس"

كفيف يقود قعيد للتصويت بالانتخابات: "وصلنا النهارده بسلام ببركة الريس"
عاجل| "الصحة": وفاة ناخبة داخل لجنة "هدى شعراوي" بحلوان

عاجل| "الصحة": وفاة ناخبة داخل لجنة "هدى شعراوي" بحلوان
لجان خدمية لمساعدة الناخبين بقرى البحيرة

لجان خدمية لمساعدة الناخبين بقرى البحيرة
والد الشهيد محمود منير يدلي بصوته بفاقوس.. والأهالي يستقبلوه بالزغاريد

والد الشهيد محمود منير يدلي بصوته بفاقوس.. والأهالي يستقبلوه بالزغاريد
بالصور| محمد صبحي يدلي بصوته في "التجارية الفندقية" بالهرم

بالصور| محمد صبحي يدلي بصوته في "التجارية الفندقية" بالهرم
"تعليم الإسكندرية" توفر أتوبيسات لنقل العاملين للمشاركة في الانتخابات

"تعليم الإسكندرية" توفر أتوبيسات لنقل العاملين للمشاركة في الانتخابات
أمين "الجامعة العربية" تشيد بتأمين الانتخابات وتصويت المرأة بكثافة

أمين "الجامعة العربية" تشيد بتأمين الانتخابات وتصويت المرأة بكثافة
"زراعة الغربية": 4 آلاف موظف أدلوا بأصواتهم في الانتخابات أمس

"زراعة الغربية": 4 آلاف موظف أدلوا بأصواتهم في الانتخابات أمس
نواب الوادي الجديد يحشدون المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

نواب الوادي الجديد يحشدون المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
رئيس "سموحة الرياضي" يخصص أتوبيسات لنقل الأعضاء للجان بالإسكندرية

رئيس "سموحة الرياضي" يخصص أتوبيسات لنقل الأعضاء للجان بالإسكندرية
إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان الاقتراع بدائرة المقطم

إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان الاقتراع بدائرة المقطم
عمليات القضاة: لا مشاكل وتواصل مستمر مع المشرفين على الانتخابات

عمليات القضاة: لا مشاكل وتواصل مستمر مع المشرفين على الانتخابات
حسين زين يتابع تغطية ماسبيرو للانتخابات من "عمليات الوطنية للإعلام"

حسين زين يتابع تغطية ماسبيرو للانتخابات من "عمليات الوطنية للإعلام"
فتيات "بهتيم التجارية بنات" يحتفلن أمام اللجان بالرقص والأغاني

فتيات "بهتيم التجارية بنات" يحتفلن أمام اللجان بالرقص والأغاني
إقبال شديد من الرجال بلجنة مدرسة بدر الإبتدائية بمدينة الطور

إقبال شديد من الرجال بلجنة مدرسة بدر الإبتدائية بمدينة الطور
وكيل "تعليم القليوبية" يتفقد اللجان ببنها.. ويدعو المواطنين للمشاركة

وكيل "تعليم القليوبية" يتفقد اللجان ببنها.. ويدعو المواطنين للمشاركة
مستشار يساعد سيدة مسنة على للإدلاء بصوتها خارج اللجنة في سوهاج

مستشار يساعد سيدة مسنة على للإدلاء بصوتها خارج اللجنة في سوهاج
رجال الأمن بالغربية يوزعون الحلوى والورود خلال تأمين لجان الانتخابات

رجال الأمن بالغربية يوزعون الحلوى والورود خلال تأمين لجان الانتخابات
زكريا عزمي يدلي بصوته في "القاهرة التجريبية" بالتجمع الخامس

زكريا عزمي يدلي بصوته في "القاهرة التجريبية" بالتجمع الخامس
الوطنية للانتخابات: انتظام سير عملية التصويت بجميع اللجان

الوطنية للانتخابات: انتظام سير عملية التصويت بجميع اللجان
"عم صبري" في صحبة طفليه أمام لجنته الانتخابية: فرحة "الحبر الفسفوري"

"عم صبري" في صحبة طفليه أمام لجنته الانتخابية: فرحة "الحبر الفسفوري"
قائد الجيش الثالث الميداني يتفقد اللجان الانتخابية في جنوب سيناء

قائد الجيش الثالث الميداني يتفقد اللجان الانتخابية في جنوب سيناء
نقيب عام الفلاحين يناشد المواطنين بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

نقيب عام الفلاحين يناشد المواطنين بالمشاركة في انتخابات الرئاسة
إقبال حاشد في لجان السيدات بقرى "كفر الدوار"

إقبال حاشد في لجان السيدات بقرى "كفر الدوار"
في طابور طويل.. العشرات يصطفون أمام لجان الدقي: "البركة في الشباب"

في طابور طويل.. العشرات يصطفون أمام لجان الدقي: "البركة في الشباب"
"الصوالحة" يطالبون أبناء القبائل بالحشد والنزول للمشاركة في الانتخابات

"الصوالحة" يطالبون أبناء القبائل بالحشد والنزول للمشاركة في الانتخابات
عمليات مجلس الوزراء: انتظام عمل جميع اللجان بالمحافظات لليوم الثاني

عمليات مجلس الوزراء: انتظام عمل جميع اللجان بالمحافظات لليوم الثاني
قاض يخرج من اللجنة بكشف الناخبين ليساعد مسنة في التصويت بسوهاج

قاض يخرج من اللجنة بكشف الناخبين ليساعد مسنة في التصويت بسوهاج
أهالي "أبومنقار" في الفرافرة يتوافدون على لجان الاقتراع للتصويت

أهالي "أبومنقار" في الفرافرة يتوافدون على لجان الاقتراع للتصويت
أهالي الشلاتين يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسة

أهالي الشلاتين يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسة
"لمة كل انتخابات".. "وداد" وابنتها وجارتها "من النجمة" على باب اللجنة

"لمة كل انتخابات".. "وداد" وابنتها وجارتها "من النجمة" على باب اللجنة
وزير الشباب: قبل ما تتفرجوا على مباراة مصر اليوم أَدُّوا واجبكم الوطني

وزير الشباب: قبل ما تتفرجوا على مباراة مصر اليوم أَدُّوا واجبكم الوطني
"عمليات الأقصر": لم نتلقى شكاوى.. والتصويت يسير بسهولة

"عمليات الأقصر": لم نتلقى شكاوى.. والتصويت يسير بسهولة
محافظ الإسكندرية: تأخير فتح 4 لجان 20 دقيقة في اليوم الثاني للانتخابات

محافظ الإسكندرية: تأخير فتح 4 لجان 20 دقيقة في اليوم الثاني للانتخابات
بالفيديو| "حمد" يدعو المواطنين بالشعر في الهرم للتصويت: "متخافوش على مصر"

بالفيديو| "حمد" يدعو المواطنين بالشعر في الهرم للتصويت: "متخافوش على مصر"
انتظام الخدمات الأمنية أمام اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية

انتظام الخدمات الأمنية أمام اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية
إقبال متوسط داخل لجان مدرسة الشيماء بحي شيراتون

إقبال متوسط داخل لجان مدرسة الشيماء بحي شيراتون
ناخبة تطلب التصوير مع مجند جيش: "علشان الصورة تطلع حلوة"

ناخبة تطلب التصوير مع مجند جيش: "علشان الصورة تطلع حلوة"
محافظ الإسماعيلية: الشعب أعلن التحدي وشارك بكثافة في الانتخابات

محافظ الإسماعيلية: الشعب أعلن التحدي وشارك بكثافة في الانتخابات
محافظ الإسكندرية: الإقبال على التصويت جيد في أولى ساعات اليوم الثاني

محافظ الإسكندرية: الإقبال على التصويت جيد في أولى ساعات اليوم الثاني
رئيس "الأقصر" يتابع سير العملية الانتخابية

رئيس "الأقصر" يتابع سير العملية الانتخابية
صلاح عبدالله يوقف تصوير "بركة" للتصويت في الانتخابات

صلاح عبدالله يوقف تصوير "بركة" للتصويت في الانتخابات
محافظ مطروح: لجان القرى الأكثر تصويتا.. ونقدم دعما مجانيا لناخبيها

محافظ مطروح: لجان القرى الأكثر تصويتا.. ونقدم دعما مجانيا لناخبيها
وفد من الجامعة العربية يتفقد لجان مصر الجديدة في ثاني أيام الانتخابات

وفد من الجامعة العربية يتفقد لجان مصر الجديدة في ثاني أيام الانتخابات
إقبال كبير على لجان السيدات في دمياط

إقبال كبير على لجان السيدات في دمياط
بالصور| ناخبو القصاصين يتوافدون على المقار الانتخابية بالإسماعيلية

بالصور| ناخبو القصاصين يتوافدون على المقار الانتخابية بالإسماعيلية
محافظ دمياط يتابع سير العملية الانتخابية بلجان الاقتراع لليوم الثاني

محافظ دمياط يتابع سير العملية الانتخابية بلجان الاقتراع لليوم الثاني
الشرطة تنقل مسنة عاجزة عن الحركة إلى مقرها الانتخابي بروض الفرج

الشرطة تنقل مسنة عاجزة عن الحركة إلى مقرها الانتخابي بروض الفرج
إقبال على التصويت في لجان رأس غارب لليوم الثاني

إقبال على التصويت في لجان رأس غارب لليوم الثاني
"عمليات القضاة": انتظام التصويت باللجان في ثاني أيام الانتخابات

"عمليات القضاة": انتظام التصويت باللجان في ثاني أيام الانتخابات
توافد الناخبين على اللجان بشمال سيناء في الانتخابات الرئاسية

توافد الناخبين على اللجان بشمال سيناء في الانتخابات الرئاسية
محافظ الإسماعيلية: أتوقع زيادة عدد المصوتين في ثاني أيام الانتخابات

محافظ الإسماعيلية: أتوقع زيادة عدد المصوتين في ثاني أيام الانتخابات
شيوخ بـ"أوقاف شرق شبرا الخيمة" يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات

شيوخ بـ"أوقاف شرق شبرا الخيمة" يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات
"مستقبل وطن" بالحيرة يوفر سيارات لنقل المواطنين إلى لجان الانتخابات

"مستقبل وطن" بالحيرة يوفر سيارات لنقل المواطنين إلى لجان الانتخابات
بالفيديو والصور| أغانٍ دينية في لجان الهرم.. وناخبون: يا رب احفظ بلدنا

بالفيديو والصور| أغانٍ دينية في لجان الهرم.. وناخبون: يا رب احفظ بلدنا
مدير "تعليم العجوزة" تدلي بصوتها في "جمال عبدالناصر" بالدقي

مدير "تعليم العجوزة" تدلي بصوتها في "جمال عبدالناصر" بالدقي
توافد الناخبين من كبار السن على مقرات اللجان الانتخابية ببولاق الدكرور

توافد الناخبين من كبار السن على مقرات اللجان الانتخابية ببولاق الدكرور
توافد المواطنين على لجنة الجبرتي في منشأة ناصر للتصويت

توافد المواطنين على لجنة الجبرتي في منشأة ناصر للتصويت
نقل غفير ومجند للمستشفى لإصابتهما بمغص كلوي في بني سويف

نقل غفير ومجند للمستشفى لإصابتهما بمغص كلوي في بني سويف
محافظ الاسماعيلية: انتظام عملية التصويت منذ الصباح.. وتأخر 4 لجان فقط

محافظ الاسماعيلية: انتظام عملية التصويت منذ الصباح.. وتأخر 4 لجان فقط
اصطفاف عشرات الناخبين أمام لجان الاقتراع بكرداسة

اصطفاف عشرات الناخبين أمام لجان الاقتراع بكرداسة
مدير أمن الغربية يساعد مسنا للإدلاء بصوته: "انزلوا وشاركوا"

مدير أمن الغربية يساعد مسنا للإدلاء بصوته: "انزلوا وشاركوا"
بالصور| انتشار عناصر من الشرطة النسائية بـ"لجان الدقي"

بالصور| انتشار عناصر من الشرطة النسائية بـ"لجان الدقي"
إقبال الناخبين على التصويت في لجان شرق الإسكندرية

إقبال الناخبين على التصويت في لجان شرق الإسكندرية
بالصور| توافد الناخبين إلى لجنة مجمع الملك فهد النموذجي للغات

بالصور| توافد الناخبين إلى لجنة مجمع الملك فهد النموذجي للغات
مطالبات بتكثيف التواجد الأمني حول لجان السيدات في الشروق

مطالبات بتكثيف التواجد الأمني حول لجان السيدات في الشروق
"الفلاحين" تحشد أعضاءها أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات

"الفلاحين" تحشد أعضاءها أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات
زحام كبير أمام لجان السيدات بـ"السادات الإعدادية" في قنا

زحام كبير أمام لجان السيدات بـ"السادات الإعدادية" في قنا
"أمل" في مقدمة الناخبين بـ"قصر الدوبارة": "نازلة أفوض السيسي تاني"

"أمل" في مقدمة الناخبين بـ"قصر الدوبارة": "نازلة أفوض السيسي تاني"
"عمليات البحر الأحمر" تتابع سير الانتخابات لليوم الثاني

"عمليات البحر الأحمر" تتابع سير الانتخابات لليوم الثاني
سيارة إسعاف تصل إلى مقر لجنة انتخابية بالقاهرة لوجود حالة طارئة

سيارة إسعاف تصل إلى مقر لجنة انتخابية بالقاهرة لوجود حالة طارئة
توافد الناخبين على لجان الخياطة في دمياط

توافد الناخبين على لجان الخياطة في دمياط
بث مباشر| ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في جميع المحافظات

بث مباشر| ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في جميع المحافظات
بالصور| سيارة شرطة تنقل مُسنة تعاني من عجز بالقدمين إلى لجنتها بشبرا

بالصور| سيارة شرطة تنقل مُسنة تعاني من عجز بالقدمين إلى لجنتها بشبرا
"عمليات التنمية المحلية": انتظام عملية التصويت بمختلف اللجان

"عمليات التنمية المحلية": انتظام عملية التصويت بمختلف اللجان
أهالي البدرشين يخصصون أتوبيسات لنقل الناخبين بالمجان

أهالي البدرشين يخصصون أتوبيسات لنقل الناخبين بالمجان
رئيس "انتخابات الدقهلية": لم ترد أي شكوى من تأخر فتح اللجان بالمحافظة

رئيس "انتخابات الدقهلية": لم ترد أي شكوى من تأخر فتح اللجان بالمحافظة
توافد من كبار السن والشباب على لجان مدرسة طبري الحجاز بمصر الجديدة

توافد من كبار السن والشباب على لجان مدرسة طبري الحجاز بمصر الجديدة
"عجوز الزاوية" عنده "نزولة" لعابدين لأجل السيسي: الريس من أولياء الله

"عجوز الزاوية" عنده "نزولة" لعابدين لأجل السيسي: الريس من أولياء الله
تزايد إقبال الناخبين بلجان وسط الإسكندرية

تزايد إقبال الناخبين بلجان وسط الإسكندرية
إقبال كثيف على لجنة "خالد بن الوليد" في منشأة ناصر وسط تشديدات أمنية

إقبال كثيف على لجنة "خالد بن الوليد" في منشأة ناصر وسط تشديدات أمنية
إقبال متوسط من كبار السن على اللجان الانتخابية بـ "البحر الأحمر"

إقبال متوسط من كبار السن على اللجان الانتخابية بـ "البحر الأحمر"
توافد الناخبين على لجان البحيرة ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

توافد الناخبين على لجان البحيرة ثاني أيام الانتخابات الرئاسية
بالصور| النساء يتوافدن على "اللوزي الثانوية" والرجال "قسم أول" بدمياط

بالصور| النساء يتوافدن على "اللوزي الثانوية" والرجال "قسم أول" بدمياط
طوابير أمام لجان الاقتراع بالغربية في ثاني أيام الانتخابات

طوابير أمام لجان الاقتراع بالغربية في ثاني أيام الانتخابات
"عمليات الوزراء" تواصل متابعة الانتخابات في يومها الثاني

"عمليات الوزراء" تواصل متابعة الانتخابات في يومها الثاني
محافظ الإسكندرية: الحادث الإرهابي لم يؤثر على العملية الانتخابية

محافظ الإسكندرية: الحادث الإرهابي لم يؤثر على العملية الانتخابية
سكرتير المنوفية: العالم يشهد عرسا ديمقراطيا سيعبر بمصر للتقدم والتنمية

سكرتير المنوفية: العالم يشهد عرسا ديمقراطيا سيعبر بمصر للتقدم والتنمية
شباب "الرسمية لدعم السيسي" يساعدون في استخراج أرقام الاقتراع بدمياط

شباب "الرسمية لدعم السيسي" يساعدون في استخراج أرقام الاقتراع بدمياط
عقبي: المصريون صفعوا الإخوان بمشاركتهم بالانتخابات الرئاسية

عقبي: المصريون صفعوا الإخوان بمشاركتهم بالانتخابات الرئاسية
عشرات النساء أمام لجان "جمال عبدالناصر" في الدقي

عشرات النساء أمام لجان "جمال عبدالناصر" في الدقي
رئيس "رأس سدر" يطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

رئيس "رأس سدر" يطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات
"عمليات جنوب سيناء": فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد

"عمليات جنوب سيناء": فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد
العشرات أمام لجان "سرايا القبة" في اليوم الثاني للانتخابات

العشرات أمام لجان "سرايا القبة" في اليوم الثاني للانتخابات
توافد الناخبين على "السرايات" بالوايلي في ثاني أيام التصويت

توافد الناخبين على "السرايات" بالوايلي في ثاني أيام التصويت
"سيدة" توفر كراسي للناخبين أمام اللجان

"سيدة" توفر كراسي للناخبين أمام اللجان
ابن خالة "خالد مغربي دبابة": والد الشهيد انتخب بمدرسة تحمل اسم نجله

ابن خالة "خالد مغربي دبابة": والد الشهيد انتخب بمدرسة تحمل اسم نجله
توافد المواطنين على لجان عين شمس وسط تواجد أمني مكثف

توافد المواطنين على لجان عين شمس وسط تواجد أمني مكثف
توافد المواطنين على لجان المرج..وبرلماني يشكر الناخبين على المشاركة

توافد المواطنين على لجان المرج..وبرلماني يشكر الناخبين على المشاركة
توافد المواطنين على لجان "المقطم".. وشكاوى من تأخر قاض

توافد المواطنين على لجان "المقطم".. وشكاوى من تأخر قاض
رئيس "متابعة البحر الأحمر": فتح جميع اللجان وبدء عملية التصويت بسلاسة

رئيس "متابعة البحر الأحمر": فتح جميع اللجان وبدء عملية التصويت بسلاسة
"الجيش في الميدان والشعب باللجان".. شعار أهالي التبين أمام الصناديق

"الجيش في الميدان والشعب باللجان".. شعار أهالي التبين أمام الصناديق
رئيس لجان السلام: الإقبال كبير مع بداية اليوم الثاني

رئيس لجان السلام: الإقبال كبير مع بداية اليوم الثاني
الهدوء يسيطر علي اللجان الانتخابية بالدقي.. وانتشار أمني مكثف

الهدوء يسيطر علي اللجان الانتخابية بالدقي.. وانتشار أمني مكثف
توافد الناخبين على لجان أرض اللواء في الجيزة

توافد الناخبين على لجان أرض اللواء في الجيزة
انتظام العمل بلجان الإنتخابات الرئاسية في اليوم الثاني ببورسعيد

انتظام العمل بلجان الإنتخابات الرئاسية في اليوم الثاني ببورسعيد
نواب طلخا يجوبون اللجان لحث المواطنين على التصويت

نواب طلخا يجوبون اللجان لحث المواطنين على التصويت
تأخر فتح لجان السلام في بولاق أبو العلا لمدة نصف ساعة

تأخر فتح لجان السلام في بولاق أبو العلا لمدة نصف ساعة
الناخبون يتوافدون على اللجان الانتخابية بالحوامدية وسط إجراءات أمنية

الناخبون يتوافدون على اللجان الانتخابية بالحوامدية وسط إجراءات أمنية
بالصور| إقبال على التصويت بباب الشعرية في ثاني أيام الانتخابات

بالصور| إقبال على التصويت بباب الشعرية في ثاني أيام الانتخابات
ميدو عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: نجاح السيسي مضمون

ميدو عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: نجاح السيسي مضمون
مواطنون يبحثون عن لجانهم بـ"منشأة ناصر": "عايزين تنتخب"

مواطنون يبحثون عن لجانهم بـ"منشأة ناصر": "عايزين تنتخب"
إقبال من السيدات على لجنة "المنيب" في الجيزة للتصويت

إقبال من السيدات على لجنة "المنيب" في الجيزة للتصويت
هدوء في اللجان الانتخابية بالشيخ زايد

هدوء في اللجان الانتخابية بالشيخ زايد
شريف مدكور يدلي بصوته في "كلية البنات".. وينشر صورة له: "تحيا مصر"

شريف مدكور يدلي بصوته في "كلية البنات".. وينشر صورة له: "تحيا مصر"
توافد الناخبين على صناديق الاقتراع بلجان الانتخابات في العياط بالجيزة

توافد الناخبين على صناديق الاقتراع بلجان الانتخابات في العياط بالجيزة
محافظ الدقهلية عن أول يوم بانتخابات الرئاسة: احتفالية في حب مصر

محافظ الدقهلية عن أول يوم بانتخابات الرئاسة: احتفالية في حب مصر
رئيس حي المطرية: إقبال كثيف على اللجان بالتزامن مع فتح الأبواب

رئيس حي المطرية: إقبال كثيف على اللجان بالتزامن مع فتح الأبواب
بدء دخول الناخبين للجان بشبرا للتصويت في اليوم الثاني

بدء دخول الناخبين للجان بشبرا للتصويت في اليوم الثاني
محافظ أسيوط: اللجان الانتخابية فتحت في موعدها.. ولا توجد أي مشكلات

محافظ أسيوط: اللجان الانتخابية فتحت في موعدها.. ولا توجد أي مشكلات
الناخبون يتوافدون على لجان مصر الجديدة للتصويت

الناخبون يتوافدون على لجان مصر الجديدة للتصويت
سيارات تجوب شوارع الجيزة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

سيارات تجوب شوارع الجيزة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات
برقية تهنئة من محافظ سوهاج لعروسين أدليا بصوتيهما: أتمنى لكما السعادة

برقية تهنئة من محافظ سوهاج لعروسين أدليا بصوتيهما: أتمنى لكما السعادة
استعدادات أمنية بشبرا الخيمة لبدء اليوم الثاني للتصويت

استعدادات أمنية بشبرا الخيمة لبدء اليوم الثاني للتصويت
عشرات المواطنين يتوافدون على اللجان الانتخابية في أطفيح والصف بالجيزة

عشرات المواطنين يتوافدون على اللجان الانتخابية في أطفيح والصف بالجيزة
كبار السن يتوافدون على لجان الانتخابات في دمياط

كبار السن يتوافدون على لجان الانتخابات في دمياط
بدء التوافد على اللجان الفرعية بالبدرشين

بدء التوافد على اللجان الفرعية بالبدرشين
بدء توافد المواطنین للانتخاب أمام مدرسة مصطفی کامل بالأزبکیة

بدء توافد المواطنین للانتخاب أمام مدرسة مصطفی کامل بالأزبکیة
تأخر وصول أحد القضاة بمدرسة الشهيد مصطفى أبو زيد بالبدرشين

تأخر وصول أحد القضاة بمدرسة الشهيد مصطفى أبو زيد بالبدرشين
بدء اليوم الثاني للتصويت في لجان فيصل والهرم وسط إقبال الناخبين

بدء اليوم الثاني للتصويت في لجان فيصل والهرم وسط إقبال الناخبين
بدء توافد الناخبين من كبار السن للتصويت بـ"الفنية الفندقية" في النزهة

بدء توافد الناخبين من كبار السن للتصويت بـ"الفنية الفندقية" في النزهة
حضور القضاة لفتح باب لجان "منشأة ناصر للتصويت باليوم الثاني للانتخابات

حضور القضاة لفتح باب لجان "منشأة ناصر للتصويت باليوم الثاني للانتخابات
رئيس "الوطنية للصحافة": إعلام الإخوان أصيب بحالة سعار من مشهد الانتخاب

رئيس "الوطنية للصحافة": إعلام الإخوان أصيب بحالة سعار من مشهد الانتخاب
مسؤول فرق الطوارئ بالهلال الأحمر: غرفة عمليات لكافة لجان الجمهورية

مسؤول فرق الطوارئ بالهلال الأحمر: غرفة عمليات لكافة لجان الجمهورية
بدء التصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

بدء التصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة
القضاة يتسلمون الصناديق من لجان الحراسة لبدء اليوم الثاني بالدقهلية

القضاة يتسلمون الصناديق من لجان الحراسة لبدء اليوم الثاني بالدقهلية
استعدادات أمنية أمام لجان منشأة ناصر لليوم الثاني في الانتخابات

استعدادات أمنية أمام لجان منشأة ناصر لليوم الثاني في الانتخابات
بالصور| تكثيف أمني للجيش والشرطة أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ

بالصور| تكثيف أمني للجيش والشرطة أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ
طوابير أمام أبواب اللجان الانتخابية في الإسكندرية

طوابير أمام أبواب اللجان الانتخابية في الإسكندرية
وصول القضاة لمقر اللجان بـ"الفندقية" في النزهة

وصول القضاة لمقر اللجان بـ"الفندقية" في النزهة
مسن يصلي الفجر ويتوجه إلى لجنته الانتخابية: هفضل أنتخب لحد ما أموت

مسن يصلي الفجر ويتوجه إلى لجنته الانتخابية: هفضل أنتخب لحد ما أموت
إجراءات أمنية مشددة في لجان البدرشين تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات

إجراءات أمنية مشددة في لجان البدرشين تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات
لليوم الثاني.. قوات الجيش والشرطة تنتشر بمحيط لجان الانتخابات في قنا

لليوم الثاني.. قوات الجيش والشرطة تنتشر بمحيط لجان الانتخابات في قنا
دوريات أمنية تمشط شوارع ومحيط اللجان في السويس

دوريات أمنية تمشط شوارع ومحيط اللجان في السويس
السكة الحديد: القطارات منتظمة تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

السكة الحديد: القطارات منتظمة تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية
إجراءات أمنية بلجان العياط تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

