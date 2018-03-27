حسين يطوف الشوارع بعلم مصر: " أنا مش أقل وطنية من الجيش والشرطة"

ببشرة سمراء ووجه مبتسم ولهجة ريفية، يتجول حسين بدوى حسن،30 عاما، متحدياً حرارة الشمس، في شوارع القاهرة أمام اللجان الانتخابية بمدرسة صلاح الدين التابعة لدائرة النزهة، ممسكاً بعلم مصر الذي كتب عليه "تحيا مصر"، تعبيرا عن حبه لبلده وانتمائه لها.

بالرغم من أنه أدلى بصوته الانتخابي أمس في مدرسة إنصاف سري بحلمية الزيتون، إلا أنه قرر أن يتابع المشاركة بأجواء "الماراثون الانتخابى" بنفسه، على حد قوله، دون كلل، فهو يرى أنه واجب وطني تجاه بلده التي أعطته الكثير: "انا بلف في الشوارع عشان أقف جنب بلدي واخدمها، أنا مش أقل وطنية من الجيش والشرطة، ومستعد أضحي بكل غالي عشانها".

وتابع: "أنا مواطن بسيط وبمر بظروف عصيبة بس لازم أقف جنب بلدنا، لأن الدولة وقفت جنبي، ودلوقتي وقتي اني أخدمها".

وأضاف: "أنا بقول للشعب بكل أطيافه انزل وانتخب وشارك بلدك محتجاك، ووري العالم كله شعب مصر العظيم"، واختتم حديثه قائلا: "أنا مصري.. ومصر عادت شمسك الدهبُ".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.