«السيسى» يسبق أم الشهيد فى مدرسة ابنها

بجلباب أسود، وابتسامة رقيقة، بينما تمسك بيدها سلسلة ترتديها، وتحمل صورة نجلها الذى بذل روحه فداءً للوطن، تقف وفاء السيد البقرى، والدة الشهيد مصطفى أبوعميرة، أسفل لافتة ضخمة عليها صورته، داخل فناء المدرسة العريقة التى أصبحت تحمل اسمه.

مدرسة الشهيد كانت معروفة سابقاً باسم مصر الجديدة النموذجية الإعدادية بنات، ومشهورة بكونها المقر الانتخابى للرؤساء، حيث أدلى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، بصوته، ما اعتبرته «وفاء» تكريماً لنجلها الشهيد: «مصطفى طول عمره بيحترمنا ويشرفنا»، بهذه الكلمات بدأت «وفاء» تعليقها على إدلاء الرئيس بصوته فى المدرسة التى تحمل اسم نجلها، الذى استشهد فى ثانى أيام فض اعتصام رابعة العدوية، وأنها حضرت للإدلاء بصوتها ولقاء الرئيس، لكنها لم تتمكن من ذلك، لتأخرها عن موعد تصويته، مشيرة إلى أنها التقته مرات عدة فى حفلات التكريم مسبقاً: «أنا جاية أشارك، علشان دم ابنى اللى راح علشان وطنه مصر». رسالة أخيرة خرجت على لسان والدة الشهيد، إلى أبطال القوات المسلحة والشرطة المشاركين فى العملية الشاملة، سيناء 2018: «اللى بتعملوه دلوقتى تاج على رؤوس المصريين، انتم بتجيبوا حق مصطفى وحق كل شهيد»، داعية لهم بالعودة سالمين.

بعد اطلاق اسم مصطفى عميرة على لجنة الرئيس

وعن التحضيرات للعملية الانتخابية بمدرسة الشهيد، التى تزينت للعرس الانتخابى قبل 4 أيام، يقول حسن شومان، مدير المدرسة: «هناك جهد كبير بُذل لتجهيز المدرسة من قبل العاملين بها لتكون بحجم الحدث»، معبراً عن سعادته البالغة بلقاء الرئيس عقب الإدلاء بصوته فى اللجنة الفرعية رقم 14 بالمدرسة، مؤكداً أن السيسى أصر بنفسه على لقائهم، لشكرهم: «الرئيس قال لنا: ربنا يخليكو، بس مش أنا لوحدى اللى هحافظ على مصر، إنتم كمان هتحافظوا معايا».