إجراءات أمنية بلجان العياط تزامنا مع ثاني أيام الانتخابات الرئاسية
المترو: حركة القطارات تسير بشكل طبيعي ثاني أيام الانتخابات

المترو: حركة القطارات تسير بشكل طبيعي ثاني أيام الانتخابات
لليوم الثاني.. انتشار عناصر الجيش بكل لجان الانتخابات في الجيزة

لليوم الثاني.. انتشار عناصر الجيش بكل لجان الانتخابات في الجيزة
أمين "الشعب الديمقراطي" في الجيزة: يجب أن نتكاتف وننتخب الأصلح

أمين "الشعب الديمقراطي" في الجيزة: يجب أن نتكاتف وننتخب الأصلح
مي كساب تعترض على الرقص أمام اللجان: "كده مش مقبول.. ارقصوا في بيوتكم"

مي كساب تعترض على الرقص أمام اللجان: "كده مش مقبول.. ارقصوا في بيوتكم"
بالفيديو| عريس يحتفل بزفافه داخل "لجنة".. ويضع صور السيسي بدعوة الفرح

بالفيديو| عريس يحتفل بزفافه داخل "لجنة".. ويضع صور السيسي بدعوة الفرح
الزند: شاركت في الانتخابات انطلاقا من مشروع قام على دماء الشهداء

الزند: شاركت في الانتخابات انطلاقا من مشروع قام على دماء الشهداء
بالفيديو| معاقة تصوت على ورقة الانتخابات بقدمها: "عشان حق الشهيد"

بالفيديو| معاقة تصوت على ورقة الانتخابات بقدمها: "عشان حق الشهيد"
صلاح عبدالله: "هنقول للعالم جيشنا في الميدان وإحنا هنملى اللجان"

صلاح عبدالله: "هنقول للعالم جيشنا في الميدان وإحنا هنملى اللجان"
بالفيديو| سيدة تتعرض للإغماء بعد هتافها "يا سيسي يا سيسي"

بالفيديو| سيدة تتعرض للإغماء بعد هتافها "يا سيسي يا سيسي"
فاروق الباز: إثناء المواطنين عن المشاركة الانتخابية محاولات فاشلة

فاروق الباز: إثناء المواطنين عن المشاركة الانتخابية محاولات فاشلة
على درب منسي ومغربي.. بزي الصاعقة أحمد يدافع عن مصر عبر صندوق الاقتراع

على درب منسي ومغربي.. بزي الصاعقة أحمد يدافع عن مصر عبر صندوق الاقتراع
محمود مسلم: المرأة المصرية عاشت عصرا ذهبيا في عهد السيسي

محمود مسلم: المرأة المصرية عاشت عصرا ذهبيا في عهد السيسي
حمدي بخيت: "استئصال الإخوان أمر واجب.. ولكننا دولة قانون"

حمدي بخيت: "استئصال الإخوان أمر واجب.. ولكننا دولة قانون"
مسلم: الجيش يتعامل بكل معايير حقوق الإنسان في سيناء

مسلم: الجيش يتعامل بكل معايير حقوق الإنسان في سيناء
عصام خليل: "لو نزل قدام السيسي 10 منافسين النتيجة ستكون محسومة"

عصام خليل: "لو نزل قدام السيسي 10 منافسين النتيجة ستكون محسومة"
محمود مسلم: مصر في حاجة لثورة إدارية وتطوير مؤسسات الدولة  

محمود مسلم: مصر في حاجة لثورة إدارية وتطوير مؤسسات الدولة  
حال تعثر قاض عن عمله.. ما الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام الانتخابات؟

حال تعثر قاض عن عمله.. ما الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام الانتخابات؟
برلمانية ببورسعيد: كثافة التصويت رسالة حب من المصريين لبلدهم

برلمانية ببورسعيد: كثافة التصويت رسالة حب من المصريين لبلدهم
معمرة "104 أعوام" تصر على التقاط صور تذكارية مع أفراد الجيش

معمرة "104 أعوام" تصر على التقاط صور تذكارية مع أفراد الجيش
مدير معهد ناصر: حالة القاضي المنقول إلينا مستقرة ولا يزال تحت الملاحظة

مدير معهد ناصر: حالة القاضي المنقول إلينا مستقرة ولا يزال تحت الملاحظة
ارتداء الأفارول والإصرار على التصويت.. الانتخابات تحكي براءة الأطفال

ارتداء الأفارول والإصرار على التصويت.. الانتخابات تحكي براءة الأطفال
كيف يتم حفظ صناديق الانتخاب بعد غلق اللجان؟

كيف يتم حفظ صناديق الانتخاب بعد غلق اللجان؟
سلامة: لم نتلق أي شكوى من الصحفيين في اليوم الأول للانتخابات

سلامة: لم نتلق أي شكوى من الصحفيين في اليوم الأول للانتخابات
وهدان: الإقبال على الانتخابات في المناطق الشعبية اليوم أكثر من الراقية

وهدان: الإقبال على الانتخابات في المناطق الشعبية اليوم أكثر من الراقية
عصام خليل: انتخابات 2018 الأهم في تاريخ مصر

عصام خليل: انتخابات 2018 الأهم في تاريخ مصر
رئيس مجلس الوزراء يتابع سير الانتخابات الرئاسية عبر الفيديو

رئيس مجلس الوزراء يتابع سير الانتخابات الرئاسية عبر الفيديو
محافظ الغربية: شهدنا اليوم عرسا ديمقراطيا برهن على الوطنية والانتماء

محافظ الغربية: شهدنا اليوم عرسا ديمقراطيا برهن على الوطنية والانتماء
"قومي المرأة" بشمال سيناء: لم نرصد مخالفات أو شكاوى بأول يوم انتخاب

"قومي المرأة" بشمال سيناء: لم نرصد مخالفات أو شكاوى بأول يوم انتخاب
ليلى علوي: "مينفعش نطلب أو ننتقد من غير المشاركة في الانتخابات"

ليلى علوي: "مينفعش نطلب أو ننتقد من غير المشاركة في الانتخابات"
شيخ الحويطات: 9 سيارات لنقل الناخبين من الوديان إلى لجان شرم الشيخ

شيخ الحويطات: 9 سيارات لنقل الناخبين من الوديان إلى لجان شرم الشيخ
نشرة انتخابات الرئاسة| انتهاء اليوم الأول للتصويت وإقبال من كل الأعمار

نشرة انتخابات الرئاسة| انتهاء اليوم الأول للتصويت وإقبال من كل الأعمار
«راوية» وأسرتها.. «5 فى حب السيسى»

«راوية» وأسرتها.. «5 فى حب السيسى»
«إبراهيم»: انزل.. عشان خاطر مصر

«إبراهيم»: انزل.. عشان خاطر مصر
"الوطنية": اصطفاف الناخبين أمام لجان الاقتراع يفشل دعوات المقاطعة

"الوطنية": اصطفاف الناخبين أمام لجان الاقتراع يفشل دعوات المقاطعة
شعار «كمال»: مصر فوق الجميع

شعار «كمال»: مصر فوق الجميع
مايا مرسي: مشهد السيدات المعمرات أو القعيدات "بمليون تحفيز"

مايا مرسي: مشهد السيدات المعمرات أو القعيدات "بمليون تحفيز"
ضبط ناخب صور بطاقة إبداء الرأي في المنيا

ضبط ناخب صور بطاقة إبداء الرأي في المنيا
«محمد» يرقص على كتف أمه: أنا أصلاً ماليش صوت

«محمد» يرقص على كتف أمه: أنا أصلاً ماليش صوت
صوت «الحصرى» لصالح شهداء سيناء: «مش هنقعد فى بيوتنا»

صوت «الحصرى» لصالح شهداء سيناء: «مش هنقعد فى بيوتنا»
«سيد» يحلم بكرسى كهربائى: «يا رب تنجح»

«سيد» يحلم بكرسى كهربائى: «يا رب تنجح»
"عرسان في العُرس الديمقراطي".. 7 أفراح داخل لجان التصويت الانتخابية

"عرسان في العُرس الديمقراطي".. 7 أفراح داخل لجان التصويت الانتخابية
كل «مينا» بالإشارة يفهم

كل «مينا» بالإشارة يفهم
«أبوالرجولة» ختم رأسه بالحبر الفسفورى

«أبوالرجولة» ختم رأسه بالحبر الفسفورى
ليلى علوى عن مشاركتها في الانتخابات: ممتعة

ليلى علوى عن مشاركتها في الانتخابات: ممتعة
شمال الصعيد: سلاسل بشرية وشرطة نسائية.. و«النور» يحشد السيدات

شمال الصعيد: سلاسل بشرية وشرطة نسائية.. و«النور» يحشد السيدات
جنوب الصعيد: أسر الشهداء فى مقدمة الصفوف

جنوب الصعيد: أسر الشهداء فى مقدمة الصفوف
وزير شئون مجلس النواب: أتوقع إقبال أكبر على اللجان الانتخابية غدا

وزير شئون مجلس النواب: أتوقع إقبال أكبر على اللجان الانتخابية غدا
مدن القناة: التصويت على أنغام السمسمية والمزمار

مدن القناة: التصويت على أنغام السمسمية والمزمار
«مرسى مطروح»: المرأة البدوية تكسر التقاليد بالخروج للتصويت

«مرسى مطروح»: المرأة البدوية تكسر التقاليد بالخروج للتصويت
عمرو موسىعن انتخابات الرئاسة: حافظوا على إرادتكم

عمرو موسىعن انتخابات الرئاسة: حافظوا على إرادتكم
«ماهر ومحروس».. عجوز بيتعكز على مكسور: صوتنا هيفرق

«ماهر ومحروس».. عجوز بيتعكز على مكسور: صوتنا هيفرق
المنوفية: القرى تفوز بسباق الحشد

المنوفية: القرى تفوز بسباق الحشد
أديب يعرض فيديو لرقص أنصار محمد مرسي بعد فوزه: "وقتها كان حلال"

أديب يعرض فيديو لرقص أنصار محمد مرسي بعد فوزه: "وقتها كان حلال"
الغربية: الشرطة توزع الحلوى والأعلام على الناخبين

الغربية: الشرطة توزع الحلوى والأعلام على الناخبين
القليوبية: «كرنفالات غنائية».. وإقبال كثيف فى بعض اللجان

القليوبية: «كرنفالات غنائية».. وإقبال كثيف فى بعض اللجان
محمود مسلم للممتنعين عن التصويت: "المقاطعة لا تفيد.. ياما جربنا"

محمود مسلم للممتنعين عن التصويت: "المقاطعة لا تفيد.. ياما جربنا"
الشرقية: مشاركة متوسطة.. والنساء يتصدّرن المشهد

الشرقية: مشاركة متوسطة.. والنساء يتصدّرن المشهد
التصويت يحلى بصورة مع «زينب» و«سبيلة»: ملوك التبرع لتحيا مصر

التصويت يحلى بصورة مع «زينب» و«سبيلة»: ملوك التبرع لتحيا مصر
محمود مسلم للعازفين عن الانتخابات: "مش كله اللي عنده مشكلة يتقمص"

محمود مسلم للعازفين عن الانتخابات: "مش كله اللي عنده مشكلة يتقمص"
زوجة الشهيد أحمد شعبان للإرهابيين: "مش هتخوفونا.. وهننزل ننتخب"

زوجة الشهيد أحمد شعبان للإرهابيين: "مش هتخوفونا.. وهننزل ننتخب"
«السعيد» عن انتخابات الرئاسة: الشعب حريص على بناء الوطن

«السعيد» عن انتخابات الرئاسة: الشعب حريص على بناء الوطن
الدقهلية: طالبات «المنصورة» يستقبلن الناخبين بالورود والزى الفرعونى على أبواب اللجان

الدقهلية: طالبات «المنصورة» يستقبلن الناخبين بالورود والزى الفرعونى على أبواب اللجان
الشهاوي: الخطر الذي يحيط بمصر وراء زيادة نسبة الإقبال في الانتخابات

الشهاوي: الخطر الذي يحيط بمصر وراء زيادة نسبة الإقبال في الانتخابات
كفر الشيخ: زغاريد أمام اللجان وذوو الاحتياجات الخاصة فى المقدمة

كفر الشيخ: زغاريد أمام اللجان وذوو الاحتياجات الخاصة فى المقدمة
البحيرة: كبار السن يتصدرون المشهد.. و«كرنفالات» أمام اللجان

البحيرة: كبار السن يتصدرون المشهد.. و«كرنفالات» أمام اللجان
الإسكندرية: نساء يُصوِّتن بزى الجيش: «بنحبك يا سيسى»

الإسكندرية: نساء يُصوِّتن بزى الجيش: «بنحبك يا سيسى»
سيناء تتحدى الإرهاب: طوابير الناخبين بالعريش والشيخ زويد للرد على المغرضين وقنوات «الفتنة»

سيناء تتحدى الإرهاب: طوابير الناخبين بالعريش والشيخ زويد للرد على المغرضين وقنوات «الفتنة»
الحلم الباقى لـ«خديجة» العذراء: أسمع صوت الرئيس

الحلم الباقى لـ«خديجة» العذراء: أسمع صوت الرئيس
«عبدالعال» عن المشاركة في الانتخابات: رسالة قوية للخارج

«عبدالعال» عن المشاركة في الانتخابات: رسالة قوية للخارج
محمود مسلم: الشعب المصري "واعي".. وينتفض حال شعوره بالخطر

محمود مسلم: الشعب المصري "واعي".. وينتفض حال شعوره بالخطر
المطرية ومنشأة ناصر: طوابير وإجراءات أمنية مشددة

المطرية ومنشأة ناصر: طوابير وإجراءات أمنية مشددة
جنوب القاهرة: شباب يساعدون الناخبين والمواطنون أمام اللجان من الفجر

جنوب القاهرة: شباب يساعدون الناخبين والمواطنون أمام اللجان من الفجر
«الزاوية والأزبكية والساحل»: أجواء احتفالية وحضور مكثف

«الزاوية والأزبكية والساحل»: أجواء احتفالية وحضور مكثف
التعليم العالي: اصطحاب الأطفال إلى الانتخابات أمر مهم

التعليم العالي: اصطحاب الأطفال إلى الانتخابات أمر مهم
موسى مصطفى موسى: المشهد مُبهر ومشاركة المصريين مُشرّفة

موسى مصطفى موسى: المشهد مُبهر ومشاركة المصريين مُشرّفة
مسلم: مشاركة المصريين في أول أيام الانتخابات ردت على دعوات المقاطعة

مسلم: مشاركة المصريين في أول أيام الانتخابات ردت على دعوات المقاطعة
«أمين وفوزية»: اللى يحب «ناصر» ينتخب «السيسى»

«أمين وفوزية»: اللى يحب «ناصر» ينتخب «السيسى»
وزير البيئة عن المشاركة بكثافة في الانتخابات: "أقل حاجة نعملها لبلدنا"

وزير البيئة عن المشاركة بكثافة في الانتخابات: "أقل حاجة نعملها لبلدنا"
"عمليات الصحفيين": الزملاء غطوا انتخابات الرئاسة في يومها الأول بحرية

"عمليات الصحفيين": الزملاء غطوا انتخابات الرئاسة في يومها الأول بحرية
سحر نصر عن انتخابات الرئاسة: المصريون يد واحدة

سحر نصر عن انتخابات الرئاسة: المصريون يد واحدة
"صوتك حر": الإرهاب لن يستطيع كسر إرادة المصريين

"صوتك حر": الإرهاب لن يستطيع كسر إرادة المصريين
وسط القاهرة: إقبال كثيف واحتفالات وإشادة بالتنظيم

وسط القاهرة: إقبال كثيف واحتفالات وإشادة بالتنظيم
محمود مسلم مشيدا بمشاركة المواطنين في الانتخابات: "هو ده شعب 30 يونيو"

محمود مسلم مشيدا بمشاركة المواطنين في الانتخابات: "هو ده شعب 30 يونيو"
لميس الحديدي: "مفيش مشكلة من الرقص أمام اللجان.. المهم المشاركة"

لميس الحديدي: "مفيش مشكلة من الرقص أمام اللجان.. المهم المشاركة"
«مصر الجديدة ومدينة نصر»: إقبال من كل الأعمار

«مصر الجديدة ومدينة نصر»: إقبال من كل الأعمار
العاصمة الإدارية فى «سنة أولى انتخابات»: العمال يصوتون بـ«الأفرول»

العاصمة الإدارية فى «سنة أولى انتخابات»: العمال يصوتون بـ«الأفرول»
لميس الحديدي: "هاتحفظ في التعليق على موضوع كثافة المشاركة بالانتخابات"

لميس الحديدي: "هاتحفظ في التعليق على موضوع كثافة المشاركة بالانتخابات"
«السيسى» وقرينته ورئيس الوزراء يدلون بأصواتهم فى الانتخابات بمصر الجديدة

«السيسى» وقرينته ورئيس الوزراء يدلون بأصواتهم فى الانتخابات بمصر الجديدة
أحمد زكي: حوالي 40 ألف عامل بالعاصمة الإدارية شاركوا في الانتخابات

أحمد زكي: حوالي 40 ألف عامل بالعاصمة الإدارية شاركوا في الانتخابات
"قومي حقوق الإنسان": انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الأول

"قومي حقوق الإنسان": انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الأول
البابا تواضروس: المشاركة بالانتخابات تبني مصر

البابا تواضروس: المشاركة بالانتخابات تبني مصر
طلبة فى مدرسة مفيهاش لجنة: جايين نتصور سيلفى

طلبة فى مدرسة مفيهاش لجنة: جايين نتصور سيلفى
«الدقى»: مراقبون أجانب فى اللجان

«الدقى»: مراقبون أجانب فى اللجان
"الشريف": المصريون يستطيعون تغيير وجه التاريخ

"الشريف": المصريون يستطيعون تغيير وجه التاريخ
«أبوالنمرس والبدرشين»: كبار السن يتصدّرون المشهد

«أبوالنمرس والبدرشين»: كبار السن يتصدّرون المشهد
«أكتوبر»: إقبال متوسط واستياء لتأخر فتح لجنتين

«أكتوبر»: إقبال متوسط واستياء لتأخر فتح لجنتين
مدير أمن الغربية: إقبال الناخبين رسالة للعالم عن عظمة المصريين

مدير أمن الغربية: إقبال الناخبين رسالة للعالم عن عظمة المصريين
«كرداسة» تستقبل الانتخابات بـ«الأفراح»

«كرداسة» تستقبل الانتخابات بـ«الأفراح»
وكيل "النواب": السيدات غيرن المشهد الانتخابي.. وكل صوت "بيحيي شهيد"

وكيل "النواب": السيدات غيرن المشهد الانتخابي.. وكل صوت "بيحيي شهيد"
صلاح حسب الله: شاهدت رجلا يبكي لعدم تمكنه من الإدلاء بصوته

صلاح حسب الله: شاهدت رجلا يبكي لعدم تمكنه من الإدلاء بصوته
المرأة فى الانتخابات: عجوز بكرسى متحرك وأم بـ«رضيعها» وفتيات بأعلام مصر.. تحيا الستات

المرأة فى الانتخابات: عجوز بكرسى متحرك وأم بـ«رضيعها» وفتيات بأعلام مصر.. تحيا الستات
مراقبان أمريكيان: العملية الانتخابية مستقرة والحالة الأمنية جيدة

مراقبان أمريكيان: العملية الانتخابية مستقرة والحالة الأمنية جيدة
اللجان الانتخابية بكرداسة تغلق أبوابها في اليوم الأول

اللجان الانتخابية بكرداسة تغلق أبوابها في اليوم الأول
أهالى الشهداء فى الصدارة: «بالصناديق.. هناخد تارنا من الإرهاب»

أهالى الشهداء فى الصدارة: «بالصناديق.. هناخد تارنا من الإرهاب»
المتحدث باسم البرلمان: قرارنا السياسي صار مستقلا.."صنع في مصر"

المتحدث باسم البرلمان: قرارنا السياسي صار مستقلا.."صنع في مصر"
«فوزية وملاك» أمام اللجنة من الفجر: أول ناس هننتخب

«فوزية وملاك» أمام اللجنة من الفجر: أول ناس هننتخب
«سيدة الإسعاف والصائمة».. معمّرات أمام الصندوق

«سيدة الإسعاف والصائمة».. معمّرات أمام الصندوق
محافظ البحر الأحمر: لم نتلق أي شكاوى في اليوم الأول للانتخابات

محافظ البحر الأحمر: لم نتلق أي شكاوى في اليوم الأول للانتخابات
طوابير الناخبين فى شمال سيناء تتحدى «فلول الإرهاب»

طوابير الناخبين فى شمال سيناء تتحدى «فلول الإرهاب»
"مرعي" يحث ذوي الإعاقة على مواصلة التصويت

"مرعي" يحث ذوي الإعاقة على مواصلة التصويت
اليوم الأول: ملايين الناخبين يحتشدون أمام اللجان

اليوم الأول: ملايين الناخبين يحتشدون أمام اللجان
صاحبة عربة البرجر تنتخب "السيسي": "نفسي أشوفه وأشكره"

صاحبة عربة البرجر تنتخب "السيسي": "نفسي أشوفه وأشكره"
فقيه دستوري: المرحلة القادمة تحتاج دعم الرئيس أمام العالم

فقيه دستوري: المرحلة القادمة تحتاج دعم الرئيس أمام العالم
شِعر "محمد" يخرج إلى النور بفضل الانتخابات: "فرصة لإظهار موهبتي"

شِعر "محمد" يخرج إلى النور بفضل الانتخابات: "فرصة لإظهار موهبتي"
مفكر سياسي: مؤشرات مشاركة المصريين في الانتخابات واعدة

مفكر سياسي: مؤشرات مشاركة المصريين في الانتخابات واعدة
بالصور| مواطنون يحتفلون بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الإسكندرية

بالصور| مواطنون يحتفلون بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الإسكندرية
"متحدث البرلمان" عن مشاركته في التصويت: "مأخدتش مني أكتر من دقيقتين"

"متحدث البرلمان" عن مشاركته في التصويت: "مأخدتش مني أكتر من دقيقتين"
هل يحق لذوي الإعاقات الذهنية التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

هل يحق لذوي الإعاقات الذهنية التصويت في الانتخابات الرئاسية؟
بالصور| شكوى "أحلام المنياوية" تتحول لوصلة رقص أمام "قصر الدوبارة"

بالصور| شكوى "أحلام المنياوية" تتحول لوصلة رقص أمام "قصر الدوبارة"
محافظة الإسماعيلية: عملية التصويت باليوم الأول سارت بشكل منتظم

محافظة الإسماعيلية: عملية التصويت باليوم الأول سارت بشكل منتظم
"الوطنية للانتخابات": رئيس اللجنة يتحقق بنفسه من هوية "المنتقبات"

"الوطنية للانتخابات": رئيس اللجنة يتحقق بنفسه من هوية "المنتقبات"
رئيس لجنة المتابعة بمحكمة الزقازيق: "نزول الانتخابات يدعم الاستقرار"

رئيس لجنة المتابعة بمحكمة الزقازيق: "نزول الانتخابات يدعم الاستقرار"
محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في أول يوم الانتخابات

محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في أول يوم الانتخابات
الجلاد: الإقبال في اليوم الأول جيد.. والمرأة كانت الأكثر مشاركة

الجلاد: الإقبال في اليوم الأول جيد.. والمرأة كانت الأكثر مشاركة
"نزاهة": ارتفاع كبير في نسب التصويت بقسمي المطرية ومدينة نصر

"نزاهة": ارتفاع كبير في نسب التصويت بقسمي المطرية ومدينة نصر
"الوطنية": العملية الانتخابية منتظمة وفتح اللجان في مواعيدها

"الوطنية": العملية الانتخابية منتظمة وفتح اللجان في مواعيدها
عمرو أديب: "ستات الإخوان اتضربوا بالشباشب النهاردة"

عمرو أديب: "ستات الإخوان اتضربوا بالشباشب النهاردة"
إغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الأول ببورسعيد

إغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الأول ببورسعيد
أديب عن زيادة الإقبال على اللجان مساء: "إحنا شعب بيحب ينتخب الساعة 9"

أديب عن زيادة الإقبال على اللجان مساء: "إحنا شعب بيحب ينتخب الساعة 9"
وزير التنمية المحلية: المحافظات معنية بتدبير أماكن إقامة القضاة

وزير التنمية المحلية: المحافظات معنية بتدبير أماكن إقامة القضاة
أحمد موسى: لا يوجد خرق انتخابي حتى الآن.. والمشاركة دفنت الإرهابية

أحمد موسى: لا يوجد خرق انتخابي حتى الآن.. والمشاركة دفنت الإرهابية
عروسان بالبحيرة يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة

عروسان بالبحيرة يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة
عروسان يدليان بصوتيهما داخل لجنة بقنا

عروسان يدليان بصوتيهما داخل لجنة بقنا
صور تذكارية تختم اليوم الأول من الانتخابات وسط فرحة الأطفال

صور تذكارية تختم اليوم الأول من الانتخابات وسط فرحة الأطفال
غلق لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة بعد انتهاء اليوم الأول

غلق لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة بعد انتهاء اليوم الأول
"قضاة مصر": غرفة عمليات متابعة الانتخابات لم نتلق شكوى واحدة

"قضاة مصر": غرفة عمليات متابعة الانتخابات لم نتلق شكوى واحدة
وزير الصناعة: الإقبال على الانتخابات شيء رائع ومتوقع

وزير الصناعة: الإقبال على الانتخابات شيء رائع ومتوقع
"الزند": مشاركة المصرين في الانتخابات بكثافة أبلغ رد على المتربصين

"الزند": مشاركة المصرين في الانتخابات بكثافة أبلغ رد على المتربصين
بشرى: المشاركة في الانتخابات أصبحت من أولويات حياتنا

بشرى: المشاركة في الانتخابات أصبحت من أولويات حياتنا
محافظ الشرقية يطمئن رئيس الوزراء على انتظام الانتخابات

محافظ الشرقية يطمئن رئيس الوزراء على انتظام الانتخابات
إغلاق أبواب اللجان الانتخابية في المنوفية

إغلاق أبواب اللجان الانتخابية في المنوفية
"الوطنية للانتخابات" عن تصويت حسين فهمي في الانتخابات مرتين: "مستحيل"

"الوطنية للانتخابات" عن تصويت حسين فهمي في الانتخابات مرتين: "مستحيل"
معتز الدمرداش: اليوم الأول للعملية الانتخابية تم بشكل احترافي

