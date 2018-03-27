محافظ الجيزة يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية

أجرى اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، جولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة شملت منطقة بشتيل بأوسيم وحي الوراق ومنطقة إمبابة بحي شمال الجيزة وكرداسة ومنشأة القناطر للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتوفير كل سبل الراحه للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن نسبه إقبال المواطنين جيدة خلال اليومين الأول والثاني ويدل على وعي الشعب المصري في المشاركة بالانتخابات والإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستوري.

واشار المحافظ، إلى أن المحافظة تسعى إلى توفير كل سبل الراحة حتى يصل الناخب إلى مقر لجنته ويدلي بصوته بكل سهولة ويسر، مؤكدا أنه لمس من المواطنين حرص شديد على المشاركة في العملية الانتخابية من أجل مستقبل أفضل وبناء وطنهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.