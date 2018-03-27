محافظ شمال سيناء: المواطنون يبعثون برسالة تؤكد حرصهم على استقرار الوطن

وصف محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، إقبال أهالي سيناء على التصويت في الانتخابات الرئاسية بأنه يؤكد دعم الدولة والمطالبة بتحقيق الأمن والاستقرار، رغم الظروف الحالية والعملية الشاملة، والجاري تنفيذها بتعاون جميع أجهزة الدولة، وجهود رجال الجيش والشرطة.

وأضاف المحافظ، في تصريح خلال تفقده اللجان الانتخابية في يومها الثاني، رفقة مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية، أن مواطني سيناء على درجة وعي وإحساس بالمسؤولية، حيث يشاركون في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية، موجهين رسالة إلى العالم تؤكد الحرص على أمن واستقرار الوطن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.