معتز الدمرداش: اليوم الأول للعملية الانتخابية تم بشكل احترافي
أديب عن كثافة التصويت: "مش عايزين نعمل زي ماتش البرتغال"

أديب عن كثافة التصويت: "مش عايزين نعمل زي ماتش البرتغال"
"إسعاف المنوفية" تنقل 6 حالات إصابة في لجان الانتخابات أغلبها إغماءات

"إسعاف المنوفية" تنقل 6 حالات إصابة في لجان الانتخابات أغلبها إغماءات
صور| "عم علي" عنده 70 سنة يشارك بالانتخابات: "نزلت عشان مستقبل أحفادي"

صور| "عم علي" عنده 70 سنة يشارك بالانتخابات: "نزلت عشان مستقبل أحفادي"
محافظ الإسكندرية: إغلاق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الفرعية

محافظ الإسكندرية: إغلاق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الفرعية
"صحة الدقهلية": منع الإجازات ومضاعفة العاملين من أطباء وتمريض بالطوارئ

"صحة الدقهلية": منع الإجازات ومضاعفة العاملين من أطباء وتمريض بالطوارئ
لجان كفر الشيخ تغلق أبوابها بإقبال متزايد في الساعات الأخيرة

لجان كفر الشيخ تغلق أبوابها بإقبال متزايد في الساعات الأخيرة
رئيس جامعة المستقبل: إجازة يوم لجميع العاملين للمشاركة في الانتخابات

رئيس جامعة المستقبل: إجازة يوم لجميع العاملين للمشاركة في الانتخابات
عضو "القومي لحقوق الإنسان": التصويت يجري في سرية.. ولم نرصد تجاوزات

عضو "القومي لحقوق الإنسان": التصويت يجري في سرية.. ولم نرصد تجاوزات
جامعة دمنهور توفر أتوبيسات لنقل "متحدي الإعاقة" للجان الانتخابية

جامعة دمنهور توفر أتوبيسات لنقل "متحدي الإعاقة" للجان الانتخابية
أسرة تدعم السيسي في مشهد يكسر رتابة العملية الانتخابية

أسرة تدعم السيسي في مشهد يكسر رتابة العملية الانتخابية
عروسان يؤخران غلق لجنة في بني سويف لإصرارهما على التصويت

عروسان يؤخران غلق لجنة في بني سويف لإصرارهما على التصويت
وزارة الدفاع تنشر فيديو لإقبال أهالي شمال سيناء على التصويت

وزارة الدفاع تنشر فيديو لإقبال أهالي شمال سيناء على التصويت
نائب رئيس "الوفد": الأجيال الحالية تربت على صناديق الاقتراع

نائب رئيس "الوفد": الأجيال الحالية تربت على صناديق الاقتراع
أحمد موسى: مشاركة أول يوم بالانتخابات تختلف كثيرا عن 2014

أحمد موسى: مشاركة أول يوم بالانتخابات تختلف كثيرا عن 2014
"عمليات الصحفيين": تلقينا شكويين فقط في اليوم الأول للانتخابات

"عمليات الصحفيين": تلقينا شكويين فقط في اليوم الأول للانتخابات
رئيس حزب التجمع: شعارات ثورة 25 يناير أخذت طريقها للتنفيذ

رئيس حزب التجمع: شعارات ثورة 25 يناير أخذت طريقها للتنفيذ
بالصور| إغلاق اللجان الانتخابية بالدقهلية وقوات التأمين تتسلم الصناديق

بالصور| إغلاق اللجان الانتخابية بالدقهلية وقوات التأمين تتسلم الصناديق
إغلاق لجان التصويت بدائرة الدقي

إغلاق لجان التصويت بدائرة الدقي
"الوطنية للانتخابات": أحد القضاة استكمل عمله باللجنة رغم وفاة والده

"الوطنية للانتخابات": أحد القضاة استكمل عمله باللجنة رغم وفاة والده
غلق صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية بدمياط

غلق صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية بدمياط
انتهاء اليوم الأول للانتخابات بفيصل والهرم

انتهاء اليوم الأول للانتخابات بفيصل والهرم
تشديد الإجراءات الأمنية أمام مقار اللجان الانتخابية بعد انتهاء التصويت

تشديد الإجراءات الأمنية أمام مقار اللجان الانتخابية بعد انتهاء التصويت
الدالي وأبو غريب يطالبون أهالي البدرشين بالمشاركة في الانتخابات

الدالي وأبو غريب يطالبون أهالي البدرشين بالمشاركة في الانتخابات
رجب حميدة: موسى مصطفى قدوة للشباب لمشاركته في الانتخابات

رجب حميدة: موسى مصطفى قدوة للشباب لمشاركته في الانتخابات
محافظ دمياط يستقبل رئيس اتحاد المعلمين العرب

محافظ دمياط يستقبل رئيس اتحاد المعلمين العرب
إغلاق اللجان بحلوان و15 مايو في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

إغلاق اللجان بحلوان و15 مايو في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية
بث ماشر| مؤتمر "الوطنية للانتخابات" حول مجريات اليوم الأول للتصويت

بث ماشر| مؤتمر "الوطنية للانتخابات" حول مجريات اليوم الأول للتصويت
غلق لجنة رقم 3 بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم في الفيوم

غلق لجنة رقم 3 بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم في الفيوم
غلق لجان "السياحية الأولى" و "جيل 2000" بأكتوبر

غلق لجان "السياحية الأولى" و "جيل 2000" بأكتوبر
السويدي يدلي بصوته بمسقط رأسه بالشرقية

السويدي يدلي بصوته بمسقط رأسه بالشرقية
محافظ الدقهلية يتابع اللجان الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية

محافظ الدقهلية يتابع اللجان الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية
رئيس اللجنة العامة بالوادي الجديد: "الإقبال على الانتخابات حاجة تخض"

رئيس اللجنة العامة بالوادي الجديد: "الإقبال على الانتخابات حاجة تخض"
إغلاق أبواب اللجان الانتخابية بالتجمع

إغلاق أبواب اللجان الانتخابية بالتجمع
"قومي حقوق الإنسان": مشاركة فعالة من قبل المرأة في أول أيام التصويت

"قومي حقوق الإنسان": مشاركة فعالة من قبل المرأة في أول أيام التصويت
غلق اللجان الانتخابية بجنوب سيناء في مواعيدها

غلق اللجان الانتخابية بجنوب سيناء في مواعيدها
محكمة شرق الإسكندرية: الإقبال على الانتخابات "مرضي"

محكمة شرق الإسكندرية: الإقبال على الانتخابات "مرضي"
انتهاء اليوم الأول للتصويت بالبحر الأحمر وغلق اللجان 

انتهاء اليوم الأول للتصويت بالبحر الأحمر وغلق اللجان 
محافظ قنا يتفقد عدد من اللجان الانتخابية

محافظ قنا يتفقد عدد من اللجان الانتخابية
"الاستعلامات": الإعلام الأجنبي لم يقدم أي شكاوى في أول أيام للانتخابات

"الاستعلامات": الإعلام الأجنبي لم يقدم أي شكاوى في أول أيام للانتخابات
إغلاق اللجان الانتخابية بدائرة المقطم

إغلاق اللجان الانتخابية بدائرة المقطم
"النيابة الإدارية": وفاة ناخب داخل إحدى اللجان بسوهاج

"النيابة الإدارية": وفاة ناخب داخل إحدى اللجان بسوهاج
رئيس نادي "قضاة الدولة": لا شكاوى من العملية الانتخابية حتى الآن

رئيس نادي "قضاة الدولة": لا شكاوى من العملية الانتخابية حتى الآن
بالصور| إغلاق باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات ببني سويف

بالصور| إغلاق باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات ببني سويف
عاطف مخاليف: نجاح العملية الانتخابية لم يحدث من قبل

عاطف مخاليف: نجاح العملية الانتخابية لم يحدث من قبل
رئيس جامعة جنوب الوادي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

رئيس جامعة جنوب الوادي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني
رئيس محكمة دمنهور يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

رئيس محكمة دمنهور يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
غلق لجان حلوان ومايو وسط تكثيف أمني

غلق لجان حلوان ومايو وسط تكثيف أمني
بالصور| إغلاق أبواب لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية في الغربية

بالصور| إغلاق أبواب لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية في الغربية
أحمد موسى موجها التحية لأهل سيناء: "الله أكبر عليكم"

أحمد موسى موجها التحية لأهل سيناء: "الله أكبر عليكم"
إقبال للناخبين على لجان التصويت بمركز الجمالية حتى اللحظات الأخيرة

إقبال للناخبين على لجان التصويت بمركز الجمالية حتى اللحظات الأخيرة
لجان الوايلي والظاهر تغلق أبوابها

لجان الوايلي والظاهر تغلق أبوابها
إغلاق لجان مدرسة مصطفى كامل ببولاق الدكرور

إغلاق لجان مدرسة مصطفى كامل ببولاق الدكرور
إغلاق صناديق الاقتراع في القليوبية.. والمحافظ: لم يحدث ما يعكر الصفو

إغلاق صناديق الاقتراع في القليوبية.. والمحافظ: لم يحدث ما يعكر الصفو
بالصور| إغلاق لجان مدينة نصر بعد نهاية التصويت في اليوم الأول

بالصور| إغلاق لجان مدينة نصر بعد نهاية التصويت في اليوم الأول
سامي عبدالعزيز مطالبا بتجاهل قنوات الإخوان: "مش هنعلق على أرجوزات"

سامي عبدالعزيز مطالبا بتجاهل قنوات الإخوان: "مش هنعلق على أرجوزات"
عروسان يدليان بصوتهما بالمنوفية وسط حشد من المعازيم والناخبين

عروسان يدليان بصوتهما بالمنوفية وسط حشد من المعازيم والناخبين
غلق أبواب اللجان في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بسوهاج

غلق أبواب اللجان في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بسوهاج
أشرف زكي وروجينا يصوتان في الانتخابات الرئاسية بميدان لبنان

أشرف زكي وروجينا يصوتان في الانتخابات الرئاسية بميدان لبنان
أعضاء "بيت العائلة" بالغربية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أعضاء "بيت العائلة" بالغربية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
ضبط شخص يُصور أمام لجنة بالدقهلية ويردد هتافات ضد الرئيس

ضبط شخص يُصور أمام لجنة بالدقهلية ويردد هتافات ضد الرئيس
إغلاق 249 لجنة فى ختام اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بأسوان

إغلاق 249 لجنة فى ختام اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بأسوان
لجان «السنبلاوين» تغلق أبوابها في نهاية اليوم الأول من السباق الرئاسي

لجان «السنبلاوين» تغلق أبوابها في نهاية اليوم الأول من السباق الرئاسي
إغلاق اللجان بدائرة الجيزة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

إغلاق اللجان بدائرة الجيزة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية
غلق اللجان الفرعية بالشوبك الغربي وأبو رجوان القبلي

غلق اللجان الفرعية بالشوبك الغربي وأبو رجوان القبلي
نقل مصاب بكسر في العمود الفقري بسيارة إسعاف للتصويت في المنوفية

نقل مصاب بكسر في العمود الفقري بسيارة إسعاف للتصويت في المنوفية
بالصور| أغاني وطنية وأعلام مصرية.. احتفالات المواطنين أمام اللجان

بالصور| أغاني وطنية وأعلام مصرية.. احتفالات المواطنين أمام اللجان
سامي عبد العزيز: "اللي مش عاجبه الانتخابات يضرب دماغه في الحيط"

سامي عبد العزيز: "اللي مش عاجبه الانتخابات يضرب دماغه في الحيط"
إغلاق صناديق الاقتراع بأسيوط في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

إغلاق صناديق الاقتراع بأسيوط في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية
رشوان توفيق: ما فعله السيسي خلال حكمه "محصلش من 40 سنة"

رشوان توفيق: ما فعله السيسي خلال حكمه "محصلش من 40 سنة"
غلق لجان دوائر بولاق أبو العلا الانتخابية

غلق لجان دوائر بولاق أبو العلا الانتخابية
أمن الشرقية يرسل سيارة إسعاف لنقل مريض بضمور العضلات للجنته الانتخابية

أمن الشرقية يرسل سيارة إسعاف لنقل مريض بضمور العضلات للجنته الانتخابية
غلق لجان حدائق القبة والزيتون والأميرية بعد انتهاء اليوم الأول

غلق لجان حدائق القبة والزيتون والأميرية بعد انتهاء اليوم الأول
عاجل| إغلاق صناديق الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية

عاجل| إغلاق صناديق الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية
59 قاضيا عدد القضاة المشاركين في انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء

59 قاضيا عدد القضاة المشاركين في انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء
عشماوي يتابع العملية الانتخابية ببنها ويجلس على المقهى مع الناخبين

عشماوي يتابع العملية الانتخابية ببنها ويجلس على المقهى مع الناخبين
محافظ البحر الأحمر يتابع العملية الانتخابية بالبث المباشر

محافظ البحر الأحمر يتابع العملية الانتخابية بالبث المباشر
غلق اللجان الفرعية بالحوامدية والبدرشين

غلق اللجان الفرعية بالحوامدية والبدرشين
صلاح عبد الله: عيد الأم الكبيرة "النهاردة وبكرة وبعده"

صلاح عبد الله: عيد الأم الكبيرة "النهاردة وبكرة وبعده"
سكرتير عام المنوفية يتابع آخر المستجدات بغرفة العمليات المركزية

سكرتير عام المنوفية يتابع آخر المستجدات بغرفة العمليات المركزية
عجوز: "منزلتش أنتخب بقالي 30 سنة ونازلة عشان خاطر السيسي"

عجوز: "منزلتش أنتخب بقالي 30 سنة ونازلة عشان خاطر السيسي"
استمرار توافد الناخبين بالسيدة والدرب الأحمر قبل إغلاق اللجان

استمرار توافد الناخبين بالسيدة والدرب الأحمر قبل إغلاق اللجان
بالصور| أطفال يرقصون أمام لجان بولاق أبو العلا فرحا بالانتخابات

بالصور| أطفال يرقصون أمام لجان بولاق أبو العلا فرحا بالانتخابات
بالصور| عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بأسوان

بالصور| عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بأسوان
أجواء هادئة أمام لجان "الساحل" قبل موعد غلقها

أجواء هادئة أمام لجان "الساحل" قبل موعد غلقها
استمرار توافد الناخبين بلجنة مدرسة الفندقية بالطور قبل غلق باب التصويت

استمرار توافد الناخبين بلجنة مدرسة الفندقية بالطور قبل غلق باب التصويت
أحمد موسى: "كل اللي شارك وصابعه فيه حبر يحطه في عين العدو"

أحمد موسى: "كل اللي شارك وصابعه فيه حبر يحطه في عين العدو"
لجنة المتابعة بالبحر الأحمر: العملية الانتخابية تسير دون معوقات

لجنة المتابعة بالبحر الأحمر: العملية الانتخابية تسير دون معوقات
فرقة السمسمية التلقائية تعرض رقصاتها أمام لجان المطرية

فرقة السمسمية التلقائية تعرض رقصاتها أمام لجان المطرية
وكيل لجنة الصناعة البرلمان يدلي بصوته: "شكرا للناخبين والجيش والشرطة"

وكيل لجنة الصناعة البرلمان يدلي بصوته: "شكرا للناخبين والجيش والشرطة"
توافد الناخبين عل لجان المعادي ودار السلام قبيل غلق أبواب الاقتراع

توافد الناخبين عل لجان المعادي ودار السلام قبيل غلق أبواب الاقتراع
معمرة مصرية شاركت في الانتخابات: "النهاردة عيد سعيد على السيسي"

معمرة مصرية شاركت في الانتخابات: "النهاردة عيد سعيد على السيسي"
المتحدث العسكري يعرض فيديو لوزير الدفاع أثناء تفقده اللجان الانتخابية

المتحدث العسكري يعرض فيديو لوزير الدفاع أثناء تفقده اللجان الانتخابية
بلاغ سلبي بالاشتباه في سيارة مفخخة أمام لجنة بالمنيا

بلاغ سلبي بالاشتباه في سيارة مفخخة أمام لجنة بالمنيا
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان العياط وإقبال مرتفع بالبدرشين وأبو النمرس

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان العياط وإقبال مرتفع بالبدرشين وأبو النمرس
نقل مجند أصيب بإعياء داخل مقر انتخابي إلى المستشفى ببني سويف

نقل مجند أصيب بإعياء داخل مقر انتخابي إلى المستشفى ببني سويف
حريق في شقة وكاوتشوك يثير قلق الناخبين في بورسعيد

حريق في شقة وكاوتشوك يثير قلق الناخبين في بورسعيد
حصاد اليوم الأول للتصويت بالانتخابات الرئاسية

حصاد اليوم الأول للتصويت بالانتخابات الرئاسية
قبل غلقها.. تزايد أعداد الناخبين على لجان الحوامدية والعياط بالجيزة

قبل غلقها.. تزايد أعداد الناخبين على لجان الحوامدية والعياط بالجيزة
بالصور| سحر نصر تصافح وتستمع للمواطنين بلجنتها الانتخابية

بالصور| سحر نصر تصافح وتستمع للمواطنين بلجنتها الانتخابية
محافظ الفيوم: المشاركة في الانتخابات أبلغ رد للعالم على ديمقراطية مصر

محافظ الفيوم: المشاركة في الانتخابات أبلغ رد للعالم على ديمقراطية مصر
وزير التعليم العالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة أحفاده

وزير التعليم العالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة أحفاده
كمال الجنزوري يدعو المصريين للتصويت بكثافة: "اللي جي خير كبير أوي"

كمال الجنزوري يدعو المصريين للتصويت بكثافة: "اللي جي خير كبير أوي"
رقص وفرحة للناخبين أمام لجنة الجبرتي بمنشأة ناصر

رقص وفرحة للناخبين أمام لجنة الجبرتي بمنشأة ناصر
تزايد أعداد الناخبين على لجان الشوبك الغربي بمحافظة الجيزة

تزايد أعداد الناخبين على لجان الشوبك الغربي بمحافظة الجيزة
بالفيديو| سمير فرج عن حمل ضابط لسيدة مسنة: "دي شهامة المصري"

بالفيديو| سمير فرج عن حمل ضابط لسيدة مسنة: "دي شهامة المصري"
"توفيق".. ستيني حمل لافتة لدعم السيسي: "لفيت بيها يومين ومكمل"

"توفيق".. ستيني حمل لافتة لدعم السيسي: "لفيت بيها يومين ومكمل"
استمرار توافد الناخبين قبل نهاية اليوم الأول للتصويت بلجان فيصل والهرم

استمرار توافد الناخبين قبل نهاية اليوم الأول للتصويت بلجان فيصل والهرم
غادة إبراهيم تدلي بصوتها بلجنة جمال عبد لناصر بالدقي

غادة إبراهيم تدلي بصوتها بلجنة جمال عبد لناصر بالدقي
"الوزراء": اللجان الانتخابية لم تشهد أي مشاكل سوى بعض التأخير

"الوزراء": اللجان الانتخابية لم تشهد أي مشاكل سوى بعض التأخير
"الوزراء": المنوفية وشمال سيناء الأكثر إقبالا بالانتخابات الرئاسية

"الوزراء": المنوفية وشمال سيناء الأكثر إقبالا بالانتخابات الرئاسية
محافظ الفيوم: عدد الناخبين بالمحافظة بلغ مليون و323 ألف ناخب

محافظ الفيوم: عدد الناخبين بالمحافظة بلغ مليون و323 ألف ناخب
قيادات "تعليم الجيزة" في جولة على المدارس لمتابعة سير الانتخابات

قيادات "تعليم الجيزة" في جولة على المدارس لمتابعة سير الانتخابات
أنغام تدلي بصوتها في الانتخابات بمدينة الشروق.. وتلتقط صورا مع معجبيها

أنغام تدلي بصوتها في الانتخابات بمدينة الشروق.. وتلتقط صورا مع معجبيها
مركز معلومات "الوزراء" ينشر فيديو دعوة "إسماعيل" للمصريين بالتصويت

مركز معلومات "الوزراء" ينشر فيديو دعوة "إسماعيل" للمصريين بالتصويت
بالصور| مها أحمد ومجدي كامل يشاركان في الانتخابات

بالصور| مها أحمد ومجدي كامل يشاركان في الانتخابات
رئيس هيئة السكة الحديد: أجهزة حاسب آلي بمحطة مصر لمساعدة الناخبين

رئيس هيئة السكة الحديد: أجهزة حاسب آلي بمحطة مصر لمساعدة الناخبين
نجل أنور السادات: موسى مصطفى من أعز أصدقائي "بس صوتي للسيسي"

نجل أنور السادات: موسى مصطفى من أعز أصدقائي "بس صوتي للسيسي"
بالصور| والي تدلي بصوتها في لجنة الأورمان الإعدادية بالدقي

بالصور| والي تدلي بصوتها في لجنة الأورمان الإعدادية بالدقي
بالفيديو| وزير الدفاع يتفقد الأوضاع الأمنية ببعض اللجان

بالفيديو| وزير الدفاع يتفقد الأوضاع الأمنية ببعض اللجان
العشرات من السيدات يلجأن للمتطوعين لمساعدتهن في الانتخابات بالبدرشين

العشرات من السيدات يلجأن للمتطوعين لمساعدتهن في الانتخابات بالبدرشين
"أبو الرجولة" تشعل أجواء اللجان الانتخابية بالدقي

"أبو الرجولة" تشعل أجواء اللجان الانتخابية بالدقي
رئيس نادى القضاة يتوجه لمعهد ناصر للاطمئنان على صحة قاضي لجنة شبرا

رئيس نادى القضاة يتوجه لمعهد ناصر للاطمئنان على صحة قاضي لجنة شبرا
لجنة المتابعة بالمنيا: عملية التصويت لا تستغرق أكثر من دقيقة للناخب

لجنة المتابعة بالمنيا: عملية التصويت لا تستغرق أكثر من دقيقة للناخب
شابان كفيفان يساعدان نفسيهما ليدليان بصوتيها في سيوه

شابان كفيفان يساعدان نفسيهما ليدليان بصوتيها في سيوه
رجال القضاء والجيش والشرطة في خدمة كبار السن بلجان القليوبية 

رجال القضاء والجيش والشرطة في خدمة كبار السن بلجان القليوبية 
عمليات محافظة المنيا: إقبال جيد على التصويت في الانتخابات الرئاسية

عمليات محافظة المنيا: إقبال جيد على التصويت في الانتخابات الرئاسية
شباب ومسنون يستقلون شاحنة لتأييد السيسي في شوارع بورسعيد

شباب ومسنون يستقلون شاحنة لتأييد السيسي في شوارع بورسعيد
أساقفة المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم في الانتخابات

أساقفة المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم في الانتخابات
وفد من القومي لحقوق الإنسان يتفقد اللجان الانتخابية

وفد من القومي لحقوق الإنسان يتفقد اللجان الانتخابية
محافظ قنا: غرف العمليات المشكلة بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى

محافظ قنا: غرف العمليات المشكلة بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى
أحد الضباط الأحرار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أحد الضباط الأحرار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المواطنون يواصلون التوافد إلى اللجان الانتخابية بسفاجا

المواطنون يواصلون التوافد إلى اللجان الانتخابية بسفاجا
سامي عبدالعزيز: عملية التنظيم داخل اللجان الانتخابية كانت جيدة للغاية

سامي عبدالعزيز: عملية التنظيم داخل اللجان الانتخابية كانت جيدة للغاية
قهوة رفاعي فارغة من بداية اليوم.. "الزبائن راحت تنتخب"

قهوة رفاعي فارغة من بداية اليوم.. "الزبائن راحت تنتخب"
إقبال كبير من طلاب "آداب بنها" للتصويت في الانتخابات الرئاسية

إقبال كبير من طلاب "آداب بنها" للتصويت في الانتخابات الرئاسية
رجال الأعمال بالسلام والنهضة يأجرون أتوبيسات لنقل الناخبين للجان

رجال الأعمال بالسلام والنهضة يأجرون أتوبيسات لنقل الناخبين للجان
"الاستعلامات": تلقينا 3 شكاوى من مراسلين أجانب حول تغطية الانتخابات

"الاستعلامات": تلقينا 3 شكاوى من مراسلين أجانب حول تغطية الانتخابات
"الاستعلامات": الإعلام الأجنبي يواصل تغطية الانتخابات بحرية كاملة

"الاستعلامات": الإعلام الأجنبي يواصل تغطية الانتخابات بحرية كاملة
نقيب الصحفيين: نسبة التصويت في الانتخابات ستفوق كل التوقعات

نقيب الصحفيين: نسبة التصويت في الانتخابات ستفوق كل التوقعات
"مياه الدقهلية" تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الانتخابات

"مياه الدقهلية" تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الانتخابات
«مصر السلام»: الجزيرة القطرية تصوّر اللجان فارغة خلال ساعة الراحة

«مصر السلام»: الجزيرة القطرية تصوّر اللجان فارغة خلال ساعة الراحة
محافظ الإسكندرية: لا يوجد ما يؤثر على سير العملية الانتخابية

محافظ الإسكندرية: لا يوجد ما يؤثر على سير العملية الانتخابية
أكبر معمرة في الشرقية: "انتخبت السيسي وهديله شقى عمري كله"

أكبر معمرة في الشرقية: "انتخبت السيسي وهديله شقى عمري كله"
بالفيديو والصور| شبيه "السيسي" يخطف الأضواء بـ"عابدين": "هفضل في الشارع لحد فوز الرئيس"

بالفيديو والصور| شبيه "السيسي" يخطف الأضواء بـ"عابدين": "هفضل في الشارع لحد فوز الرئيس"
"المتحدة لحقوق الإنسان": تابعنا الانتخابات في القاهرة والمحافظات

"المتحدة لحقوق الإنسان": تابعنا الانتخابات في القاهرة والمحافظات
سمير فرج: الشعب مقياس حقيقي لقوة الدولة

سمير فرج: الشعب مقياس حقيقي لقوة الدولة
سيارات الشرطة في خدمة كبار السن.. وناخب: مصر جميلة

سيارات الشرطة في خدمة كبار السن.. وناخب: مصر جميلة
وكيل "تعليم الإسكندرية" تدلي بصوتها: حرصا على الاستقرار وأمن مصر

وكيل "تعليم الإسكندرية" تدلي بصوتها: حرصا على الاستقرار وأمن مصر
"عمليات القضاة": نقل رئيس لجنة بشبرا للمستشفى والاستعانة بقاض بديل

