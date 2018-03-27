بعثة "الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط" تشيد بتنظيم انتخابات الرئاسة

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والمشرف على انتخابات المصريين بالخارج، اليوم، بعثة الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 برئاسة النائب البرلماني البرتغالي بيدرو روكي رئيس الجمعية.

واستعرض نائب وزير الخارجية، الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية اتصالاً بتصويت المصريين في الخارج، والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية التي حرصت على إيفاد مبعوثيها لمتابعة الانتخابات.

من ناحيته، أشاد بيدرو بحسن تنظيم العملية الانتخابية، وهو ما شهده أثناء زيارته والبعثة المرافقة للجان الانتخابية في العديد من الأحياء، كما أكد في هذا السياق على محورية الدور الإقليمي المصري وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

الجدير بالذكر أن العديد من المنظمات الإقليمية، أعربت عن رغبتها في متابعة العملية الانتخابية، ويشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية إضافةً لوفد الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بعثات عن الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الكوميسا، وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وممثلي وأعضاء السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر، والتي أعربت عن رغبتها في زيارة المقار الانتخابية في الداخل.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.