وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يدلي بصوته في لجنة ببنها

أدلى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بصوته بلجنة مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية ببنها.

والتقى عقب إدلائه بصوته برئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وقوات التأمين، وأكد على توفير كافة أنواع الدعم للعملية الانتخابية والتيسير على الناخبين وتوفير كافة احتياجات اللجان والاستراحات.

وقال إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء الإجازات وخطوط السير خلال أيام الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن 86 ألف معلم بالقليوبية يضربون مثلاً رائعًا في الخروج للتصويت والمشاركة من أجل الوطن لتقديم صورة رائعة لشعب مصر ومعلمي مصر، وسيسطر معلمو القليوبية ملحمة وطنية بكلمات ستكتب على مر التاريخ.

وأضاف قائلًا: "لابد أن نحافظ على مصر ونظهرها بما يليق بها أمام العالم وأن نخرج للمشاركة في العرس الانتخابي الذي يتابعه العالم أجمع".

وأشار إلى أنه تم توفير كافة تجهيزات المقرات الانتخابية وأماكن المبيت والاستراحات لكافة قوات التأمين بالتجهيزات اللائقة وتذليل المعوقات والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والمحلية ورفع حالة الاستعداد القصوى للظهور بالمظهر اللائق والتنسيق مع كافة الأجهزة بالمحافظة، ورفع كفاءة الإضاءة والتهوية وتوفير المراوح ونظافة الأسوار وتقليم الأشجار بنسبة 100% سواء داخل المدرسة أو خارجها بجوار الأسوار وتوفير وسائل الاتصال الهاتفية الكافية بالمقرات.

وشدد على ضرورة اليقظة التامة والتعامل السريع مع أي مستجدات والإبلاغ الفوري لغرفة عمليات المديرية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.