"عمليات القضاة": نقل رئيس لجنة بشبرا للمستشفى والاستعانة بقاض بديل
أطفال الشهيد الوتيدي داخل لجنة الانتخابات بالدقهلية مع والدتهم

أطفال الشهيد الوتيدي داخل لجنة الانتخابات بالدقهلية مع والدتهم
وزير الصناعة للمصريين: شاركوا في الانتخابات لأننا في حرب ضد الخارج

وزير الصناعة للمصريين: شاركوا في الانتخابات لأننا في حرب ضد الخارج
والدة الشهيد شريف عمر: "الناس بتشارك في الانتخابات عشان حق الشهيد"

والدة الشهيد شريف عمر: "الناس بتشارك في الانتخابات عشان حق الشهيد"
رئيس حي جنوب الجيزة: إقبال على لجان الانتخابات في الفترة المسائية

رئيس حي جنوب الجيزة: إقبال على لجان الانتخابات في الفترة المسائية
رئيس لجنة بالفيوم: 1200 ناخب من أصل 2000 أدلوا بأصواتهم حتى الآن

رئيس لجنة بالفيوم: 1200 ناخب من أصل 2000 أدلوا بأصواتهم حتى الآن
تزايد الإقبال على لجان قرية الشنباب بالبدرشين

تزايد الإقبال على لجان قرية الشنباب بالبدرشين
السباح "الحسيني" يجمع أصحاب متلازمة داون لدعم السيسي: "واجب علينا"

السباح "الحسيني" يجمع أصحاب متلازمة داون لدعم السيسي: "واجب علينا"
رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ يدلي بصوته في الانتخابات

رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ يدلي بصوته في الانتخابات
ألوان علم مصر تغلف لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية

ألوان علم مصر تغلف لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية
مدير أمن الإسماعيلية يتفقد اللجان مترجلا: "مابنخفش غير عليكم"

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد اللجان مترجلا: "مابنخفش غير عليكم"
رئيس هيئة النيابة الإدارية تدلي بصوتها بمحرم بك في الاسكندرية.. غدا

رئيس هيئة النيابة الإدارية تدلي بصوتها بمحرم بك في الاسكندرية.. غدا
محافظ الإسكندرية: لم نرصد أي أحداث غير طبيعية تعيق الانتخابات

محافظ الإسكندرية: لم نرصد أي أحداث غير طبيعية تعيق الانتخابات
عودة الموظفين ترفع الإقبال على التصويت بمدينتي السلام والنهضة

عودة الموظفين ترفع الإقبال على التصويت بمدينتي السلام والنهضة
بالفيديو والصور| "زبيدة" توزع "بيتي فور" على الناخبين: "جيباه للحبايب"

بالفيديو والصور| "زبيدة" توزع "بيتي فور" على الناخبين: "جيباه للحبايب"
أرملة الشهيد عادل رجائي للمصريين: "متقتلوش ولادنا تاني انزلوا انتخبوا"

أرملة الشهيد عادل رجائي للمصريين: "متقتلوش ولادنا تاني انزلوا انتخبوا"
شيخ "الصوالحة": سعيد بالمشاركة في الانتخابات وأتمنى فوز "السيسي"

شيخ "الصوالحة": سعيد بالمشاركة في الانتخابات وأتمنى فوز "السيسي"
نقيب الفلاحين بعد الإدلاء بصوته: أتوقع مشاركة أكثر من 15 مليون فلاح

نقيب الفلاحين بعد الإدلاء بصوته: أتوقع مشاركة أكثر من 15 مليون فلاح
مدير أمن الجيزة داعيا المواطنين للمشاركة في الانتخابات: "خير لأحفادنا"

مدير أمن الجيزة داعيا المواطنين للمشاركة في الانتخابات: "خير لأحفادنا"
شيخ "القرارشة": مشاركة واسعة لأهالي التجمعات البدوية بأبورديس

شيخ "القرارشة": مشاركة واسعة لأهالي التجمعات البدوية بأبورديس
فرج: اللجان الانتخابية بمحيط حادث تفجير الإسكندرية كانت الأعلى مشاركة

فرج: اللجان الانتخابية بمحيط حادث تفجير الإسكندرية كانت الأعلى مشاركة
رئيس جامعة طنطا: المشاركة الفعالة تبعث رسالة بأن مصر ماضية نحو البناء

رئيس جامعة طنطا: المشاركة الفعالة تبعث رسالة بأن مصر ماضية نحو البناء
وزير الصحة يترأس غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تزامنا مع الانتخابات

وزير الصحة يترأس غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تزامنا مع الانتخابات
محافظ الغربية: المشاركة في الانتخابات أكبر تفويض للقضاء على الإرهاب

محافظ الغربية: المشاركة في الانتخابات أكبر تفويض للقضاء على الإرهاب
فتوح أحمد عن الانتخابات: "الشعب المصري عنيد.. محدش بيلعب في دماغه"

فتوح أحمد عن الانتخابات: "الشعب المصري عنيد.. محدش بيلعب في دماغه"
إقبال كثيف للناخبين بقرية الشعراء بدمياط في اليوم الأول للتصويت

إقبال كثيف للناخبين بقرية الشعراء بدمياط في اليوم الأول للتصويت
مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
رئيس الوزراء: الانتخابات تسير بشفافية.. و"مفيش أي حاجة هاتخوف الشعب"

رئيس الوزراء: الانتخابات تسير بشفافية.. و"مفيش أي حاجة هاتخوف الشعب"
تزايد ملحوظ في أعداد الناخبين بحدائق القبة

تزايد ملحوظ في أعداد الناخبين بحدائق القبة
أرملة الشهيد عادل رجائي: قدمت 5 شهداء من العدوان الثلاثي لحرب أكتوبر

أرملة الشهيد عادل رجائي: قدمت 5 شهداء من العدوان الثلاثي لحرب أكتوبر
سيدة تصطحب أبنائها الثلاثة في الانتخابات: "فرح وجايين نشارك"

سيدة تصطحب أبنائها الثلاثة في الانتخابات: "فرح وجايين نشارك"
"دعم السيسي" على أنغام "3 دقات".. "نازلين تاني على صندوق الانتخابات"

"دعم السيسي" على أنغام "3 دقات".. "نازلين تاني على صندوق الانتخابات"
سكرتير عام المنوفية: الانتخابات تسير في هدوء واتوقع زيادة المشاركين

سكرتير عام المنوفية: الانتخابات تسير في هدوء واتوقع زيادة المشاركين
زاهي حواس: أصريت على العودة من أمريكا للتصويت في الانتخابات

زاهي حواس: أصريت على العودة من أمريكا للتصويت في الانتخابات
رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة ويشيد بإقبال الطلاب

رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة ويشيد بإقبال الطلاب
ياسر جلال وحنان ترك يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بـ6 أكتوبر

ياسر جلال وحنان ترك يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية بـ6 أكتوبر
محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة عباس محمود العقاد

محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة عباس محمود العقاد
يوسف وأصدقائه "طلاب بلا صوت" حضروا بزي الكشافة للمشاركة في الانتخابات

يوسف وأصدقائه "طلاب بلا صوت" حضروا بزي الكشافة للمشاركة في الانتخابات
بالصور| وزير التربية والتعليم: الانتخابات في مصر عرس ديمقراطي كبير

بالصور| وزير التربية والتعليم: الانتخابات في مصر عرس ديمقراطي كبير
محافظ الوادي الجديد يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية

محافظ الوادي الجديد يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية
"حواس" يحث المواطنين على المشاركة: مصر الفرعونية لم يكن بها انتخابات

"حواس" يحث المواطنين على المشاركة: مصر الفرعونية لم يكن بها انتخابات
في المبتديان.. فرقة فنون شعبية تتخلى عن الفن لمساعدة الناخبين

في المبتديان.. فرقة فنون شعبية تتخلى عن الفن لمساعدة الناخبين
نائب مدير أمن البحيرة يتفقد سير الانتخابات في إيتاي البارود

نائب مدير أمن البحيرة يتفقد سير الانتخابات في إيتاي البارود
سمير فرج: شمال سيناء أكثر المحافظات مشاركة في الانتخابات

سمير فرج: شمال سيناء أكثر المحافظات مشاركة في الانتخابات
شباب الروضة يساعدون كبار السن في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات

شباب الروضة يساعدون كبار السن في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات
محافط السويس يطمئن رئيس الوزراء عن سير الانتخابات

محافط السويس يطمئن رئيس الوزراء عن سير الانتخابات
سابق سنه.. "معاذ" رافق جده في رحلة انتخابية بالسيدة زينب: فرحة أول صوت

سابق سنه.. "معاذ" رافق جده في رحلة انتخابية بالسيدة زينب: فرحة أول صوت
"الهلال الأحمر" يؤمن اللجان الانتخابية بالمنيا لتقديم الإسعافات الطبية

"الهلال الأحمر" يؤمن اللجان الانتخابية بالمنيا لتقديم الإسعافات الطبية
إقبال كثيف على التصويت بانتخابات الرئاسة في البحيرة

إقبال كثيف على التصويت بانتخابات الرئاسة في البحيرة
كويتية تترك عملها وتدعم المصريين في أول يوم انتخابي: "مصر بلدي الثاني"

كويتية تترك عملها وتدعم المصريين في أول يوم انتخابي: "مصر بلدي الثاني"
"الوطنية للانتخابات": حذف مليون و510 آلاف من قاعدة بيانات الناخبين

"الوطنية للانتخابات": حذف مليون و510 آلاف من قاعدة بيانات الناخبين
واصف ينتخب بالبدرشين: "صوّت للسيسي عشان اهتم بالمسيحين وبنى كنايس"

واصف ينتخب بالبدرشين: "صوّت للسيسي عشان اهتم بالمسيحين وبنى كنايس"
والدة شهيد بالعملية الشاملة تدلي بصوتها في طور سيناء

والدة شهيد بالعملية الشاملة تدلي بصوتها في طور سيناء
شباب الهلال الأحمر بجنوب سيناء يساعدون المرضى وكبار السن في التصويت

شباب الهلال الأحمر بجنوب سيناء يساعدون المرضى وكبار السن في التصويت
رئيس المحلة: غرفة العمليات بمجلس المدينة لم تتلق شكاوي عن الانتخابات

رئيس المحلة: غرفة العمليات بمجلس المدينة لم تتلق شكاوي عن الانتخابات
محافظ بني سويف يطلع رئيس الوزراء على سير عملية الانتخاب بيومها الأول

محافظ بني سويف يطلع رئيس الوزراء على سير عملية الانتخاب بيومها الأول
الحاجة فوزية أجلت عملية وتحملت الآلام لتنتخب السيسي ببورسعيد

الحاجة فوزية أجلت عملية وتحملت الآلام لتنتخب السيسي ببورسعيد
بالصور| طفل يطلب طبع الفسفوري على إصبعه.. ووالده: "مش متخيل فرحته"

بالصور| طفل يطلب طبع الفسفوري على إصبعه.. ووالده: "مش متخيل فرحته"
أرملة الشهيد منسي تدلي بصوتها بصحبة ابنها في العاشر من رمضان

أرملة الشهيد منسي تدلي بصوتها بصحبة ابنها في العاشر من رمضان
بالصور| تزايد أعداد الناخبين بكفر الشيخ.. والأمن يساعد كبار السن

بالصور| تزايد أعداد الناخبين بكفر الشيخ.. والأمن يساعد كبار السن
شاب يرتدي "تي شيرت" بصورة السيسي: "هنفضل في ضهره لأنه يستاهل"

شاب يرتدي "تي شيرت" بصورة السيسي: "هنفضل في ضهره لأنه يستاهل"
بالصور| سيارات تابعة لحزب النور تدعو للمشاركة بانتخابات الرئاسة في سوهاج

بالصور| سيارات تابعة لحزب النور تدعو للمشاركة بانتخابات الرئاسة في سوهاج
وزير الدفاع بعد تفقده اللجان: سنواجه كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب

وزير الدفاع بعد تفقده اللجان: سنواجه كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب
وكيل "النواب": نسبة المشاركة في اليوم الأول للانتخابات جيدة

وكيل "النواب": نسبة المشاركة في اليوم الأول للانتخابات جيدة
العشرات من أعضاء "النور" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالمنصورة

العشرات من أعضاء "النور" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالمنصورة
إقبال كثيف على لجان الانتخابات في "مصطفى كامل" بالنزهة

إقبال كثيف على لجان الانتخابات في "مصطفى كامل" بالنزهة
"نقابة معلمين جنوب سيناء": نتابع سير الانتخابات بالتنسيق مع المحافظة

"نقابة معلمين جنوب سيناء": نتابع سير الانتخابات بالتنسيق مع المحافظة
وزير القوى العاملة عن الانتخابات: دعوات المقاطعة غرضها هدم الدولة

وزير القوى العاملة عن الانتخابات: دعوات المقاطعة غرضها هدم الدولة
إقبال كبير على لجنة الشهيد نصر عبد الحكيم بالبدرشين

إقبال كبير على لجنة الشهيد نصر عبد الحكيم بالبدرشين
حسين زين: ملتزمون بمعايير وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات

حسين زين: ملتزمون بمعايير وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات
دعوات المقاطعة دفعت "نادية" لتلبية نداء الوطن: "صوتنا هيفرق"

دعوات المقاطعة دفعت "نادية" لتلبية نداء الوطن: "صوتنا هيفرق"
مدرسة الوحدة من "منبر للإرهاب" في أحداث كرداسة للجنة انتخابية تحاربه

مدرسة الوحدة من "منبر للإرهاب" في أحداث كرداسة للجنة انتخابية تحاربه
تزايد أعداد الناخبين أمام اللجان بمدينة ساقلتة بسوهاج

تزايد أعداد الناخبين أمام اللجان بمدينة ساقلتة بسوهاج
فرج عامر: الأعمال الخسيسة لم تثني المواطنين من المشاركة في الانتخابات

فرج عامر: الأعمال الخسيسة لم تثني المواطنين من المشاركة في الانتخابات
"عمليات المنيا": تخصيص رقم هاتف لتلقي شكاوى الناخبين

"عمليات المنيا": تخصيص رقم هاتف لتلقي شكاوى الناخبين
خالد جلال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة جاردن سيتي

خالد جلال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة جاردن سيتي
إقبال كبير من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية بالجيزة

إقبال كبير من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية بالجيزة
هاني شاكر عن الانتخابات: "حب المصريين لبلدهم مش بشوفه في مكان تاني"

هاني شاكر عن الانتخابات: "حب المصريين لبلدهم مش بشوفه في مكان تاني"
وزير الداخلية السابق يدلي بصوته في مدرسة الشهيد أبو عميرة

وزير الداخلية السابق يدلي بصوته في مدرسة الشهيد أبو عميرة
من بئر العبد لـ العريش.. طوابير أمام لجان سيناء: بصوتنا نحارب الإرهاب

من بئر العبد لـ العريش.. طوابير أمام لجان سيناء: بصوتنا نحارب الإرهاب
بالطبلة والتنورة.. عائلة عبدالحميد "كعب داير" على لجان السيدة زينب

بالطبلة والتنورة.. عائلة عبدالحميد "كعب داير" على لجان السيدة زينب
برلمانية: فوجئت بمشاركة كبيرة من السيدات والفتيات منذ الصباح الباكر

برلمانية: فوجئت بمشاركة كبيرة من السيدات والفتيات منذ الصباح الباكر
بالصور| المصادفة تعيد تشغيل لجنتين بعد توقفهما عن العمل في الفيوم

بالصور| المصادفة تعيد تشغيل لجنتين بعد توقفهما عن العمل في الفيوم
بالفيديو| مدير مدرسة "المقر الانتخابي للسيسي": شرفت بلقائه

بالفيديو| مدير مدرسة "المقر الانتخابي للسيسي": شرفت بلقائه
صلاح عبد الله للمقاطعين للانتخابات: "فيه حد يقاطع أمه"

صلاح عبد الله للمقاطعين للانتخابات: "فيه حد يقاطع أمه"
"الداخلية": معنيون بتأمين اللجان الانتخابية من الخارج فقط

"الداخلية": معنيون بتأمين اللجان الانتخابية من الخارج فقط
تزايد أعداد الناخبين على اللجان بقرية "أبورجوان القبلي" بالجيزة

تزايد أعداد الناخبين على اللجان بقرية "أبورجوان القبلي" بالجيزة
محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات في الانتخابات

محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات في الانتخابات
الطبل والمزمار البلدي والتنورة لدعوة المواطنين للتصويت في الجيزة

الطبل والمزمار البلدي والتنورة لدعوة المواطنين للتصويت في الجيزة
المسلماني عقب الإدلاء بصوته: مصر تمضي بثقة نحو المستقبل

المسلماني عقب الإدلاء بصوته: مصر تمضي بثقة نحو المستقبل
وزيرة السياحة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وزيرة السياحة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
رئيس "مستشاري قضايا الدولة" عن الانتخابات: "ماشية بما يرضي الله"

رئيس "مستشاري قضايا الدولة" عن الانتخابات: "ماشية بما يرضي الله"
محمد محمود عبدالعزيز خلال إدلائه بصوته بإحدى لجان الدقي: ربنا يحمي مصر

محمد محمود عبدالعزيز خلال إدلائه بصوته بإحدى لجان الدقي: ربنا يحمي مصر
أسرة الشهيد محمود عادل تشارك في الإدلاء بصوتها بالانتخابات

أسرة الشهيد محمود عادل تشارك في الإدلاء بصوتها بالانتخابات
إقبال كثيف على التصويت في لجان المرج

إقبال كثيف على التصويت في لجان المرج
جمعية الهلال الأحمر تشارك بفرقتي تدخل سريع في الانتخابات بالأقصر

جمعية الهلال الأحمر تشارك بفرقتي تدخل سريع في الانتخابات بالأقصر
بالصور| "علم مصر" في يد الجميع أمام اللجان.. "سيدات وأطفال ورجال"

بالصور| "علم مصر" في يد الجميع أمام اللجان.. "سيدات وأطفال ورجال"
معاق يستعين بقسم ثان طنطا لتمكينه من الإدلاء بصوته في الانتخابات

معاق يستعين بقسم ثان طنطا لتمكينه من الإدلاء بصوته في الانتخابات
رئيس "عمليات الوزراء": الإقبال بالانتخابات جيد ونتوقع زيادة الأعداد

رئيس "عمليات الوزراء": الإقبال بالانتخابات جيد ونتوقع زيادة الأعداد
فاطمة تخطت الـ80 وتستعيد شبابها بالانتخابات: "هصوت للباشا اللي حمانا"

فاطمة تخطت الـ80 وتستعيد شبابها بالانتخابات: "هصوت للباشا اللي حمانا"
والدة الشهيد شريف عمر: "لو ينفع هنتخب السيسي 100 مرة"

والدة الشهيد شريف عمر: "لو ينفع هنتخب السيسي 100 مرة"
"صحة الدقهلية": لجنة طبية داخل جميع مقار الانتخاب للتعامل مع الطوارئ

"صحة الدقهلية": لجنة طبية داخل جميع مقار الانتخاب للتعامل مع الطوارئ
والدة أم الشهيد شريف المعداوي تدلي بصوتها في الدقهلية

والدة أم الشهيد شريف المعداوي تدلي بصوتها في الدقهلية
ازدياد إقبال السيدات على لجان «السنبلاوين» بالدقهلية

ازدياد إقبال السيدات على لجان «السنبلاوين» بالدقهلية
ميرفت التلاوي: الانتخابات عيد للمرأة المصرية

ميرفت التلاوي: الانتخابات عيد للمرأة المصرية
تقرير مراقبة: إقبال كثيف في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية

تقرير مراقبة: إقبال كثيف في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية
أكبر معمرة بقبائل مطروح 110 عامًا تدلي بصوتها بالانتخابات بـ"زغروتة"

أكبر معمرة بقبائل مطروح 110 عامًا تدلي بصوتها بالانتخابات بـ"زغروتة"
سيدة دمياطية ترتدي عباءة "علم مصر" وكاب ميري تحشد السيدات للمشاركة

سيدة دمياطية ترتدي عباءة "علم مصر" وكاب ميري تحشد السيدات للمشاركة
مفيد شهاب: نسبة إقبال الشباب على الانتخابات "كبيرة"

مفيد شهاب: نسبة إقبال الشباب على الانتخابات "كبيرة"
أهالى أبو النمرس وأطفيح والصف يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

أهالى أبو النمرس وأطفيح والصف يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية
بالصور| "دعم مصر" بدمياط ينظم جولات ميدانية لحشد الناخبين

بالصور| "دعم مصر" بدمياط ينظم جولات ميدانية لحشد الناخبين
"مختار الترزي" عن فرحته بالانتخابات: "فصلت 190علما في يومين"

"مختار الترزي" عن فرحته بالانتخابات: "فصلت 190علما في يومين"
محمد سلطان: تحديد 10 لجان للوافدين بمحافظة الإسكندرية

محمد سلطان: تحديد 10 لجان للوافدين بمحافظة الإسكندرية
عاجل بالصور| وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي

عاجل بالصور| وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي
بالفيديو| مُسنة ترقص أمام إحدى اللجان على نغمات "قالوا إيه"

بالفيديو| مُسنة ترقص أمام إحدى اللجان على نغمات "قالوا إيه"
محمد سليم يحشد المواطنين بكوم أمبو للمشاركة في الانتخابات

محمد سليم يحشد المواطنين بكوم أمبو للمشاركة في الانتخابات
رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في لجنة الثانوية العسكرية

رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في لجنة الثانوية العسكرية
إقبال مكثف من الناخبين على اللجان في الساعات الأخيرة بسوهاج

إقبال مكثف من الناخبين على اللجان في الساعات الأخيرة بسوهاج
برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات صفعة على وجه المتأمرين

برلماني: مشاركة المصريين في الانتخابات صفعة على وجه المتأمرين
"القومي لحقوق الإنسان" يصدر بيانه الثاني عن انتخابات الرئاسة

"القومي لحقوق الإنسان" يصدر بيانه الثاني عن انتخابات الرئاسة
بالصور| كبار السن في صدارة المشهد الانتخابي.. ومسن: "لو مت هبقى مرتاح"

بالصور| كبار السن في صدارة المشهد الانتخابي.. ومسن: "لو مت هبقى مرتاح"
رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته ويدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات

رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته ويدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات
رئيس "انتخابات الدقهلية": نسعى لتذليل أي عقبات تواجه القضاة

رئيس "انتخابات الدقهلية": نسعى لتذليل أي عقبات تواجه القضاة
مسيرات غنائية بالسيارات في شارع الهرم: "بنحبك يا سيسي"

مسيرات غنائية بالسيارات في شارع الهرم: "بنحبك يا سيسي"
على نغمات "قالوا إيه" و"بشرة خير" سيارات تحشد الناخبين للجان بدمياط

على نغمات "قالوا إيه" و"بشرة خير" سيارات تحشد الناخبين للجان بدمياط
أسرة الشهيد هشام شتا تدلي بصوتها: صوتي رصاصة في قلب الإرهاب

أسرة الشهيد هشام شتا تدلي بصوتها: صوتي رصاصة في قلب الإرهاب
معمرة تدلى بصوتها فى الانتخابات: "مانتخبش السيسي ليه هو فيه حد زيه"

معمرة تدلى بصوتها فى الانتخابات: "مانتخبش السيسي ليه هو فيه حد زيه"
تزاحم المواطنين أمام لجان دائرة النزهة

تزاحم المواطنين أمام لجان دائرة النزهة
إقبال الناخبين على لجان التصويت بمركز ميت سلسيل بالدقهلية

إقبال الناخبين على لجان التصويت بمركز ميت سلسيل بالدقهلية
بالصور| "كلنا نازلين" تساعد الناخبين بالمناطق الشعبية بالقاهرة

بالصور| "كلنا نازلين" تساعد الناخبين بالمناطق الشعبية بالقاهرة
فيديو| أبو بكر الجندي: الإدارة المحلية تجهز المقار الانتخابية منذ شهر

فيديو| أبو بكر الجندي: الإدارة المحلية تجهز المقار الانتخابية منذ شهر
لم يمنعها الحمل من المشاركة في الانتخابات.. مي: "مستعدة أعمل أي حاجة"

لم يمنعها الحمل من المشاركة في الانتخابات.. مي: "مستعدة أعمل أي حاجة"
إقبال كبير بلجان الانتخابات الرئاسية بمركز ساحل سليم من الشباب والكبار

إقبال كبير بلجان الانتخابات الرئاسية بمركز ساحل سليم من الشباب والكبار
بالصور| وزير الطيران يدلي بصوته بالقاهرة الجديدة في الانتخابات الرئاسية

بالصور| وزير الطيران يدلي بصوته بالقاهرة الجديدة في الانتخابات الرئاسية
"مستقبل وطن" بالمنوفية: نسبة التصويت تعدت الـ100 ألف صوت

"مستقبل وطن" بالمنوفية: نسبة التصويت تعدت الـ100 ألف صوت
محافظ أسيوط لـ"الوزراء" عبر الفيديو كونفرانس: الإقبال باللجان جيد جدا

محافظ أسيوط لـ"الوزراء" عبر الفيديو كونفرانس: الإقبال باللجان جيد جدا
بالفيديو| الطفلة حبيبة ابنة الشهيد أحمد محمود تغني "قالوا إيه"

بالفيديو| الطفلة حبيبة ابنة الشهيد أحمد محمود تغني "قالوا إيه"
قيادات القوات المسلحة يتفقدون اللجان بالمنوفية

قيادات القوات المسلحة يتفقدون اللجان بالمنوفية
نائب بولاق الدكرور يتفقد اللجان الانتخابية بالدائرة

نائب بولاق الدكرور يتفقد اللجان الانتخابية بالدائرة
محافظ جنوب سيناء: أشاهد مظاهرة حب غير مسبوقة في لجان الانتخابات

محافظ جنوب سيناء: أشاهد مظاهرة حب غير مسبوقة في لجان الانتخابات
التقرير الأول لغرفة العمليات المركزية بمجلس الشباب لمتابعة الانتخابات

التقرير الأول لغرفة العمليات المركزية بمجلس الشباب لمتابعة الانتخابات
أيمن بهجت قمر: المشهد الانتخابي فاق توقعاتي

