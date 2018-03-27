رئيس الوزراء: أتوقع مشاركة انتخابية أكبر في ثالث أيام الانتخابات

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الشكر لكل المصريين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية أمس واليوم، مشيرا إلى أنه لمس زيادة نسبة المشاركة، متوقعا مشاركة أفضل في اليوم الثالث غدا.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية من مقر غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أنه أجرى اتصالا عبر "فيديو كونفرنس" مع عدد من الوزراء الذين يوجدون الآن في عدد من المحافظات في جولات تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات.

وأوضح أنه تواصل اليوم مع 7 محافظين عبر "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير الانتخابات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحافظين في الشارع الآن لمتابعة الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.