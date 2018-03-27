أبو الغيط: تقرير الجامعة العربية عن الانتخابات المصرية "إيجابي"

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك أكثر من 50 عضوا من أعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية من كل الجنسيات، عدا الجنسيات المصرية، يراقبون الانتخابات المصرية في 14 محافظة.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حديث له مع قناة "إكسترا نيوز" خلال إدلائه بصوته في الانتخابات المصرية، أنه زار مقر غرفة عمليات الجامعة المشرفة على تلك الانتخابات، موضحا أن تقرير الغرفة كان إيجابيا للغاية فيما يتعلق بالمشاركة والشفافية.

وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية كل أبناء الشعب المصري بالقدوم للجان الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، متابعا: "نحن نختار المستقبل، ونتحدث عن المستقبل، وأمل أن تكون الفترة القادمة بنفس إيقاع وحماس السنوات الأربعة السابقة".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.