أيمن بهجت قمر: المشهد الانتخابي فاق توقعاتي
مواطن هفضل أرقص لغاية ما يتم الإعلان إن السيسي رئيسي

مواطن هفضل أرقص لغاية ما يتم الإعلان إن السيسي رئيسي
ناخبة فوق كرسي متحرك: صوتي لـ"المناضل البطل" عبدالفتاح السيسي

ناخبة فوق كرسي متحرك: صوتي لـ"المناضل البطل" عبدالفتاح السيسي
رئيس غرفة العمليات بـ"الوزراء": "أول انتخابات منشفش فيها أي شكوى"

رئيس غرفة العمليات بـ"الوزراء": "أول انتخابات منشفش فيها أي شكوى"
200 طالب بجامعة المنيا يدلون بعد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

200 طالب بجامعة المنيا يدلون بعد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
"العربي" تخصص أتوبيسات لنقل عمالها لمقار لجانهم الانتخابية بالقليوبية

"العربي" تخصص أتوبيسات لنقل عمالها لمقار لجانهم الانتخابية بالقليوبية
بـ"أياد متشابكة".. القمص يؤانس والشيخ صبري يصوتان في الدقهلية

بـ"أياد متشابكة".. القمص يؤانس والشيخ صبري يصوتان في الدقهلية
عمدة المصريين بأمريكا يوزع المياه والعصائر مجانا على الناخبين بـ"بطا"

عمدة المصريين بأمريكا يوزع المياه والعصائر مجانا على الناخبين بـ"بطا"
حسين فهمي يرد على مزاعم "الإخوان" حول مشاركته مرتين في الانتخابات

حسين فهمي يرد على مزاعم "الإخوان" حول مشاركته مرتين في الانتخابات
محافظ السويس يتفقد عدد من اللجان الانتخابية

محافظ السويس يتفقد عدد من اللجان الانتخابية
والدة الشهيدة أسماء إبراهيم: البطلة كانت بتحب السيسي.. وكلنا معاه

والدة الشهيدة أسماء إبراهيم: البطلة كانت بتحب السيسي.. وكلنا معاه
بالصور| معمرة تدلي بصوتها في لجنة انتخابية بأشمون

بالصور| معمرة تدلي بصوتها في لجنة انتخابية بأشمون
"المؤتمر": إقبال كبير من المرأة وكبار السن في اليوم الأول للانتخابات

"المؤتمر": إقبال كبير من المرأة وكبار السن في اليوم الأول للانتخابات
بزي الصاعقة.. "أحمد" يشارك والدته الانتخاب: "كان نفسي يكون ليا صوت"

بزي الصاعقة.. "أحمد" يشارك والدته الانتخاب: "كان نفسي يكون ليا صوت"
"أمين وفوزية".. جمعهما حب عبدالناصر.. وحياتهما تكتمل بانتخاب السيسي

"أمين وفوزية".. جمعهما حب عبدالناصر.. وحياتهما تكتمل بانتخاب السيسي
محافظ جنوب سيناء يدلي بصوته الانتخابي بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يدلي بصوته الانتخابي بشرم الشيخ
إقبال كثيف من أهالى الشيخ زويد على صناديق الانتخابات

إقبال كثيف من أهالى الشيخ زويد على صناديق الانتخابات
"قومي المرأة" يشيد بالإقبال الكبير للنساء والفتيات ذوات الإعاقة

"قومي المرأة" يشيد بالإقبال الكبير للنساء والفتيات ذوات الإعاقة
نادية الجندي: من لا يشارك في الانتخابات الرئاسية لا يستحق الحياة

نادية الجندي: من لا يشارك في الانتخابات الرئاسية لا يستحق الحياة
سيارات بمكبرات صوت تجوب البدرشين لحث المواطنين على الانتخاب

سيارات بمكبرات صوت تجوب البدرشين لحث المواطنين على الانتخاب
نهال عنبر تُناشد الجميع بالتصويت: "مش عاوزين العالم يشمت فينا"

نهال عنبر تُناشد الجميع بالتصويت: "مش عاوزين العالم يشمت فينا"
وكيل "تموين أسوان" يدلي بصوته في "العقاد الثانوية"

وكيل "تموين أسوان" يدلي بصوته في "العقاد الثانوية"
أسامة الأزهري يدلي بصوته ويؤكد: أدعو المصريين للالتفاف حول الوطن

أسامة الأزهري يدلي بصوته ويؤكد: أدعو المصريين للالتفاف حول الوطن
جامعة دمنهور تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

جامعة دمنهور تنظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
"كرة بلاستيكية" تثير قلق المواطنين أمام لجنة انتخابية في البحيرة

"كرة بلاستيكية" تثير قلق المواطنين أمام لجنة انتخابية في البحيرة
ارسم ولون وشارك.. "حضانة كامل" تستقبل الأطفال "مجانا" خلال الانتخابات

ارسم ولون وشارك.. "حضانة كامل" تستقبل الأطفال "مجانا" خلال الانتخابات
بالصور| رقص شعبي في ميدان التحرير احتفالا بماراثون الانتخابات

بالصور| رقص شعبي في ميدان التحرير احتفالا بماراثون الانتخابات
لطفي يحث معلمي الشرقية على المشاركة بالانتخابات

لطفي يحث معلمي الشرقية على المشاركة بالانتخابات
"ناخب" يبلغ من العمر 92 عاما يدلي بصوته في الانتخابات

"ناخب" يبلغ من العمر 92 عاما يدلي بصوته في الانتخابات
بالفيديو| مسنة من أمام إحدى اللجان: "قاعدة مستنية حبيبي السيسي"

بالفيديو| مسنة من أمام إحدى اللجان: "قاعدة مستنية حبيبي السيسي"
نائب مدير "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط" يشارك بالانتخابات

نائب مدير "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط" يشارك بالانتخابات
تعرض ربة منزل للإغماء داخل لجنة انتخابية ببني سويف بسبب الزحام

تعرض ربة منزل للإغماء داخل لجنة انتخابية ببني سويف بسبب الزحام
حزب الوفد يباشر تنظيم العملية الانتخابية بالعمرانية

حزب الوفد يباشر تنظيم العملية الانتخابية بالعمرانية
ناخبات يلتقطن صورا فوتوغرافية مع قوات الجيش بعد التصويت بالظاهر

ناخبات يلتقطن صورا فوتوغرافية مع قوات الجيش بعد التصويت بالظاهر
شريف إسماعيل: العملية الانتخابية تسير بانتظام بأنحاء الجمهورية

شريف إسماعيل: العملية الانتخابية تسير بانتظام بأنحاء الجمهورية
"الوطنية للصحافة": إقبال أهالي سيناء للاقتراع إنذار أخير للإرهابيين

"الوطنية للصحافة": إقبال أهالي سيناء للاقتراع إنذار أخير للإرهابيين
إقبال متزايد من الناخبين في محافظتي أسوان وأسيوط

إقبال متزايد من الناخبين في محافظتي أسوان وأسيوط
النائب ياسين عبدالصبور يدلي بصوته في "نصر النوبة"

النائب ياسين عبدالصبور يدلي بصوته في "نصر النوبة"
السيدة زينب: خرجت منذ 7 صباحا من منزلي "دي مش انتخابات دي فرح"

السيدة زينب: خرجت منذ 7 صباحا من منزلي "دي مش انتخابات دي فرح"
باعة جائلين أمام اللجان: "الرزق اللي يجي وسط الفرحة منقولوش لاء"

باعة جائلين أمام اللجان: "الرزق اللي يجي وسط الفرحة منقولوش لاء"
السيسي وموسى على "السوشيال".. منافسة وشعبية من نوع آخر

السيسي وموسى على "السوشيال".. منافسة وشعبية من نوع آخر
أيمن "أيقونة شبرا": "صوتي راح من الزغاريد عشان السيسي وليا طلب عنده"

أيمن "أيقونة شبرا": "صوتي راح من الزغاريد عشان السيسي وليا طلب عنده"
نبيلة عبيد بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات: "مصر دي روحنا"

نبيلة عبيد بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات: "مصر دي روحنا"
محافظ أسيوط يصافح الناخبين ويحييهم لمشاركتهم بالتصويت

محافظ أسيوط يصافح الناخبين ويحييهم لمشاركتهم بالتصويت
"عمليات قومي المرأة" ببني سويف: تزايد الإقبال مع منتصف اليوم الأول

"عمليات قومي المرأة" ببني سويف: تزايد الإقبال مع منتصف اليوم الأول
هاني شاكر عن حفل زفاف بإحدى اللجان: "شيء رائع وإحساس بالمسؤولية"

هاني شاكر عن حفل زفاف بإحدى اللجان: "شيء رائع وإحساس بالمسؤولية"
محافظ شمال سيناء: المواطن السيناوي يدرك أهمية مشاركته في الانتخابات

محافظ شمال سيناء: المواطن السيناوي يدرك أهمية مشاركته في الانتخابات
مدير مدرسة طلعت حرب بالمحلة يوزع الحلوى على كبار السن في الانتخابات

مدير مدرسة طلعت حرب بالمحلة يوزع الحلوى على كبار السن في الانتخابات
ناخب مسن بقنا: صوتي للسيسي رغم مرضي عندا في الإخوان

ناخب مسن بقنا: صوتي للسيسي رغم مرضي عندا في الإخوان
رئيس مدينة سفاجا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس مدينة سفاجا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
"الهلالي": تصويتكم يثبت للعالم أجمع أن المصريين كتلة واحدة

"الهلالي": تصويتكم يثبت للعالم أجمع أن المصريين كتلة واحدة
قاضٍ يغلق لجنته لينزل إلى مسنة لتدلي بصوتها في الدقهلية

قاضٍ يغلق لجنته لينزل إلى مسنة لتدلي بصوتها في الدقهلية
مسيرة بـ"التكاتك" في ميت سويد بالدقهلية لنقل المواطنين للجان مجانا

مسيرة بـ"التكاتك" في ميت سويد بالدقهلية لنقل المواطنين للجان مجانا
كبار السن وذوي الاحتياجات يشاركون في انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء

كبار السن وذوي الاحتياجات يشاركون في انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء
وفد قضائي بتفقد لجنة المتحف الزراعي بدائرة الدقي لمتابعة

وفد قضائي بتفقد لجنة المتحف الزراعي بدائرة الدقي لمتابعة
هاني شاكر بعد الإدلاء بصوته: "وحياة ربنا سعيد إني مصري"

هاني شاكر بعد الإدلاء بصوته: "وحياة ربنا سعيد إني مصري"
الأطفال بصحبة أسرهم في اللجان ويلتقطون الصور مع أفراد الجيش

الأطفال بصحبة أسرهم في اللجان ويلتقطون الصور مع أفراد الجيش
سكرتير عام الغربية: انتظام عمليات التصويت

سكرتير عام الغربية: انتظام عمليات التصويت
شريف إسماعيل: لا توجد أي جهة تتدخل في شئون الانتخابات

شريف إسماعيل: لا توجد أي جهة تتدخل في شئون الانتخابات
عمرو مصطفى يدلي بصوته في "حسان بن ثابت" بمدينة نصر

عمرو مصطفى يدلي بصوته في "حسان بن ثابت" بمدينة نصر
رئيس "الوفد" عقب إدلائه بصوته: الإقبال يعكس عبقرية الشخصية المصرية

رئيس "الوفد" عقب إدلائه بصوته: الإقبال يعكس عبقرية الشخصية المصرية
غرفة "الأعلى للإعلام" ترصد عدداً من الشكاوى باللجان الانتخابية

غرفة "الأعلى للإعلام" ترصد عدداً من الشكاوى باللجان الانتخابية
مرصد الإفتاء يرد على تكفير غنيم للمشاركين: التصويت محاربة للإرهاب

مرصد الإفتاء يرد على تكفير غنيم للمشاركين: التصويت محاربة للإرهاب
مريضة سرطان: "خدت الجرعة وروحت أنتخب.. السيسي يستاهل"

مريضة سرطان: "خدت الجرعة وروحت أنتخب.. السيسي يستاهل"
محافظ أسيوط يتفقد لجان أبنوب للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

محافظ أسيوط يتفقد لجان أبنوب للاطمئنان على سير العملية الانتخابية
"مصطفى" يدلي بصوته في الانتخابات على كرسي متحرك: "يا رب النصر لمصر"

"مصطفى" يدلي بصوته في الانتخابات على كرسي متحرك: "يا رب النصر لمصر"
بعد قليل.. فتح باب اللجان المحيطة بحي الشيراتون

بعد قليل.. فتح باب اللجان المحيطة بحي الشيراتون
شريف إسماعيل: أتوقع إقبالا كبيرا على اللجان في الفترة المسائية

شريف إسماعيل: أتوقع إقبالا كبيرا على اللجان في الفترة المسائية
تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية بالسويس

تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية بالسويس
نقيب المعلمين بطنطا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

نقيب المعلمين بطنطا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بالصور| طارق عامر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: نزلنا ندافع عن بلدنا

بالصور| طارق عامر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: نزلنا ندافع عن بلدنا
رئيس الوزراء: العمليات الإرهابية لن تؤثر مطلقا على إقبال المواطنين

رئيس الوزراء: العمليات الإرهابية لن تؤثر مطلقا على إقبال المواطنين
محافظ أسيوط يتابع سير عمل العملية الانتخابية بلجان القرى

محافظ أسيوط يتابع سير عمل العملية الانتخابية بلجان القرى
حربي الجزار يقدم 4 تكاتك و2 ميكروباص لأهالي الشرابية لـ"الانتخابات"

حربي الجزار يقدم 4 تكاتك و2 ميكروباص لأهالي الشرابية لـ"الانتخابات"
محافظ سوهاج: 12500 ناخب أدلوا بأصواتهم بمركزي المنشاة والعسيرات

محافظ سوهاج: 12500 ناخب أدلوا بأصواتهم بمركزي المنشاة والعسيرات
الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات في أسوان بعد فتح أبوابها

الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات في أسوان بعد فتح أبوابها
ارتفاع إقبال سيدات بلجان زفتى بالغربية وطوابير زحام للإدلاء بأصواتهن

ارتفاع إقبال سيدات بلجان زفتى بالغربية وطوابير زحام للإدلاء بأصواتهن
رئيس "محلية دار السلام": اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الناخبين

رئيس "محلية دار السلام": اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الناخبين
"الوطنية للانتخابات": المشاركة في "الرئاسية" دليل على الديمقراطية

"الوطنية للانتخابات": المشاركة في "الرئاسية" دليل على الديمقراطية
محافظ الدقهلية: الإقبال رسالة للعالم برغبة المصريين في استقرار الوطن

محافظ الدقهلية: الإقبال رسالة للعالم برغبة المصريين في استقرار الوطن
انتظار الناخبين بـ"جيل 2000" لحين إعادة فتح اللجان بأكتوبر

انتظار الناخبين بـ"جيل 2000" لحين إعادة فتح اللجان بأكتوبر
بالصور| رئيس "سيدي سالم" يدلي بصوته في الانتخابات ويشيد بتأمين اللجان

بالصور| رئيس "سيدي سالم" يدلي بصوته في الانتخابات ويشيد بتأمين اللجان
محافظ الشرقية يتفقد بعض اللجان الانتخابية

محافظ الشرقية يتفقد بعض اللجان الانتخابية
قائد الأسطول البحري الجنوبي يتفقد لجان سفاجا 

قائد الأسطول البحري الجنوبي يتفقد لجان سفاجا 
رئيس الوزراء: الانتخابات تسير بشكل منتظم ولا توجد مشكلات

رئيس الوزراء: الانتخابات تسير بشكل منتظم ولا توجد مشكلات
مسيرة بأشمون احتفالا بالانتخابات ولدعوة المواطنين للمشاركة

مسيرة بأشمون احتفالا بالانتخابات ولدعوة المواطنين للمشاركة
البدوي يدلي بصوته الانتخابي بمسقط رأسه في طنطا

البدوي يدلي بصوته الانتخابي بمسقط رأسه في طنطا
مدير أمن دمياط يتفقد اللجان الانتخابية بالبصارطة

مدير أمن دمياط يتفقد اللجان الانتخابية بالبصارطة
تخصيص 3 لجان للمغتربين بالسويس وتوفير سيارة لنقلهم لمقر لجانهم

تخصيص 3 لجان للمغتربين بالسويس وتوفير سيارة لنقلهم لمقر لجانهم
رغم "الزحمة".. كبار السن والنساء بمقدمة صفوف الناخبين في المرج

رغم "الزحمة".. كبار السن والنساء بمقدمة صفوف الناخبين في المرج
ائتلاف "حب الوطن" يحشد المواطنين للمشاركة بالانتخابات بالغربية

ائتلاف "حب الوطن" يحشد المواطنين للمشاركة بالانتخابات بالغربية
بالمخالفة للأعراف.. مشاركة قوية للمرأة بالمناطق الحدودية الغربية

بالمخالفة للأعراف.. مشاركة قوية للمرأة بالمناطق الحدودية الغربية
استئناف عملية التصويت في "فاطمة الزهراء" بالموسكي.. وطابوران للناخبين

استئناف عملية التصويت في "فاطمة الزهراء" بالموسكي.. وطابوران للناخبين
القبائل البدوية تتصدر المشهد بمدينة رأس سدر في انتخابات الرئاسة

القبائل البدوية تتصدر المشهد بمدينة رأس سدر في انتخابات الرئاسة
تواضروس: السيسي يتمتع بشعبية كبيرة والمواطنون يرغبون في إعادة انتخابه

تواضروس: السيسي يتمتع بشعبية كبيرة والمواطنون يرغبون في إعادة انتخابه
محافظ الشرقية يتفقد 3 لجان انتخابية

محافظ الشرقية يتفقد 3 لجان انتخابية
أمين عام "دعم مصر" يدلى بصوته في الانتخابات

أمين عام "دعم مصر" يدلى بصوته في الانتخابات
اللجان الفرعية في بولاق أبو العلا تفتح أبوابها أمام الناخبين

اللجان الفرعية في بولاق أبو العلا تفتح أبوابها أمام الناخبين
بالصور| مدير أمن الغربية يتفقد عمليات التصويت وتأمين لجان الانتخابية

بالصور| مدير أمن الغربية يتفقد عمليات التصويت وتأمين لجان الانتخابية
مسيرة طلابية للحث على المشاركة في الانتخابات بالمنيا

مسيرة طلابية للحث على المشاركة في الانتخابات بالمنيا
إقبال كثيف على الانتخابات بمسقط رأس الشهيد أحمد منسي

إقبال كثيف على الانتخابات بمسقط رأس الشهيد أحمد منسي
محمد يبحث عن المشاركة والإيجابية بقدم صناعية: "بلدنا ولازم نقف جنبها"

محمد يبحث عن المشاركة والإيجابية بقدم صناعية: "بلدنا ولازم نقف جنبها"
وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان يدلي بصوته في الانتخابات بالشرقية

وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان يدلي بصوته في الانتخابات بالشرقية
تسهيلات لأعضاء التدريس والموظفين بجامعة المنيا للمشاركة في الانتخابات

تسهيلات لأعضاء التدريس والموظفين بجامعة المنيا للمشاركة في الانتخابات
مدير أمن البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية فى الغردقة

مدير أمن البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية فى الغردقة
المطرب لؤي يدلي بصوته

المطرب لؤي يدلي بصوته
حساسين يقف في طابور الناخبين انتظارا لدوره بأبو رواش

حساسين يقف في طابور الناخبين انتظارا لدوره بأبو رواش
"ائتلاف نزاهة": إقبال كثيف في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية

"ائتلاف نزاهة": إقبال كثيف في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية
وزير التنمية: إقبال من أهالي بئر العبد بسيناء على اللجان الانتخابية

وزير التنمية: إقبال من أهالي بئر العبد بسيناء على اللجان الانتخابية
بالصور| رئيس مدينة المحلة يتفقد اللجان الانتخابات

بالصور| رئيس مدينة المحلة يتفقد اللجان الانتخابات
مطران ومدير "أوقاف" ميت غمر يدلي بصوته في الانتخابات

مطران ومدير "أوقاف" ميت غمر يدلي بصوته في الانتخابات
محافظ السويس يدلي بصوته في "الخليلية": حريصون على استقرار البلاد

محافظ السويس يدلي بصوته في "الخليلية": حريصون على استقرار البلاد
وزير الصحة: التعامل مع 16 حالة طارئة خلال أول أيام الانتخابات

وزير الصحة: التعامل مع 16 حالة طارئة خلال أول أيام الانتخابات
رئيس حي غرب ببورسعيد: الإقبال كثيف في كل اللجان

رئيس حي غرب ببورسعيد: الإقبال كثيف في كل اللجان
6050 ناخبا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

6050 ناخبا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء
بالصور| عفاف شعيب تدلي بصوتها في الانتخابات: مصر تشهد يوما تاريخيا

بالصور| عفاف شعيب تدلي بصوتها في الانتخابات: مصر تشهد يوما تاريخيا
ناخبون يرفعون رايات وأعلام مصر أثناء إدلائهم بأصواتهم بلجان السنطة

ناخبون يرفعون رايات وأعلام مصر أثناء إدلائهم بأصواتهم بلجان السنطة
خديجة عذراء بعد الـ50 تحلم بمهاتفة الرئيس: "حلمي الأخير"

خديجة عذراء بعد الـ50 تحلم بمهاتفة الرئيس: "حلمي الأخير"
عجوز "80 سنة" تنتخب بكفر الشيخ: "أنا بحب السيسي.. بحسه ابني مش رئيسي"

عجوز "80 سنة" تنتخب بكفر الشيخ: "أنا بحب السيسي.. بحسه ابني مش رئيسي"
محمود الشريف: تلقينا شكاوى واستفسارات وتم التعامل معها

محمود الشريف: تلقينا شكاوى واستفسارات وتم التعامل معها
محافظ بني سويف: لم نرصد أي معوقات تؤثر على سير الانتخابات

محافظ بني سويف: لم نرصد أي معوقات تؤثر على سير الانتخابات
لجان قنا تستأنف عمليات التصويت  

لجان قنا تستأنف عمليات التصويت  
أسقف أسيوط وتوابعها: اختياري للسيسي ردا للجميل

أسقف أسيوط وتوابعها: اختياري للسيسي ردا للجميل
"الاستعلامات": لا مشكلات تواجه الإعلام الأجنبي في تغطية الانتخابات

"الاستعلامات": لا مشكلات تواجه الإعلام الأجنبي في تغطية الانتخابات
"أحمد" حول سيارته لـ"دي جي" يحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

"أحمد" حول سيارته لـ"دي جي" يحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات
محافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة الزقازيق
"أبو العينين" تدفع بأتوبيسات لنقل الناخبين لمقار الانتخابات في الجيزة

"أبو العينين" تدفع بأتوبيسات لنقل الناخبين لمقار الانتخابات في الجيزة
مواطنة لمحافظ الإسماعيلية أثناء إدلاءه بصوته: "غير السيسي ميلزمناش"

مواطنة لمحافظ الإسماعيلية أثناء إدلاءه بصوته: "غير السيسي ميلزمناش"
مسيرات بالسويس لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

مسيرات بالسويس لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
إقبال كثيف على لجان مدينتي السلام والنهضة.. وطوابير "طويلة" للناخبين

إقبال كثيف على لجان مدينتي السلام والنهضة.. وطوابير "طويلة" للناخبين
بالصور| "مستقبل وطن" يساهم في نقل الناخبين لمقرات اللجان بأسيوط

بالصور| "مستقبل وطن" يساهم في نقل الناخبين لمقرات اللجان بأسيوط
إعادة فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في مركز البدرشين

إعادة فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في مركز البدرشين
رئيس "الصناعات الغذائية" يصوت: مصر قادرة على قيادة الشرق الأوسط

رئيس "الصناعات الغذائية" يصوت: مصر قادرة على قيادة الشرق الأوسط
راحة بلجان جنوب سيناء لمدة ساعة وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات

راحة بلجان جنوب سيناء لمدة ساعة وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات
لجان "منية سندوب" في الدقهلية تفتح أبوابها أمام الناخبين

لجان "منية سندوب" في الدقهلية تفتح أبوابها أمام الناخبين
هاني شاكر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

هاني شاكر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
"انزل يا مصري" مسيرة لـ"مستقبل وطن" والبنك الزراعي بالغربية

"انزل يا مصري" مسيرة لـ"مستقبل وطن" والبنك الزراعي بالغربية
أثناء تفقده اللجان الانتخابية.. محافظ الوادي الجديد يلتقي أعضاء "شارك"

أثناء تفقده اللجان الانتخابية.. محافظ الوادي الجديد يلتقي أعضاء "شارك"
وكيل "أوقاف الإسكندرية" وقيادات الوزارة يدلون بأصواتهم

وكيل "أوقاف الإسكندرية" وقيادات الوزارة يدلون بأصواتهم
رئيس قطاع القاهرة الجديدة يتابع سير الانتخابات في مدينة الشروق

رئيس قطاع القاهرة الجديدة يتابع سير الانتخابات في مدينة الشروق
بالصور| "حمادة" يخصص حافلته لنقل الناخبين بالمجان في 3 انتخابات

بالصور| "حمادة" يخصص حافلته لنقل الناخبين بالمجان في 3 انتخابات
"التحالف المصري" يطالب بتوفير لجنة مغتربين بالبحر الأحمر

"التحالف المصري" يطالب بتوفير لجنة مغتربين بالبحر الأحمر
داليا يوسف: مراقبان من "الكونجرس وهوبكنز" يتابعون سير الانتخابات

داليا يوسف: مراقبان من "الكونجرس وهوبكنز" يتابعون سير الانتخابات
غرفة عمليات نقابة المعلمين: التصويت يسير بشكل منتظم

غرفة عمليات نقابة المعلمين: التصويت يسير بشكل منتظم
الشباب ينظمون طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع بالدقهلية

الشباب ينظمون طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع بالدقهلية
أغاني وزغاريد أمام مقر حزب موسى

أغاني وزغاريد أمام مقر حزب موسى
سيارة شرطة لنقل عجوز للتصويت بالعاشر من رمضان

سيارة شرطة لنقل عجوز للتصويت بالعاشر من رمضان
"خير أجناد الأرض".. جندي يحمل مسنة حتى لجنة انتخابها في البحيرة

"خير أجناد الأرض".. جندي يحمل مسنة حتى لجنة انتخابها في البحيرة
"الوطنية للانتخابات": إعلان النتائج من اختصاص الهيئة 2 أبريل

