"الوطنية للانتخابات" تعلن المحافظات الأعلى حضورا والأكثر تصويتا

قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعلان نتائج التصويت منوط بالهيئة، وأعلى المحافظات نسبة للحضور القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وشمال سيناء، وأعلى نسب تصويت وفقا للمقيدين في الوادي الجديد وبورسعيد وجنوب سيناء.

وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة للإعلان عن نتائج سير عملية التصويت لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، أن الحصر العددي يكون نهاية يوم التصويت بحضور وسائل الإعلام، موضحا أن وسائل الإعلام الأجنبية والمراسلين الأجانب بلغوا 680 مراسلا، وحرصنا ألا نرفض أحدا حتى لاتكون هناك مزاعم بإخفاء أشياء.

وتابع الشريف أن بعض وسائل الإعلام البريطاني تلجأ لاختلاق الأخبار، والهيئة الوطنية لم تكن تعلم بمزاعم أن أغلب المصوتين في الانتخابات من الأقباط، وهذه أكذوبة وغير صحيحة، في النهاية كلهم مصريون ومن حقهم التصويت.