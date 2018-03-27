"دعم مصر" يحث الناخبين للتصويت بـDJ في الهرم

نظّم النواب المنتمين لدائرة الهرم عن ائتلاف دعم مصر، أجواء احتفالية أمام مقرات اللجان في الهرم، من خلال الاستعانة بـDJ لإذاعة الأغاني الوطنية، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

ووقف شباب الائتلاف مرتدين "تي شيرتات" تحمل اسم "دعم مصر"، للمساعدة في العملية التنظيمية، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.