"الوطنية للانتخابات": إعلان النتائج من اختصاص الهيئة 2 أبريل
أهالي شمال سيناء يتوافدون على اللجان: خروجنا للرد على المغرضين

أهالي شمال سيناء يتوافدون على اللجان: خروجنا للرد على المغرضين
مجلس جامعة المنوفية يدعو أعضاء التدريس والعاملين للمشاركة في التصويت

مجلس جامعة المنوفية يدعو أعضاء التدريس والعاملين للمشاركة في التصويت
بعد قليل| الجندي يتفقد غرفة عمليات محافظة القاهرة

بعد قليل| الجندي يتفقد غرفة عمليات محافظة القاهرة
رئيسة الإذاعة تدلي بصوتها في "أحمد أبوالدهب" بالدقي

رئيسة الإذاعة تدلي بصوتها في "أحمد أبوالدهب" بالدقي
استنفار أمني أمام اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة

استنفار أمني أمام اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة
""ساندي" تدلي بصوتها في التجمع الخامس

""ساندي" تدلي بصوتها في التجمع الخامس
"قومي حقوق الإنسان" يوفد بعثات لمتابعة الانتخابات بالمحافظات

"قومي حقوق الإنسان" يوفد بعثات لمتابعة الانتخابات بالمحافظات
محافظ الأقصر: النساء يتصدرن المشهد الانتخابي

محافظ الأقصر: النساء يتصدرن المشهد الانتخابي
محافظ أسوان يدلي بصوته في "محمد منير": أتابع الانتخابات أولا بأول

محافظ أسوان يدلي بصوته في "محمد منير": أتابع الانتخابات أولا بأول
سكرتير عام المنوفية يتفقد سير العملية الانتخابية في "الثانوية بنات"

سكرتير عام المنوفية يتفقد سير العملية الانتخابية في "الثانوية بنات"
"الوطنية للانتخابات": لم نتلق شكاوى عن وجود "تصويت جماعي" باللجان

"الوطنية للانتخابات": لم نتلق شكاوى عن وجود "تصويت جماعي" باللجان
نواب برلمان بالجيزة يوفرون سيارات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان

نواب برلمان بالجيزة يوفرون سيارات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان
مسيرة لشباب "الوفد" برأس غارب في البحر الأحمر دعما للسيسي بـ"ألرئاسة"

مسيرة لشباب "الوفد" برأس غارب في البحر الأحمر دعما للسيسي بـ"ألرئاسة"
"العناني": حرصنا على مغادرة الولايات المتحدة مبكرا للحاق بالانتخابات

"العناني": حرصنا على مغادرة الولايات المتحدة مبكرا للحاق بالانتخابات
استئناف عملية التصويت بعد الاستراحة بمنشأة ناصر

استئناف عملية التصويت بعد الاستراحة بمنشأة ناصر
بالصور| محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان سير العملية الانتخابية

بالصور| محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان سير العملية الانتخابية
وزير التموين يدلي بصوته في العجوزة: "واجب وطني ومساندة للدولة"

وزير التموين يدلي بصوته في العجوزة: "واجب وطني ومساندة للدولة"
توافد الناخبون أمام مدرسة فاطمة الزهراء بالموسكي قبل انتهاء الاستراحة

توافد الناخبون أمام مدرسة فاطمة الزهراء بالموسكي قبل انتهاء الاستراحة
"آنجيل" صاحبة 70عاما: السيسي وفر لنا الأمن والأمان والتموين "ببلاش"

"آنجيل" صاحبة 70عاما: السيسي وفر لنا الأمن والأمان والتموين "ببلاش"
سيارة نقل كبيرة تجوب شوارع الفيوم بصوت "آلة تنبيه" لدعوة الناخبين

سيارة نقل كبيرة تجوب شوارع الفيوم بصوت "آلة تنبيه" لدعوة الناخبين
بالصور| رئيس جامعة المنوفية ينتخب في شبين الكوم: "الصوت أمانة"

بالصور| رئيس جامعة المنوفية ينتخب في شبين الكوم: "الصوت أمانة"
مسيرة لـ"سيدات النور" في البحيرة تأييدا للسيسي

مسيرة لـ"سيدات النور" في البحيرة تأييدا للسيسي
محافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة ههيا

محافظ الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة ههيا
وسيلة للدعاية الانتخابية تثير الجدل في السيدة عائشة: "إوعى حد يحوشك"

وسيلة للدعاية الانتخابية تثير الجدل في السيدة عائشة: "إوعى حد يحوشك"
الفريق جلال هريدي يدلي بصوته بالانتخابات: انزل وشارك لبناء مستقبل مصر

الفريق جلال هريدي يدلي بصوته بالانتخابات: انزل وشارك لبناء مستقبل مصر
عادل إمام يدلي بصوته في مدرسة "بدر" بالدقي

عادل إمام يدلي بصوته في مدرسة "بدر" بالدقي
"الوطنية للانتخابات": إقبال كثيف في اليوم الأول للاقتراع الرئاسي

"الوطنية للانتخابات": إقبال كثيف في اليوم الأول للاقتراع الرئاسي
إقبال على لجان مدرسة بهتيم الإعدادية للبنات

إقبال على لجان مدرسة بهتيم الإعدادية للبنات
وليد حاملا صورة الرئيس: لو ابويا نزل الانتخابات برضوا هختار السيسي

وليد حاملا صورة الرئيس: لو ابويا نزل الانتخابات برضوا هختار السيسي
"مستقبل وطن": نقاط إرشادية لمساعدة المواطنين على التصويت بالمنوفية

"مستقبل وطن": نقاط إرشادية لمساعدة المواطنين على التصويت بالمنوفية
"الوطنية للانتخابات": حذف مليون ونصف من قاعدة البيانات

"الوطنية للانتخابات": حذف مليون ونصف من قاعدة البيانات
نصف يوم إجازة لموظفي "التنمية المحلية" للمشاركة في الانتخابات

نصف يوم إجازة لموظفي "التنمية المحلية" للمشاركة في الانتخابات
"الوطنية للانتخابات": شكوى غلق إحدى اللجان غير صحيحة

"الوطنية للانتخابات": شكوى غلق إحدى اللجان غير صحيحة
"على العكاز من الجيزة لأرض اللوا".. الحاج حسن: "أنا 80 سنة ومش سلبي"

"على العكاز من الجيزة لأرض اللوا".. الحاج حسن: "أنا 80 سنة ومش سلبي"
"الوطنية للانتخابات":الفرز نهاية اليوم الثالث..والتصويت ممتد لآخر ناخب

"الوطنية للانتخابات":الفرز نهاية اليوم الثالث..والتصويت ممتد لآخر ناخب
بالصور| وزير الداخلية يتابع الانتخابات من "غرفة العمليات"

بالصور| وزير الداخلية يتابع الانتخابات من "غرفة العمليات"
"أنت الأمل" تدفع بأتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقار اللجان الانتخابية

"أنت الأمل" تدفع بأتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقار اللجان الانتخابية
الوطنية للانتخابات: 7محافظات الأعلى تصويتا.. وتأخر 12 لجنة عن الاقتراع

الوطنية للانتخابات: 7محافظات الأعلى تصويتا.. وتأخر 12 لجنة عن الاقتراع
الناخبون يتوافدون على لجان منشأة ناصر منتظرين فتح اللجان للتصويت

الناخبون يتوافدون على لجان منشأة ناصر منتظرين فتح اللجان للتصويت
محافظ الإسكندرية يتلقط صورة مع طفلة بـ"الحبر الفسفوري"

محافظ الإسكندرية يتلقط صورة مع طفلة بـ"الحبر الفسفوري"
طالبات يرقصن بالأعلام على أنغام "قالوا إيه" أمام لجان الانتخابات بشبرا

طالبات يرقصن بالأعلام على أنغام "قالوا إيه" أمام لجان الانتخابات بشبرا
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يؤدون نشيد "قالوا إيه" أمام لجنة انتخابية

تلاميذ مدرسة بالبحيرة يؤدون نشيد "قالوا إيه" أمام لجنة انتخابية
"الوطنية للانتخابات": سمحنا للجميع بتفقد اللجان.. "ليس لدينا ما نخفيه"

"الوطنية للانتخابات": سمحنا للجميع بتفقد اللجان.. "ليس لدينا ما نخفيه"
حملة "دعم مصر" بحدائق القبة: "لو احنا مانزلناش مين اللي هينزل؟"

حملة "دعم مصر" بحدائق القبة: "لو احنا مانزلناش مين اللي هينزل؟"
حمدي الكنيسي يدلى بصوته ويشيد بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة

حمدي الكنيسي يدلى بصوته ويشيد بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة
أحمد السقا يدلي بصوته في "ميت عقبة".. ويلتقط صورا مع قوات التأمين

أحمد السقا يدلي بصوته في "ميت عقبة".. ويلتقط صورا مع قوات التأمين
مواطنون يرقصون على أنغام الأغاني الوطنية في ساعة الاستراحة بالدقي

مواطنون يرقصون على أنغام الأغاني الوطنية في ساعة الاستراحة بالدقي
"كريم".. يبيع الإعلام أمام لجنة الانتخابات بالساحل: "بحب السيسي"

"كريم".. يبيع الإعلام أمام لجنة الانتخابات بالساحل: "بحب السيسي"
بالصور| وزير الآثار يدلي بصوته عقب الوصول من أمريكا مباشرة

بالصور| وزير الآثار يدلي بصوته عقب الوصول من أمريكا مباشرة
"الوطنية للانتخابات": المغتربون يصوتون باللجان المسجلة أو الأصلية فقط

"الوطنية للانتخابات": المغتربون يصوتون باللجان المسجلة أو الأصلية فقط
وزير الداخلية يوجه مديري الأمن بالتفاعل الفوري مع بلاغات الناخبين

وزير الداخلية يوجه مديري الأمن بالتفاعل الفوري مع بلاغات الناخبين
أرملة الشهيد المنسي: "ابني طلب يروح الانتخابات بالزي العسكري"

أرملة الشهيد المنسي: "ابني طلب يروح الانتخابات بالزي العسكري"
بالصور| إقبال كبير بمدرسة جمال عبدالناصر في المرج

بالصور| إقبال كبير بمدرسة جمال عبدالناصر في المرج
حسين زين: وفرنا كل اللإمكانات البشرية والفنية لنقل العرس الديمقراطي

حسين زين: وفرنا كل اللإمكانات البشرية والفنية لنقل العرس الديمقراطي
ليلى علوي بعد الإدلاء بصوتها: "مبسوطة لمشاركتي في الانتخابات"

ليلى علوي بعد الإدلاء بصوتها: "مبسوطة لمشاركتي في الانتخابات"
والدة شهيد بالوادي الجديد: نزلت الانتخابات ودعوت أصدقائي وأقاربي

والدة شهيد بالوادي الجديد: نزلت الانتخابات ودعوت أصدقائي وأقاربي
ملصقات للتوعية بالمشاركة الانتخابية الصحيحة على جدران لجان النزهة

ملصقات للتوعية بالمشاركة الانتخابية الصحيحة على جدران لجان النزهة
"صحة الإسكندرية": لم نستقبل أي حالات مرضية لناخبين حتى الآن

"صحة الإسكندرية": لم نستقبل أي حالات مرضية لناخبين حتى الآن
وكيل "أوقاف البحر الأحمر": الرصاص الغادر لن يمنعنا من التصويت

وكيل "أوقاف البحر الأحمر": الرصاص الغادر لن يمنعنا من التصويت
وزير التعليم السابق: عبر عن رأيك لتكون شريك ونستكمل مسيرة التنمية

وزير التعليم السابق: عبر عن رأيك لتكون شريك ونستكمل مسيرة التنمية
"الوطنية للانتخابات": كثافة التصويت بشمال سيناء تعلن أنه "يوم الكرامة"

"الوطنية للانتخابات": كثافة التصويت بشمال سيناء تعلن أنه "يوم الكرامة"
بالفيديو| شرطي يستقبل الناخبين بالأحضان في حلوان

بالفيديو| شرطي يستقبل الناخبين بالأحضان في حلوان
برلماني يدلي بصوته: المشاركة الواسعة بالانتخابات دليل على وعي الشعب

برلماني يدلي بصوته: المشاركة الواسعة بالانتخابات دليل على وعي الشعب
بعثة الاتحاد الإفريقي تتابع اللجان الانتحابية في البحيرة

بعثة الاتحاد الإفريقي تتابع اللجان الانتحابية في البحيرة
"كلنا معاك": المواطن المصري قادر على استيعاب التحديات

"كلنا معاك": المواطن المصري قادر على استيعاب التحديات
محافظ سوهاج: تزايد الناخبين بمدينة طما للإدلاء بأصواتهم

محافظ سوهاج: تزايد الناخبين بمدينة طما للإدلاء بأصواتهم
بالصور| وفد إفريقي يتفقد سير الانتخابات بلجان سنورس في الفيوم

بالصور| وفد إفريقي يتفقد سير الانتخابات بلجان سنورس في الفيوم
بالصور| "طبل وتحطيب".. مصريون يحولون الانتخابات لـ"عرس ديموقراطي"

بالصور| "طبل وتحطيب".. مصريون يحولون الانتخابات لـ"عرس ديموقراطي"
استمرار توافد الناخبين في الأزبكية.. وناخبة لـ"الوطن": "بحب السيسي"

استمرار توافد الناخبين في الأزبكية.. وناخبة لـ"الوطن": "بحب السيسي"
بالصور| وفاء عامر: المصريون برهنوا على أصالة معدنهم الأصيل

بالصور| وفاء عامر: المصريون برهنوا على أصالة معدنهم الأصيل
الأنبا أرميا بعد الإدلاء بصوته: "من يرفض المشاركة مثل الجندي الهارب"

الأنبا أرميا بعد الإدلاء بصوته: "من يرفض المشاركة مثل الجندي الهارب"
"الوطنية للانتخابات": يجوز التصويت ببطاقة غير سارية..وهناك كثافة تصويت

"الوطنية للانتخابات": يجوز التصويت ببطاقة غير سارية..وهناك كثافة تصويت
مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من لجان البحيرة

مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من لجان البحيرة
إغلاق لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي في بولاق الدكرور لاستراحة الغداء

إغلاق لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي في بولاق الدكرور لاستراحة الغداء
جيهان منصور تشارك في تغطية الانتخابات الرئاسية على "الحياة"

جيهان منصور تشارك في تغطية الانتخابات الرئاسية على "الحياة"
بدء استراحة القضاة بالبدرشين والحوامدية

بدء استراحة القضاة بالبدرشين والحوامدية
التحالف المصري لحقوق الإنسان: غالبية الناخبين من كبار السن بالإسكندرية

التحالف المصري لحقوق الإنسان: غالبية الناخبين من كبار السن بالإسكندرية
مدير أمن الجيزة يلتقط صورا تذكارية مع الناخبين خلال جولة تفقدية يالهرم

مدير أمن الجيزة يلتقط صورا تذكارية مع الناخبين خلال جولة تفقدية يالهرم
الإعلامي شريف فؤاد يدلي بصوته في مدينة نصر.. ويدعو المواطنين للمشاركة

الإعلامي شريف فؤاد يدلي بصوته في مدينة نصر.. ويدعو المواطنين للمشاركة
إقبال كثيف للناخبين على اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ

إقبال كثيف للناخبين على اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ
إقبال كبير على لجان السيدة زينب والدرب الأحمر مع انتهاء داوم الموظفين

إقبال كبير على لجان السيدة زينب والدرب الأحمر مع انتهاء داوم الموظفين
محافظ الوادي الجديد: كبار السن أكثر مشاركة في الانتخابات

محافظ الوادي الجديد: كبار السن أكثر مشاركة في الانتخابات
سماح عمار: أدليت بصوتي قبل تقديم الفقرة المفتوحة بالتلفزيون المصري

سماح عمار: أدليت بصوتي قبل تقديم الفقرة المفتوحة بالتلفزيون المصري
"الوطنية للانتخابات": 12 لجنة فقط تأخرت في الفتح بحد أقصى نصف ساعة

"الوطنية للانتخابات": 12 لجنة فقط تأخرت في الفتح بحد أقصى نصف ساعة
"عمى البصر ولا البصيرة".. مكفوفون يشاركون بانتخابات الرئاسة في الأقصر

"عمى البصر ولا البصيرة".. مكفوفون يشاركون بانتخابات الرئاسة في الأقصر
منظقة حقوق الإنسان في الإسكندرية: اللجان النسائية شهدت إقبالا ملحوظا

منظقة حقوق الإنسان في الإسكندرية: اللجان النسائية شهدت إقبالا ملحوظا
أمين خارجية النواب:"ستات مصر قاموا بالواجب والرجال سيشاركون بعد عملهم"

أمين خارجية النواب:"ستات مصر قاموا بالواجب والرجال سيشاركون بعد عملهم"
نائب شمال سيناء: الأهالي تعمدوا تحدي الظروف والإدلاء بأصواتهم

نائب شمال سيناء: الأهالي تعمدوا تحدي الظروف والإدلاء بأصواتهم
بالصور| إقبال كبير على لجان المنصورة تزامنا مع خروج الموظفين من عملهم

بالصور| إقبال كبير على لجان المنصورة تزامنا مع خروج الموظفين من عملهم
بدء فترة الراحة بلجان "منية سندوب" بالدقهلية

بدء فترة الراحة بلجان "منية سندوب" بالدقهلية
البواخر السياحية تطلق صافرات وبعض السياح يرفعون أعلام مصر بأسوان

البواخر السياحية تطلق صافرات وبعض السياح يرفعون أعلام مصر بأسوان
"العجوز والمصاب".. الجاران يسكنان ألمهما بالمشاركة في الانتخابات

"العجوز والمصاب".. الجاران يسكنان ألمهما بالمشاركة في الانتخابات
"الوطنية للانتخابات": من يحق لهم التصويت 50.4% ذكورا و49.6% إناثا

"الوطنية للانتخابات": من يحق لهم التصويت 50.4% ذكورا و49.6% إناثا
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يدلي بصوته في التجمع الخامس

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يدلي بصوته في التجمع الخامس
نائب وزير الزراعة تدلي بصوتها في أكتوبر: نعيش فترة ديمقراطية

نائب وزير الزراعة تدلي بصوتها في أكتوبر: نعيش فترة ديمقراطية
مرور جنوب سيناء: وضع خطة مرورية لتسهيل الحركة خلال أيام الانتخابات

مرور جنوب سيناء: وضع خطة مرورية لتسهيل الحركة خلال أيام الانتخابات
مطران البحيرة: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

مطران البحيرة: المشاركة في الانتخابات واجب وطني
قيادات جامعة أسوان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

قيادات جامعة أسوان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في الشيخ زايد: "واجب وطني"

رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في الشيخ زايد: "واجب وطني"
بدء استراحة القضاة بالشوبك الغربي والصف والعياط بالجيزة

بدء استراحة القضاة بالشوبك الغربي والصف والعياط بالجيزة
إغلاق لجان بولاق أبوالعلا لمدة ساعة استراحة

إغلاق لجان بولاق أبوالعلا لمدة ساعة استراحة
إغلاق اللجان بأسوان لمدة ساعة للراحة

إغلاق اللجان بأسوان لمدة ساعة للراحة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في التجمع

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في التجمع
بث مباشر| "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج سير العملية التصويتية

بث مباشر| "الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج سير العملية التصويتية
السفارة الأمريكية في القاهرة: متأثرون جدا بحماس الناخبين

السفارة الأمريكية في القاهرة: متأثرون جدا بحماس الناخبين
مجموعات شبابية تدل الناخبين على أماكن تصويتهم بلجان منشأة ناصر

مجموعات شبابية تدل الناخبين على أماكن تصويتهم بلجان منشأة ناصر
رئيس "الانتخابية بالسلام": الإقبال كبير.. واستراحة ساعة بجميع اللجان

رئيس "الانتخابية بالسلام": الإقبال كبير.. واستراحة ساعة بجميع اللجان
ناخبة بالتبين: "نزلنا بالعند في قوى الشر.. والإقبال على عينك يا تاجر"

ناخبة بالتبين: "نزلنا بالعند في قوى الشر.. والإقبال على عينك يا تاجر"
محافظ السويس يتفقد بعض اللجان الانتخابية

محافظ السويس يتفقد بعض اللجان الانتخابية
رئيس لجنة فرعية ببولاق: الإقبال جيد ولا توجد مشاكل بالانتخابات

رئيس لجنة فرعية ببولاق: الإقبال جيد ولا توجد مشاكل بالانتخابات
عمداء كليات جامعة حلوان يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية

عمداء كليات جامعة حلوان يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية
"زينب" عمرها 84 عاما تحدت مشقة الصيام لتنتخب: "صوروا صباعي بالفسفور"

"زينب" عمرها 84 عاما تحدت مشقة الصيام لتنتخب: "صوروا صباعي بالفسفور"
نقيب المعلمين يتفقد سير الانتخابات في بورسعيد: نخوض أنبل معركة

نقيب المعلمين يتفقد سير الانتخابات في بورسعيد: نخوض أنبل معركة
محافظ الشرقية يشيد بتأمين لجان الانتخاب.. ويؤكد: التصويت يسير بشكل جيد

محافظ الشرقية يشيد بتأمين لجان الانتخاب.. ويؤكد: التصويت يسير بشكل جيد
بـ"الأفرول والخوذة"... عمال العاصمة الإدارية يصوتون وسط الصحراء

بـ"الأفرول والخوذة"... عمال العاصمة الإدارية يصوتون وسط الصحراء
غلق اللجان الانتخابية في قنا لمدة ساعة للراحة

غلق اللجان الانتخابية في قنا لمدة ساعة للراحة
أمين مجلس الدولة: إقبال حاشد على مستوى اللجان الفرعية للانتخابات

أمين مجلس الدولة: إقبال حاشد على مستوى اللجان الفرعية للانتخابات
رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": الإقبال على انتخابات الرئاسة كبير ومشرف

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": الإقبال على انتخابات الرئاسة كبير ومشرف
أول انتخابات في الأسمرات.. الدولة سهلت التصويت والأهالي: "هنكمل حلمنا"

أول انتخابات في الأسمرات.. الدولة سهلت التصويت والأهالي: "هنكمل حلمنا"
"الشباب" بأجهزة كمبيوتر أمام لجان الوادي الجديد للتسهيل على الناخبين

"الشباب" بأجهزة كمبيوتر أمام لجان الوادي الجديد للتسهيل على الناخبين
"تنفيذي دكرنس" ينظم مسيرة إلى لجنة التصويت بـ"علي مبارك"

"تنفيذي دكرنس" ينظم مسيرة إلى لجنة التصويت بـ"علي مبارك"
رؤساء أحياء الإسكندرية يتفقدون اللجان للتأكد من انتظام الانتخابات

رؤساء أحياء الإسكندرية يتفقدون اللجان للتأكد من انتظام الانتخابات
مسن ينتخب بكرسي متحرك على وقع "الزغاريد" بسفاجا: "تحيا مصر"

مسن ينتخب بكرسي متحرك على وقع "الزغاريد" بسفاجا: "تحيا مصر"
أحزاب وجمعيات أهلية تنظم مسيرة بالسيارات لنقل الناخبين في السلام

أحزاب وجمعيات أهلية تنظم مسيرة بالسيارات لنقل الناخبين في السلام
"القومي للإعاقة": المعاقون يشاركون في الانتخابات وغرفة عملياتنا تتواصل

"القومي للإعاقة": المعاقون يشاركون في الانتخابات وغرفة عملياتنا تتواصل
هاني رمزي لـ"الوطن": "نزلنا الانتخابات علشان العالم يشوف عظمة مصر"

هاني رمزي لـ"الوطن": "نزلنا الانتخابات علشان العالم يشوف عظمة مصر"
جابر نصار يصوت في "النور للمكفوفين".. وينشر صورته بـ"الحبر الفسفوري"

جابر نصار يصوت في "النور للمكفوفين".. وينشر صورته بـ"الحبر الفسفوري"
محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة الطور

محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة الطور
حسين زين: "ماسبيرو" ينقل صورة حية لتوافد الناخبين على اللجان

حسين زين: "ماسبيرو" ينقل صورة حية لتوافد الناخبين على اللجان
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية في سوهاج

مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية في سوهاج
بالصور| شباب يقدمون مياه وعصائر للمواطنين بالمجان: "كله يهون عشان مصر"

بالصور| شباب يقدمون مياه وعصائر للمواطنين بالمجان: "كله يهون عشان مصر"
أغاني وطنية أثناء المشاركة في الانتخابات بمدينة نصر

أغاني وطنية أثناء المشاركة في الانتخابات بمدينة نصر
بالصور| ليلى علوي: "السيسي أنجز كتير لأولادنا.. ومبسوطة من الستات اللي شاركوا"

بالصور| ليلى علوي: "السيسي أنجز كتير لأولادنا.. ومبسوطة من الستات اللي شاركوا"
"قاض بالتبين": المواطنون يشاركون بكثافة وننتظر المزيد

"قاض بالتبين": المواطنون يشاركون بكثافة وننتظر المزيد
بالصور| "أبوحسّاب".. مزارع يحشد المواطنين: "أدلي بصوتك..خليك إيجابي"

بالصور| "أبوحسّاب".. مزارع يحشد المواطنين: "أدلي بصوتك..خليك إيجابي"
نقيب المعلمين بـ"ملوي" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

نقيب المعلمين بـ"ملوي" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
إقبال متوسط في لجان شبرا والساحل.. ومشاركة ملحوظة من السيدات

إقبال متوسط في لجان شبرا والساحل.. ومشاركة ملحوظة من السيدات
أبو العينين يدلي بصوته في مدرسة عمرو بن العاص بالجيزة

أبو العينين يدلي بصوته في مدرسة عمرو بن العاص بالجيزة
الانتخابات الرئاسية "فتحة خير" على البقالة والمقاهي ومتعهدي الحفلات

الانتخابات الرئاسية "فتحة خير" على البقالة والمقاهي ومتعهدي الحفلات
لقاء سويدان تدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

لقاء سويدان تدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
تزايد أعداد الناخبين بالبدرشين في لجان الرجال

تزايد أعداد الناخبين بالبدرشين في لجان الرجال
وزير الداخلية بعد الإدلاء بصوته: تهيئة الأجواء لممارسة المواطنين حقهم

وزير الداخلية بعد الإدلاء بصوته: تهيئة الأجواء لممارسة المواطنين حقهم
بالصور| شوبير وزوجته يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة بـ"ميت عقبة"

بالصور| شوبير وزوجته يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة بـ"ميت عقبة"
أهالي "الستاموني" بالدقهلية يرفعون صور شهدائهم أمام اللجان الانتخابية

أهالي "الستاموني" بالدقهلية يرفعون صور شهدائهم أمام اللجان الانتخابية
"الوطنية للانتخابات": انتظام سير العملية الانتخابية في اللجان

"الوطنية للانتخابات": انتظام سير العملية الانتخابية في اللجان
بالفيديو| كبار السن ينتخبون بـ«إسعاف وكراسٍ متحركة».. الأمل موجود

بالفيديو| كبار السن ينتخبون بـ«إسعاف وكراسٍ متحركة».. الأمل موجود
ازدياد عدد الناخبين أمام اللجان في البحيرة

ازدياد عدد الناخبين أمام اللجان في البحيرة
"التحالف المصري": إقبال ملحوظ على التصويت منذ فتح اللجان

"التحالف المصري": إقبال ملحوظ على التصويت منذ فتح اللجان
الجندي يتفقد "عمليات التنمية المحلية".. ويؤكد: إقبال كبير على التصويت

الجندي يتفقد "عمليات التنمية المحلية".. ويؤكد: إقبال كبير على التصويت
بالصور| طابور سيدات أمام لجنة المعنا بمسقط رأس مصطفى بكري في قنا

بالصور| طابور سيدات أمام لجنة المعنا بمسقط رأس مصطفى بكري في قنا
محافظ القاهرة يدلي بصوته.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني

محافظ القاهرة يدلي بصوته.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
وزير الداخلية يدلي بصوته في "الشهيد هشام عزب" بمدينة نصر

وزير الداخلية يدلي بصوته في "الشهيد هشام عزب" بمدينة نصر
رئيس لجنة فرعية بالتبين: عملية التصويت تسير بسلاسة ويسر

رئيس لجنة فرعية بالتبين: عملية التصويت تسير بسلاسة ويسر
عبدالرحيم علي يدلي بصوته في لجنة "جمال عبدالناصر" بالدقي

عبدالرحيم علي يدلي بصوته في لجنة "جمال عبدالناصر" بالدقي
بالصور| هاني رمزي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس

بالصور| هاني رمزي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس
محكمة النقض: "عمليات دار القضاء" تتابع سير العملية الانتخابية

محكمة النقض: "عمليات دار القضاء" تتابع سير العملية الانتخابية
حسين فهمي عن المشاركة الانتخابية:"المصريين ضربوا مثال رائع في الوطنية"

حسين فهمي عن المشاركة الانتخابية:"المصريين ضربوا مثال رائع في الوطنية"
رئيس حزب النور يدلى بصوته في الانتخابات بمسقط رأسه بالبحيرة

رئيس حزب النور يدلى بصوته في الانتخابات بمسقط رأسه بالبحيرة
محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته في "اللغات التجريبية" بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته في "اللغات التجريبية" بالخارجة
بالصور| محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان اللجان الانتخابية

بالصور| محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان اللجان الانتخابية
النائب العام: أدليت بصوتي في الانتخابات الرئاسية إعمالا بحقي الدستوري

النائب العام: أدليت بصوتي في الانتخابات الرئاسية إعمالا بحقي الدستوري
"حملة موسى" تدعو الشباب للمشاركة في الانتخابات: صوتكم واجب وطني

"حملة موسى" تدعو الشباب للمشاركة في الانتخابات: صوتكم واجب وطني
بالصور| محافظ كفر الشيخ يصوت.. ويطالب المواطنين بـ"تلبية نداء الوطن"

بالصور| محافظ كفر الشيخ يصوت.. ويطالب المواطنين بـ"تلبية نداء الوطن"
بالصور| رئيس "الوطنية للإعلام" يدلي بصوته في "ليسيه الحرية" بالمعادي

بالصور| رئيس "الوطنية للإعلام" يدلي بصوته في "ليسيه الحرية" بالمعادي
رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
إقبال متزايد في لجان الجيزة منذ بدء التصويت في انتخابات الرئاسة

إقبال متزايد في لجان الجيزة منذ بدء التصويت في انتخابات الرئاسة
الاتحاد الأوروبي: نتابع الانتخابات المصرية ولم نرسل بعثة لمراقبتها

الاتحاد الأوروبي: نتابع الانتخابات المصرية ولم نرسل بعثة لمراقبتها
الأنبا بيشوي يدلي بصوته في دمياط ويحث الموطنين على المشاركة

الأنبا بيشوي يدلي بصوته في دمياط ويحث الموطنين على المشاركة
الصعايدة بـ"العمة والجلابية" في اللجان: "طابور ناخبين أحسن من لاجئين"

الصعايدة بـ"العمة والجلابية" في اللجان: "طابور ناخبين أحسن من لاجئين"
مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان.. ومواطنون يستقبلونه بـ"تحيا مصر"

مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان.. ومواطنون يستقبلونه بـ"تحيا مصر"
لميس الحديدي: الحمد لله إن الدولة لم تمنح الموظفين إجازة علشان ينتخبوا

لميس الحديدي: الحمد لله إن الدولة لم تمنح الموظفين إجازة علشان ينتخبوا
محافظ بني سويف يدلي بصوته في الانتخابات: "الفرحة تسود المكان"

محافظ بني سويف يدلي بصوته في الانتخابات: "الفرحة تسود المكان"
وصول الفنانة وفاء عامر للإدلاء بصوتها في لجنة جمال عبدالناصر بالدقي

وصول الفنانة وفاء عامر للإدلاء بصوتها في لجنة جمال عبدالناصر بالدقي
رئيس نادي القضاة: نشكر القوات المسلحة على تأمين سير الانتخابات

رئيس نادي القضاة: نشكر القوات المسلحة على تأمين سير الانتخابات
رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته: شاهدت اليوم ممارسة ديمقراطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته: شاهدت اليوم ممارسة ديمقراطية
"مستقبل وطن" بالغربية يساعد كبار السن في الوصول إلى مقراتهم الانتخابية

"مستقبل وطن" بالغربية يساعد كبار السن في الوصول إلى مقراتهم الانتخابية
مواطنون يرددون "بشرة خير" أمام لجان الانتخابات بأكتوبر

مواطنون يرددون "بشرة خير" أمام لجان الانتخابات بأكتوبر
مواطنة بالزغاريد: "انتخبت السيسي علشان يعين عريسي"

مواطنة بالزغاريد: "انتخبت السيسي علشان يعين عريسي"
عضو "عامة العطارين" بالإسكندرية: الشعب يزحف للحفاظ على كبرياء وطنه

عضو "عامة العطارين" بالإسكندرية: الشعب يزحف للحفاظ على كبرياء وطنه
محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان الانتخابات.. وتشيد بإقبال المواطنين

محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان الانتخابات.. وتشيد بإقبال المواطنين
مسيرة حاشدة بشارع المحافظة بطور سيناء للدعوة للمشاركة بالانتخابات

مسيرة حاشدة بشارع المحافظة بطور سيناء للدعوة للمشاركة بالانتخابات
بابا الروم الأرثوذكس يدلي بصوته وسط الإسكندرية

بابا الروم الأرثوذكس يدلي بصوته وسط الإسكندرية
بالفيديو| معمرة "104 سنة" تنتخب بالإسعاف: هاجي لـ"السيسي" ولو في الصين

بالفيديو| معمرة "104 سنة" تنتخب بالإسعاف: هاجي لـ"السيسي" ولو في الصين
الأنبا باخوميوس يدلي بصوته في البحيرة

الأنبا باخوميوس يدلي بصوته في البحيرة
بالصور| «تي شيرت ورقصة وعلم».. الفتيات يرفعن الشعار «نحن هنا»

بالصور| «تي شيرت ورقصة وعلم».. الفتيات يرفعن الشعار «نحن هنا»
طوابير تمتد لعشرات الأمتار أمام لجان العبور: "ملناش حجة مننزلش"

طوابير تمتد لعشرات الأمتار أمام لجان العبور: "ملناش حجة مننزلش"
طلاب مدرسة بالبحيرة يرسمون بأجسامهم شعار "أنزل شارك" دعما للانتخابات

طلاب مدرسة بالبحيرة يرسمون بأجسامهم شعار "أنزل شارك" دعما للانتخابات
DMC ترفع شعار "مصر تتحدى" في تغطية "الانتخابات الرئاسية"

DMC ترفع شعار "مصر تتحدى" في تغطية "الانتخابات الرئاسية"
بالصور| بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا يدلي بصوته في "العطارين"

بالصور| بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا يدلي بصوته في "العطارين"
مدير أمن البحيرة يتفقد عددا من لجان الانتخابات في كفرالدوار

مدير أمن البحيرة يتفقد عددا من لجان الانتخابات في كفرالدوار
وكيل "النواب": المواطنون لا يحتاجون تشجيعا على المشاركة بالانتخابات

وكيل "النواب": المواطنون لا يحتاجون تشجيعا على المشاركة بالانتخابات
عاصم الدسوقي: أمريكا تريد تشويه الانتخابات.. والحرية عندهم "القلع ملط"

عاصم الدسوقي: أمريكا تريد تشويه الانتخابات.. والحرية عندهم "القلع ملط"
قاضي بـ"السلام": نسبة المشاركة بلغت 10% في لجنتين خلال أول ساعتين فقط

قاضي بـ"السلام": نسبة المشاركة بلغت 10% في لجنتين خلال أول ساعتين فقط
رغم الإعاقة.. ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في الانتخابات بالسويس

رغم الإعاقة.. ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في الانتخابات بالسويس
"الجامعة العربية المفتوحة": المشاركة بالانتخابات خطوة نحو الاستقرار

"الجامعة العربية المفتوحة": المشاركة بالانتخابات خطوة نحو الاستقرار
"دعم مصر" بالغربية يخصص أتوبيسات لنقل الناخبين للجان الانتخابات

"دعم مصر" بالغربية يخصص أتوبيسات لنقل الناخبين للجان الانتخابات
شهيرة تدلي بصوتها في الانتخابات: "عملت واجبي نحو بلدي"

شهيرة تدلي بصوتها في الانتخابات: "عملت واجبي نحو بلدي"
بالصور| إقبال كثيف من السيدات وكبار السن في كفر الشيخ

بالصور| إقبال كثيف من السيدات وكبار السن في كفر الشيخ
نائب مطروح: حراس بوابة مصر الغربية سيثبتون للعالم أننا "يد واحدة"

نائب مطروح: حراس بوابة مصر الغربية سيثبتون للعالم أننا "يد واحدة"
مدير أمن المنيا يتفقد اللجان ويشدد على حسن التعامل مع الناخبين

مدير أمن المنيا يتفقد اللجان ويشدد على حسن التعامل مع الناخبين
"عمليات الإسكندرية": مستوى الإقبال جيد جدا خلال الساعات الأولى

"عمليات الإسكندرية": مستوى الإقبال جيد جدا خلال الساعات الأولى
لميس الحديدي عن تصويت أهالي الشيخ زويد: ده مشهد السيناوية وسط القصف

لميس الحديدي عن تصويت أهالي الشيخ زويد: ده مشهد السيناوية وسط القصف
انتصار تدعو جمهورها للمشاركة بانتخابات الرئاسة: "ده حقك مش حق حد تاني"

انتصار تدعو جمهورها للمشاركة بانتخابات الرئاسة: "ده حقك مش حق حد تاني"
منسق "كلنا معاك" بقنا: أهالي الشهداء في مقدمة صفوف الناخبين

منسق "كلنا معاك" بقنا: أهالي الشهداء في مقدمة صفوف الناخبين
قوات تأمين لجنة بمدينة نصر تساعد "مسنة" على التصويت

قوات تأمين لجنة بمدينة نصر تساعد "مسنة" على التصويت
محافظ بور سعيد وأسرته يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

محافظ بور سعيد وأسرته يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
إقبال كثيف على لجان بولاق أبوالعلا.. والسيدات يحفزن الرجال بالماء

إقبال كثيف على لجان بولاق أبوالعلا.. والسيدات يحفزن الرجال بالماء
"سيدات رشدي" بملابس الجيش: "التفجير مش هيخوفنا والسيسي نور عنينا"

"سيدات رشدي" بملابس الجيش: "التفجير مش هيخوفنا والسيسي نور عنينا"
رئيس اللجنة العامة بالمرج: تلقينا شكوى واحدة.. والإقبال جيد للغاية

رئيس اللجنة العامة بالمرج: تلقينا شكوى واحدة.. والإقبال جيد للغاية
عضو مجلس نواب عن حلايب وشلاتين: "التصويت عندنا بالطوابير"

عضو مجلس نواب عن حلايب وشلاتين: "التصويت عندنا بالطوابير"
"الشباب والرياضة" بالسويس تدفع بمجموعات تطوعية لمساعدة الناخبين

"الشباب والرياضة" بالسويس تدفع بمجموعات تطوعية لمساعدة الناخبين
بالفيديو| فيفي عبده ترقص أمام اللجنة الانتخابية بعد الإدلاء بصوتها

بالفيديو| فيفي عبده ترقص أمام اللجنة الانتخابية بعد الإدلاء بصوتها
"عمليات الداخلية" للمواطنين: "اطمنوا وانزلوا شاركوا إحنا متابعين"

"عمليات الداخلية" للمواطنين: "اطمنوا وانزلوا شاركوا إحنا متابعين"
محافظ أسيوط: التصويت انطلق دون معوقات.. ومستعدون للتعامل مع أي طارئ

محافظ أسيوط: التصويت انطلق دون معوقات.. ومستعدون للتعامل مع أي طارئ
مدير أمن قنا: وضع خطة محكمة للسيطرة على انتخابات الرئاسة

مدير أمن قنا: وضع خطة محكمة للسيطرة على انتخابات الرئاسة
منسق "كلنا معاك" بقنا: مندبون الحملة يغطون 100% من اللجان الانتخابية

منسق "كلنا معاك" بقنا: مندبون الحملة يغطون 100% من اللجان الانتخابية
اليوم.. أسامة كمال يقدم تغطية خاصة عن الانتخابات الرئاسية

اليوم.. أسامة كمال يقدم تغطية خاصة عن الانتخابات الرئاسية
أعلام مصر مجانا وصور السيسي تغزو محيط "الزمالك القومية المشتركة"

أعلام مصر مجانا وصور السيسي تغزو محيط "الزمالك القومية المشتركة"
وفاء عامر: "هننزل الانتخابات الرئاسية ومش هنخاف"

وفاء عامر: "هننزل الانتخابات الرئاسية ومش هنخاف"
إقبال كثيف على لجان حي عتاقة بالسويس

إقبال كثيف على لجان حي عتاقة بالسويس
إقبال بلجنة الرجال بمدرسة الأمل الرسمية بمدينة الطور

إقبال بلجنة الرجال بمدرسة الأمل الرسمية بمدينة الطور
رئيس "حقوق الإنسان" يتابع العملية الانتخابية من غرفة عمليات المجلس

رئيس "حقوق الإنسان" يتابع العملية الانتخابية من غرفة عمليات المجلس
شباب "انزل شارك" يساعدون الناخبين في ببولاق الدكرور

شباب "انزل شارك" يساعدون الناخبين في ببولاق الدكرور
وزير التنمية المحلية: العملية الانتخابية تسير بمنتهى الشفافية

وزير التنمية المحلية: العملية الانتخابية تسير بمنتهى الشفافية
أسقف ديرمواس يدلي بصوته في "البنين الابتدائية" بالمنيا

أسقف ديرمواس يدلي بصوته في "البنين الابتدائية" بالمنيا
استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في أسوان

استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في أسوان
محافظ الغربية يدلي بصوته في "هابي بيبي" ويتفقد لجان الانتخابات بطنطا

محافظ الغربية يدلي بصوته في "هابي بيبي" ويتفقد لجان الانتخابات بطنطا
"الوطنية للانتخابات": لا يجوز تصويت الوافدين إلا أمام لجانهم المخصصة

"الوطنية للانتخابات": لا يجوز تصويت الوافدين إلا أمام لجانهم المخصصة
رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في مدرسة "عبدالمنعم رياض"

رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في مدرسة "عبدالمنعم رياض"
بالصور| إقبال كثيف من الناخبين على لجان "الصوامعة" في بسوهاج

بالصور| إقبال كثيف من الناخبين على لجان "الصوامعة" في بسوهاج
 رئيس "عليا النور" يدلي بصوته.. ويؤكد: أبلغ رد على العمليات الإرهابية

 رئيس "عليا النور" يدلي بصوته.. ويؤكد: أبلغ رد على العمليات الإرهابية
غرفة عمليات "النقض" تتابع اللجان القضائية مع "العليا للانتخابات"

غرفة عمليات "النقض" تتابع اللجان القضائية مع "العليا للانتخابات"
كبار السن يدلون بأصواتهم بلجان الانتخابات الرئاسية بالغربية

كبار السن يدلون بأصواتهم بلجان الانتخابات الرئاسية بالغربية
أسقف الفيوم يدلو بصوته ويدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات من أجل مصر

أسقف الفيوم يدلو بصوته ويدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات من أجل مصر
إجازة نصف يوم لعمال شركة غزل المحلة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

إجازة نصف يوم لعمال شركة غزل المحلة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
بالفيديو| موسى مصطفى موسى يدلي بصوته في عابدين

بالفيديو| موسى مصطفى موسى يدلي بصوته في عابدين
سعفان: الإقبال الكبير من الناخبين رسالة للعالم عن عظمة المصريين

سعفان: الإقبال الكبير من الناخبين رسالة للعالم عن عظمة المصريين
بالصور|"معاك من أجل مصر" تشجع الناخبين بأغاني وطنية وأعلام: انزل شارك

بالصور|"معاك من أجل مصر" تشجع الناخبين بأغاني وطنية وأعلام: انزل شارك
طفلة بالبحيرة ترفع لافتة تأييد لـ"السيسي": من أجل البناء والتنمية

طفلة بالبحيرة ترفع لافتة تأييد لـ"السيسي": من أجل البناء والتنمية
بالفيديو| موسى مصطفى: "رجالتنا في كل مكان.. ومش هزايد على السيسي"

بالفيديو| موسى مصطفى: "رجالتنا في كل مكان.. ومش هزايد على السيسي"
بالفيديو| أحمد موسى يعرض "أطول طابور انتخابي": "قد مساحة قطر"

بالفيديو| أحمد موسى يعرض "أطول طابور انتخابي": "قد مساحة قطر"
مدير أمن المنوفية يتفقد لجان بشبين الكوم.. ويؤكد: "انزل وشارك اتطمن"

مدير أمن المنوفية يتفقد لجان بشبين الكوم.. ويؤكد: "انزل وشارك اتطمن"
كبار السن يتصدرون مشهد الانتخابات الرئاسية بكفر سعد في دمياط

كبار السن يتصدرون مشهد الانتخابات الرئاسية بكفر سعد في دمياط
لجان الاقتراع في قنا: تأمين وانضباط وإقبال نسائي وزغاريد

لجان الاقتراع في قنا: تأمين وانضباط وإقبال نسائي وزغاريد
بالفيديو| حكيم يرقص بعلم مصر بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية

بالفيديو| حكيم يرقص بعلم مصر بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية
إقبال كبير من المواطنين على لجان رأس غارب

إقبال كبير من المواطنين على لجان رأس غارب
"علي أرزقي" يصنع بعجلته دعاية انتخابية "إنزل شارك وطنك يستحق"

"علي أرزقي" يصنع بعجلته دعاية انتخابية "إنزل شارك وطنك يستحق"
موسى مصطفى موسى لـ"الوطن": أتوقع أن تتعدى المشاركة في الانتخابات 50٪ 

موسى مصطفى موسى لـ"الوطن": أتوقع أن تتعدى المشاركة في الانتخابات 50٪ 
محافظ الجيزة يدلي بصوته ويشيد بإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية

محافظ الجيزة يدلي بصوته ويشيد بإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية
حزب النور ينظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية

حزب النور ينظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية
إقبال كثيف على الانتخابات بلجان الجناين وعتاقة بالسويس

إقبال كثيف على الانتخابات بلجان الجناين وعتاقة بالسويس
"الفلاح الفصيح" في قنا: التصويت للسيسي ردًا للجميل

"الفلاح الفصيح" في قنا: التصويت للسيسي ردًا للجميل
وزيرة الدولة للهجرة: المرحلة تتطلب رسم صورة صحيحة عن مصر أمام العالم

وزيرة الدولة للهجرة: المرحلة تتطلب رسم صورة صحيحة عن مصر أمام العالم
محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات ويحث المواطنون على المشاركة

محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات ويحث المواطنون على المشاركة
رئيسا البورصة والرقابة المالية يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

رئيسا البورصة والرقابة المالية يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية
بعد توجهها للجنة خطأ.. ضابط شرطة يساعد مسنة في الوصول للجنتها الصحيحة

بعد توجهها للجنة خطأ.. ضابط شرطة يساعد مسنة في الوصول للجنتها الصحيحة
رئيس اللجنة الانتخابية بقنا: القضاة وصلوا قبل الاقتراع بوقت كاف

رئيس اللجنة الانتخابية بقنا: القضاة وصلوا قبل الاقتراع بوقت كاف
لجان وسط الإسكندرية تشهد إقبالا كثيفا من الرجال

لجان وسط الإسكندرية تشهد إقبالا كثيفا من الرجال
بالصور| توافد العشرات على لجان مدرسة جابر الصباح بالمقطم

بالصور| توافد العشرات على لجان مدرسة جابر الصباح بالمقطم
محافظ أسيوط في طابور الناخبين: الإقبال مشرف.. والأوضاع مستقرة

محافظ أسيوط في طابور الناخبين: الإقبال مشرف.. والأوضاع مستقرة
محافظ الوادي الجديد يدلى بصوته في المدرسة التجربية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يدلى بصوته في المدرسة التجربية بالخارجة
بالصور| مواطنون يرقصون على أنغام "تسلم الأيادي" في بيلا بكفر الشيخ

بالصور| مواطنون يرقصون على أنغام "تسلم الأيادي" في بيلا بكفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى من الناخبين.. والانتخابات تسير بسهولة

محافظ كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى من الناخبين.. والانتخابات تسير بسهولة
عدلي منصور: لا تعتقدوا أن الرئيس السيسي سيفوز في كل الأحوال

عدلي منصور: لا تعتقدوا أن الرئيس السيسي سيفوز في كل الأحوال
منسق "كلنا معاك" بقنا: اصطفاف 2000 متطوع أمام المقار الانتخابية

منسق "كلنا معاك" بقنا: اصطفاف 2000 متطوع أمام المقار الانتخابية
السلفيون يصطفون أمام لجان وسط الإسكندرية للمشاركة في الانتخابات

السلفيون يصطفون أمام لجان وسط الإسكندرية للمشاركة في الانتخابات
وزير الداخلية السابق يدلي بصوته في الدقي.. ويحث المواطنين على المشاركة

وزير الداخلية السابق يدلي بصوته في الدقي.. ويحث المواطنين على المشاركة
إجازة «نصف يوم» للمشاركة بانتخابات الرئاسة في جامعات وشركات

إجازة «نصف يوم» للمشاركة بانتخابات الرئاسة في جامعات وشركات
"دعم مصر" يوفر عشرات الأتوبيسات لنقل الناخبين ويوزع 100 ألف تيشرت

"دعم مصر" يوفر عشرات الأتوبيسات لنقل الناخبين ويوزع 100 ألف تيشرت
"الدولي لحقوق الإنسان": اللجان تحولت لاحتفالية من أجل استكمال بناء مصر

"الدولي لحقوق الإنسان": اللجان تحولت لاحتفالية من أجل استكمال بناء مصر
محافظ الإسكندرية يتفقد لجان "الجمرك"

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان "الجمرك"
أهالي الدقي وبين السرايات يحرصون على المشاركة الإيجابية في الانتخابات

أهالي الدقي وبين السرايات يحرصون على المشاركة الإيجابية في الانتخابات
محافظ أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة "خديجة يوسف"

محافظ أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة "خديجة يوسف"
توافد كبار السن على اللجان الانتخابية في مدن المنيا

توافد كبار السن على اللجان الانتخابية في مدن المنيا
بالصور| أساقفة الكنيسة يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

بالصور| أساقفة الكنيسة يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
جمال شتا والد شهيد كرداسة: "هنزل انتخب عشان صوتي رصاصة في قلب الإرهاب"

جمال شتا والد شهيد كرداسة: "هنزل انتخب عشان صوتي رصاصة في قلب الإرهاب"
محافظ القليوبية: انتظام اللجان الانتخابية كافة

محافظ القليوبية: انتظام اللجان الانتخابية كافة
زحام على لجنتي أحمد عرابي والثانوية الفنية بالزقازيق

زحام على لجنتي أحمد عرابي والثانوية الفنية بالزقازيق
محمد سلطان: أهالي الإسكندرية حضروا قبل فتح اللجان بساعات

محمد سلطان: أهالي الإسكندرية حضروا قبل فتح اللجان بساعات
وزير الصحة: نتابع حالة الناخبين بمختلف المحافظات

وزير الصحة: نتابع حالة الناخبين بمختلف المحافظات
على أنغام "قالوا إيه".. ناخبوا كرداسة: "مصر أهم من أكل العيش"

على أنغام "قالوا إيه".. ناخبوا كرداسة: "مصر أهم من أكل العيش"
بطريرك الكاثوليك بالإسكندرية يصوت في الانتخابات: بناء الوطن أمانة

بطريرك الكاثوليك بالإسكندرية يصوت في الانتخابات: بناء الوطن أمانة
أول صور لبطاقة تصويت لصالح السيسي

أول صور لبطاقة تصويت لصالح السيسي
لميس الحديدي: سنشهد طوابير في المناطق المستفيدة من السنوات الماضية

لميس الحديدي: سنشهد طوابير في المناطق المستفيدة من السنوات الماضية
لميس الحديدي: الرقص أمام الانتخابات طقس خاص ومش موجود في دول تانية

لميس الحديدي: الرقص أمام الانتخابات طقس خاص ومش موجود في دول تانية
عضو الهيئة العليا لحزب النور: "الإقبال دليل على وعي الشعب"

عضو الهيئة العليا لحزب النور: "الإقبال دليل على وعي الشعب"
سيدات الإسماعيلية :"الرسالة وصلت أيها الإرهاب الخسيس"

سيدات الإسماعيلية :"الرسالة وصلت أيها الإرهاب الخسيس"
وزير قطاع الأعمال للمواطنين: شاركوا بكثافة لتقديم صورة مشرفة للعالم

وزير قطاع الأعمال للمواطنين: شاركوا بكثافة لتقديم صورة مشرفة للعالم
"الحاج محمد" يسجل لحظة تصويته بـ"ختم على الراس".. وينقل الناخبين مجانا

"الحاج محمد" يسجل لحظة تصويته بـ"ختم على الراس".. وينقل الناخبين مجانا
إقبال المواطنين بمدينة أبو رديس على المشاركة في الانتخابات

إقبال المواطنين بمدينة أبو رديس على المشاركة في الانتخابات
الناخبون بالسويس يحتفلون على أنغام السمسمية أمام اللجان

الناخبون بالسويس يحتفلون على أنغام السمسمية أمام اللجان
نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بقليوب

نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بقليوب
"عمليات الوزراء": لم نتلق أى شكاوى عن العملية الانتخابية حتى الآن

"عمليات الوزراء": لم نتلق أى شكاوى عن العملية الانتخابية حتى الآن
محافظ الإسكندرية بعد الإدلاء بصوته: صوتكم أمانة نحاسب عليها جميعا

محافظ الإسكندرية بعد الإدلاء بصوته: صوتكم أمانة نحاسب عليها جميعا
عاجل| موسى مصطفى موسى يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

عاجل| موسى مصطفى موسى يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
تأخر فتح 6 لجان انتخابية لتأخر وصول القضاة بالغربية

تأخر فتح 6 لجان انتخابية لتأخر وصول القضاة بالغربية
مدير أمن القاهرة يتفقد سير مجريات تأمين العملية الانتخابية

مدير أمن القاهرة يتفقد سير مجريات تأمين العملية الانتخابية
بسمة عمر مروان لـ"الوطن": السيسي وقرينته تمنوا لي التوفيق بالانتخابات

بسمة عمر مروان لـ"الوطن": السيسي وقرينته تمنوا لي التوفيق بالانتخابات
"بالرقص والأعلام".. طالبات إعدادي يشجعن على المشاركة بانتخابات الرئاسة

"بالرقص والأعلام".. طالبات إعدادي يشجعن على المشاركة بانتخابات الرئاسة
قاض يخرج لـ"معاق" للإدلاء بصوته في ساحة لجنة بطوخ

قاض يخرج لـ"معاق" للإدلاء بصوته في ساحة لجنة بطوخ
قائد المنطقة الشمالية يتفقد مدرسة محمد كريم شرق الإسكندرية

قائد المنطقة الشمالية يتفقد مدرسة محمد كريم شرق الإسكندرية
"دعم مصر" ينظم سلسلة بشرية للحث على المشاركة بالانتخابات في بورسعيد

"دعم مصر" ينظم سلسلة بشرية للحث على المشاركة بالانتخابات في بورسعيد
تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية على راديو 9090

تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية على راديو 9090
سيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في قرى المنيا

سيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في قرى المنيا
برلماني: علينا أن نعكس صورتنا الحقيقية أمام العالم

برلماني: علينا أن نعكس صورتنا الحقيقية أمام العالم
حملة موسى مصطفى موسى توجه رسالة للمواطنين: صوتك رصاصة في قلب الخونة

حملة موسى مصطفى موسى توجه رسالة للمواطنين: صوتك رصاصة في قلب الخونة
رئيس مدينة رأس غارب يتفقد اللجان.. ويؤكد: الانتخابات تسير بشكل طبيعي

رئيس مدينة رأس غارب يتفقد اللجان.. ويؤكد: الانتخابات تسير بشكل طبيعي
محافظ الإسكندرية يلتقط صورة مع سيدات "رشدي الثانوية" بالحبر الفسفوري

محافظ الإسكندرية يلتقط صورة مع سيدات "رشدي الثانوية" بالحبر الفسفوري
ناخبة في الأزبکیة: "أقف في طابور الانتخابات ولا أقف في طابور اللاجئین"

ناخبة في الأزبکیة: "أقف في طابور الانتخابات ولا أقف في طابور اللاجئین"
لميس الحديدي: الصحافة الأجنبية "هتاخدنا تريقة للصبح على مشاهد الرقص"

لميس الحديدي: الصحافة الأجنبية "هتاخدنا تريقة للصبح على مشاهد الرقص"
نصف يوم إجازة للعاملين والطلاب بجامعة أسيوط تيسيرا لإجراءات التصويت

نصف يوم إجازة للعاملين والطلاب بجامعة أسيوط تيسيرا لإجراءات التصويت
محافظ الشرقية يتابع غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية

محافظ الشرقية يتابع غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية
"حكيم": "بصوتكم مصر هتبقى أد الدنيا"

"حكيم": "بصوتكم مصر هتبقى أد الدنيا"
طائرات "هليكوبتر" في سماء "الهرم" بالتزامن مع التصويت في الانتخابات

طائرات "هليكوبتر" في سماء "الهرم" بالتزامن مع التصويت في الانتخابات
أقارب وعمدة قرية محمد صلاح يصوتون في الانتخابات.. ويعلنون تأييد السيسي

أقارب وعمدة قرية محمد صلاح يصوتون في الانتخابات.. ويعلنون تأييد السيسي
احتشاد مواطنين بالتبين للاستعلام عن لجانهم والتصويت بـ"الرئاسة"

احتشاد مواطنين بالتبين للاستعلام عن لجانهم والتصويت بـ"الرئاسة"
برلمانية: شباب دمياط جاهزون بسيارتهم الخاصة لنقل المرضى للجان

برلمانية: شباب دمياط جاهزون بسيارتهم الخاصة لنقل المرضى للجان
بالصور| معتز الدمرداش يدلي بصوته في أكتوبر

بالصور| معتز الدمرداش يدلي بصوته في أكتوبر
الرئاسة: قرينة الرئيس تصافح أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية

الرئاسة: قرينة الرئيس تصافح أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية
زحام أمام لجان المدرسة الإعدادية في دشنا

زحام أمام لجان المدرسة الإعدادية في دشنا
عبدالحميد الهجان يترأس "عمليات قنا" لمتابعة الانتخابات

عبدالحميد الهجان يترأس "عمليات قنا" لمتابعة الانتخابات
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يرسمون بأجسادهم "انزل.. شارك"

تلاميذ مدرسة بالبحيرة يرسمون بأجسادهم "انزل.. شارك"
مظاهرة مؤيدة للجيش والشرطة أمام مدرسة قصر الدوبارة

مظاهرة مؤيدة للجيش والشرطة أمام مدرسة قصر الدوبارة
صلاح عبد الله عن الانتخابات: "أشعر كأنني انتظر نتيجة الثانوية العامة"

صلاح عبد الله عن الانتخابات: "أشعر كأنني انتظر نتيجة الثانوية العامة"
بالفيديو| الحاجة فاطمة من على كرسي متحرك: ربنا ينصرك يا سيسي

بالفيديو| الحاجة فاطمة من على كرسي متحرك: ربنا ينصرك يا سيسي
تظاهرة احتفالية على نغمات "تسلم الأيادي" أمام "الشهيد جاد جميل" بفيصل

تظاهرة احتفالية على نغمات "تسلم الأيادي" أمام "الشهيد جاد جميل" بفيصل
ناخب بلجنة "صلاح الدين" في النزهة: "استئذنت ساعة عشان انتخب السيسي"

ناخب بلجنة "صلاح الدين" في النزهة: "استئذنت ساعة عشان انتخب السيسي"
موسى مصطفى يغادر مقر "الغد" متجها لمدرسة عابدين للإدلاء بصوته

موسى مصطفى يغادر مقر "الغد" متجها لمدرسة عابدين للإدلاء بصوته
محافظ القاهرة يستقبل رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة سير الانتخابات

محافظ القاهرة يستقبل رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة سير الانتخابات
رئيس نادي القضاة يشيد بانتظام "المشرفين" في لجان الانتخابات الرئاسية

رئيس نادي القضاة يشيد بانتظام "المشرفين" في لجان الانتخابات الرئاسية
ناخبة بالأقصر ترتدي "علم مصر وصورة السيسي" خلال تصويتها في الانتخابات

ناخبة بالأقصر ترتدي "علم مصر وصورة السيسي" خلال تصويتها في الانتخابات
توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن باللجان الانتخابية في دمياط

توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن باللجان الانتخابية في دمياط
بسبب الإقبال الشديد.. فتح لجنة جديدة في أبورديس بجنوب سيناء

بسبب الإقبال الشديد.. فتح لجنة جديدة في أبورديس بجنوب سيناء
لجان "الأقصر" الانتخابية تشهد اقبالا من السيدات في الساعات الأولى

لجان "الأقصر" الانتخابية تشهد اقبالا من السيدات في الساعات الأولى
الناخبون يستقبلون الحاجة زينب "صاحبة الحلق" بالزغاريد في المنصورة

الناخبون يستقبلون الحاجة زينب "صاحبة الحلق" بالزغاريد في المنصورة
إجازات لـ"طالبات مدن الأزهر الجامعية" ليتمكن من التصويت

إجازات لـ"طالبات مدن الأزهر الجامعية" ليتمكن من التصويت
محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات الرئاسية ويتفقد أعمال التأمين

محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات الرئاسية ويتفقد أعمال التأمين
بالصور| هالة سرحان تدلي بصوتها في مدرسة الشهيد بالدقي

بالصور| هالة سرحان تدلي بصوتها في مدرسة الشهيد بالدقي
"قالوا ايه" تشعل حماس الناخبين في إمبابة.. والسيدات يتصدرن المشهد

"قالوا ايه" تشعل حماس الناخبين في إمبابة.. والسيدات يتصدرن المشهد
"أعلام مصر مجانا وصور السيسي" تغزو محيط "الزمالك القومية المشتركة"

"أعلام مصر مجانا وصور السيسي" تغزو محيط "الزمالك القومية المشتركة"
بالصور| مدير أمن قطاع شمال القاهرة يتفقد تأمين لجان بولاق أبوالعلا

بالصور| مدير أمن قطاع شمال القاهرة يتفقد تأمين لجان بولاق أبوالعلا
بالصور| أعضاء "النور بالغربية" يحثون المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

بالصور| أعضاء "النور بالغربية" يحثون المواطنين على الإدلاء بأصواتهم
بالصور| حشود من الناخبين أمام لجان الانتخابات بسوهاج

بالصور| حشود من الناخبين أمام لجان الانتخابات بسوهاج
بالفيديو| عمال ومهندسو العاصمة الإدارية يتوافدون على اللجان الانتخابية

بالفيديو| عمال ومهندسو العاصمة الإدارية يتوافدون على اللجان الانتخابية
رئيس" المصريين الأحرار" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسة بمصر الجديدة

رئيس" المصريين الأحرار" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسة بمصر الجديدة
سيدات يرقصن على "تسلم الأيادي" أمام لجان "منية سندوب" بالدقهلية

سيدات يرقصن على "تسلم الأيادي" أمام لجان "منية سندوب" بالدقهلية
"عم سيد": انتخبت السيسي بالخمسة.. "حاجة لعيالي قبل ما أموت"

"عم سيد": انتخبت السيسي بالخمسة.. "حاجة لعيالي قبل ما أموت"
محافظ البحر الأحمر يتفقد مقرات اللجان الانتخابية في الغردقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد مقرات اللجان الانتخابية في الغردقة
"زراعة الغربية": السماح لـ50% من العاملين للإدلاء بأصواتهم اليوم

"زراعة الغربية": السماح لـ50% من العاملين للإدلاء بأصواتهم اليوم
"متابعة البحر الأحمر": الانتخابات تسير بشكل منتظم.. ولم نتلق شكاوى

"متابعة البحر الأحمر": الانتخابات تسير بشكل منتظم.. ولم نتلق شكاوى
الحاجة راوية: أخدت الكرسي المتحرك.. وجيت انتخب الريس اللي ضحى بنفسه

الحاجة راوية: أخدت الكرسي المتحرك.. وجيت انتخب الريس اللي ضحى بنفسه
بالصور| أستاذ بكلية الإعلام يدلي بصوته في الزمالك: الشعب قرر يختار مصر

بالصور| أستاذ بكلية الإعلام يدلي بصوته في الزمالك: الشعب قرر يختار مصر
تزايد إقبال الناخبين علي مدرسة رشدي الثانوية بالإسكندرية

تزايد إقبال الناخبين علي مدرسة رشدي الثانوية بالإسكندرية
5 أسباب تدعوك للمشاركة بالانتخابات في عيون أهالي الشهداء

5 أسباب تدعوك للمشاركة بالانتخابات في عيون أهالي الشهداء
أرملة الشهيد منسي لـ"الوطن": هنزل ابني الانتخابات بـ"أفرول الجيش"

أرملة الشهيد منسي لـ"الوطن": هنزل ابني الانتخابات بـ"أفرول الجيش"
سامي عبدالعزيز في طابور التصويت بالزمالك: المواطنون اختاروا مصر

سامي عبدالعزيز في طابور التصويت بالزمالك: المواطنون اختاروا مصر
بعثة الجامعة العربية تتابع سير الانتخابات الرئاسية في المحافظات

بعثة الجامعة العربية تتابع سير الانتخابات الرئاسية في المحافظات
أحمد أبو الغيط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية غدا

أحمد أبو الغيط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية غدا
بالصور| مساعد مدير أمن كفر الشيخ يتفقد لجان البرلس الانتخابية

بالصور| مساعد مدير أمن كفر الشيخ يتفقد لجان البرلس الانتخابية
بالصور| السيسي يتابع سير الانتخابات من مقر حملته الانتخابية

بالصور| السيسي يتابع سير الانتخابات من مقر حملته الانتخابية
قوات تأمين الجيش تتفقد لجان الانتخابات ببورسعيد

قوات تأمين الجيش تتفقد لجان الانتخابات ببورسعيد
"قبائل مطروح" يقفون طوابير تغلق الشوارع أمام اللجان الانتخابية

"قبائل مطروح" يقفون طوابير تغلق الشوارع أمام اللجان الانتخابية
إقبال نسائي على التصويت في لجنة "نبوية موسى" بالشروق

إقبال نسائي على التصويت في لجنة "نبوية موسى" بالشروق
إقبال كثيف من أهالي بورسعيد على التصويت في الانتخابات الرئاسية

إقبال كثيف من أهالي بورسعيد على التصويت في الانتخابات الرئاسية
رئيس حي عين شمس: العاملون سيصوتون في الانتخابات بعد مباشرة أعمالهم

رئيس حي عين شمس: العاملون سيصوتون في الانتخابات بعد مباشرة أعمالهم
"زراعة الغربية": خاطبنا الإدارات لموافاتنا بالمشاركين في الانتخابات

"زراعة الغربية": خاطبنا الإدارات لموافاتنا بالمشاركين في الانتخابات
أهالي شهداء ليبيا لـ"الوطن": صوتنا الانتخابي رد للجميل وننتظر الجثامين

أهالي شهداء ليبيا لـ"الوطن": صوتنا الانتخابي رد للجميل وننتظر الجثامين
إخماد حريق نشب في شقة سكنية مجاورة للجنة انتخابية بطوخ

إخماد حريق نشب في شقة سكنية مجاورة للجنة انتخابية بطوخ
محافظ السويس ورئيس أركان الجيش الثالث يتفقدان اللجان الانتخابية

محافظ السويس ورئيس أركان الجيش الثالث يتفقدان اللجان الانتخابية
محافظ البحيرة تدلي بصوتها.. وتتفقد سير العملية الانتخابية

محافظ البحيرة تدلي بصوتها.. وتتفقد سير العملية الانتخابية
الناخبون يتوافدون بكثافة أمام اللجان الانتخابية بالوادي الجديد

الناخبون يتوافدون بكثافة أمام اللجان الانتخابية بالوادي الجديد
إقبال كبير على لجان الدرب الأحمر

إقبال كبير على لجان الدرب الأحمر
"عمليات القضاة" تخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوى المشرفين على الانتخابات

"عمليات القضاة" تخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوى المشرفين على الانتخابات
إقبال كبير على التصويت في رأس غارب

إقبال كبير على التصويت في رأس غارب
محافظ دمياط يتابع سير العملية الانتخابية بغرفة العمليات 

محافظ دمياط يتابع سير العملية الانتخابية بغرفة العمليات 
نواب الإسماعيلية يهتفون مع الأهالي "تحيا مصر" من داخل لجنة المشير

نواب الإسماعيلية يهتفون مع الأهالي "تحيا مصر" من داخل لجنة المشير
بالصور| وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات: تسير بشكل منظم وحضاري

بالصور| وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات: تسير بشكل منظم وحضاري
قاضي لجنة ببولاق أبوالعلا يوقف الانتخابات 10 دقائق لأداء صلاة الظهر

قاضي لجنة ببولاق أبوالعلا يوقف الانتخابات 10 دقائق لأداء صلاة الظهر
أمين النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أمين النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
إقبال عشرات السيدات على لجنة مدرسة الإمام محمد عبده في عين شمس

إقبال عشرات السيدات على لجنة مدرسة الإمام محمد عبده في عين شمس
أم شهيد "مذبحة كرداسة": "هشارك عشان ناري تبرد وصورتنا قدام الأعداء"

أم شهيد "مذبحة كرداسة": "هشارك عشان ناري تبرد وصورتنا قدام الأعداء"
وزير الصناعة بعد الإدلاء بصوته: "النهارده مصر وقفت على رجليها"

وزير الصناعة بعد الإدلاء بصوته: "النهارده مصر وقفت على رجليها"
مصطفى قمر يدلي بصوته في مدرسة مصر الجديدة للغات

مصطفى قمر يدلي بصوته في مدرسة مصر الجديدة للغات
بالصور| طوابير شبابية ونسائية أمام لجان الاقتراع في مطرح

بالصور| طوابير شبابية ونسائية أمام لجان الاقتراع في مطرح
"مرصد ائتلاف دعم مصر": إقبال على التصويت في عتاقة بالسويس

"مرصد ائتلاف دعم مصر": إقبال على التصويت في عتاقة بالسويس
رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وفد من "الكوميسا" يتفقد سير العملية الانتخابية في المنوفية

وفد من "الكوميسا" يتفقد سير العملية الانتخابية في المنوفية
بالصور| سيدات مطروح يحتشدن بلجان الانتخابات الرئاسية

بالصور| سيدات مطروح يحتشدن بلجان الانتخابات الرئاسية
محافظ بني سويف: وفرنا كل الاحتياجات لتسهيل سير العملية الانتخابية

محافظ بني سويف: وفرنا كل الاحتياجات لتسهيل سير العملية الانتخابية
توزيع وجبات جافة وعصائر على المواطنين أمام لجان المقطم

توزيع وجبات جافة وعصائر على المواطنين أمام لجان المقطم
كبار السن في مطروح يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

كبار السن في مطروح يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية
عاجل| السيسي يتابع "انتخابات الرئاسة" من غرفة عمليات حملته الانتخابية

عاجل| السيسي يتابع "انتخابات الرئاسة" من غرفة عمليات حملته الانتخابية
محافظ مطروح: الناخبون حرصوا على النزول للانتخاب حتى تجمعات الصحراء

محافظ مطروح: الناخبون حرصوا على النزول للانتخاب حتى تجمعات الصحراء
محافظ البحيرة: إقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية

محافظ البحيرة: إقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية
زحام وزغاريد أمام لجنة مدرسة التوفيقية بروض الفرج

زحام وزغاريد أمام لجنة مدرسة التوفيقية بروض الفرج
بالصور| كراسي متحركة لكبار السن أمام اللجان في بولاق أبو العلا

بالصور| كراسي متحركة لكبار السن أمام اللجان في بولاق أبو العلا
بالفيديو| مسيرة بجاردن سيتي لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات

بالفيديو| مسيرة بجاردن سيتي لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات
أهالي القنطرة شرق يرفعون الأعلام خلال التصويت: "مصر محفوظة بقوة شعبها"

أهالي القنطرة شرق يرفعون الأعلام خلال التصويت: "مصر محفوظة بقوة شعبها"
رئيس اللجنة العامة للانتخابات بأسوان: لا يوجد ما يعكر صفو التصويت

رئيس اللجنة العامة للانتخابات بأسوان: لا يوجد ما يعكر صفو التصويت
مسنة تتحدى مرضها وتدلي بصوتها في الانتخابات شرق الإسكندرية

مسنة تتحدى مرضها وتدلي بصوتها في الانتخابات شرق الإسكندرية
إقبال كثيف للناخبين أمام لجان البساتين

إقبال كثيف للناخبين أمام لجان البساتين
محافظ الغربية: مشاركة واسعة في الانتخابات من جميع الفئات العمرية

محافظ الغربية: مشاركة واسعة في الانتخابات من جميع الفئات العمرية
محافظ القاهرة يتابع سير الانتخابات الرئاسية من غرفة عمليات المحافظة

محافظ القاهرة يتابع سير الانتخابات الرئاسية من غرفة عمليات المحافظة
الفنانة صابرين تدعو المصريين للتصويت بالانتخابات: "انزلوا من أجل مصر"

الفنانة صابرين تدعو المصريين للتصويت بالانتخابات: "انزلوا من أجل مصر"
رجال الشرطة توزع "علم مصر" على الناخبين في أسوان

رجال الشرطة توزع "علم مصر" على الناخبين في أسوان
حسين فهمي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالشيخ زايد

حسين فهمي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالشيخ زايد
محافظ كفر الشيخ وقيادات بالقوات المسلحة يتفقدون لجان الانتخابات

محافظ كفر الشيخ وقيادات بالقوات المسلحة يتفقدون لجان الانتخابات
محافظ أسوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنته في "محمد منير"

محافظ أسوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنته في "محمد منير"
"الوطنية للانتخابات": اعتذار عدد قليل من القضاة لظروف مرضية طارئة

"الوطنية للانتخابات": اعتذار عدد قليل من القضاة لظروف مرضية طارئة
الناخبون وقوات التأمين إيد واحدة لمساعدة المسنين على التصويت بالغردقة

الناخبون وقوات التأمين إيد واحدة لمساعدة المسنين على التصويت بالغردقة
شريف منير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويردد: "تحيا مصر"

شريف منير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويردد: "تحيا مصر"
وزير العدل: المشاركة بالانتخابات دعم لجهود التنمية والقضاء على الإرهاب

وزير العدل: المشاركة بالانتخابات دعم لجهود التنمية والقضاء على الإرهاب
صور| تجمعات شبابية حول مقار الجيزة الانتخابية لتعريف المواطنين بلجانهم

صور| تجمعات شبابية حول مقار الجيزة الانتخابية لتعريف المواطنين بلجانهم
بالصور| جنود الجيش والشرطة بانتخابات الرئاسة: إيد بتساعد.. وسلاح بيحمي

بالصور| جنود الجيش والشرطة بانتخابات الرئاسة: إيد بتساعد.. وسلاح بيحمي
ياسر برهامي يدلي بصوته في الانتخابات بالإسكندرية

ياسر برهامي يدلي بصوته في الانتخابات بالإسكندرية
قائد قاعدة الإسكندرية البحرية يتفقد اللجان الانتخابية

قائد قاعدة الإسكندرية البحرية يتفقد اللجان الانتخابية
نقيب المعلمين يحث معلمي حلوان على الحشد أمام لجان الاقتراع بالانتخابات

نقيب المعلمين يحث معلمي حلوان على الحشد أمام لجان الاقتراع بالانتخابات
نائب "الدخيلة": المغتربون غير مدرجين بكشوف الناخبين بـ"صابر أبوالعنين"

نائب "الدخيلة": المغتربون غير مدرجين بكشوف الناخبين بـ"صابر أبوالعنين"
"المصرية لإدارة الأزمات" بسيناء: غرفتان لمتابعة ورصد انتخابات الرئاسة

"المصرية لإدارة الأزمات" بسيناء: غرفتان لمتابعة ورصد انتخابات الرئاسة
"النهارة لينا وبكرة لك".. سيدات يصطحبن أطفالهن للانتخابات بالجيزة

"النهارة لينا وبكرة لك".. سيدات يصطحبن أطفالهن للانتخابات بالجيزة
محافظ الإسكندرية: متابعة العملية الانتخابية عبر شبكة فيديو كونفرانس

محافظ الإسكندرية: متابعة العملية الانتخابية عبر شبكة فيديو كونفرانس
بالصور" إقبال كثيف على لجنة الثانوية العسكرية في دمياط

بالصور" إقبال كثيف على لجنة الثانوية العسكرية في دمياط
بالفيديو| احتفالات ورقص أمام لجان الانتخابات بالدقهلية

بالفيديو| احتفالات ورقص أمام لجان الانتخابات بالدقهلية
محافظ الدقهلية: المشهد الانتخابي تحول إلى احتفال في حب مصر

محافظ الدقهلية: المشهد الانتخابي تحول إلى احتفال في حب مصر
زحام أمام لجان مجمع الوحدة في مسقط رأس "الابنودي" بقنا

زحام أمام لجان مجمع الوحدة في مسقط رأس "الابنودي" بقنا
رئيس المترو يدلي بصوته في شبرا.. ويحث المواطنين على المشاركة

رئيس المترو يدلي بصوته في شبرا.. ويحث المواطنين على المشاركة
"قلب واحد" يساعد الناخبين في الأدلاء بأصواتهم بالوداي الجديد

"قلب واحد" يساعد الناخبين في الأدلاء بأصواتهم بالوداي الجديد
"شبرا" و"المعادي" في الانتخابات الرئاسية "من النجمة": انزل شارك

"شبرا" و"المعادي" في الانتخابات الرئاسية "من النجمة": انزل شارك
بالفيديو| مخرجة "بدلة ظابط" تصوت بالانتخابات الرئاسية: "هتبقى أحلى"

بالفيديو| مخرجة "بدلة ظابط" تصوت بالانتخابات الرئاسية: "هتبقى أحلى"
محافظ مطروح يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة: جميع اللجان فتحت في موعدها

محافظ مطروح يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة: جميع اللجان فتحت في موعدها
بالصور| إقبال نسائي على التصويت أمام لجان بولاق أبو العلا

بالصور| إقبال نسائي على التصويت أمام لجان بولاق أبو العلا