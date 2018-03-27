الشوباشي عن الرقص أمام اللجان: "تعبير عن الفرحة"

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن هناك من ينتقد الرقص أمام اللجان، وأخرون ادعوا أن هناك مشاهد رقص قديمة من انتخابات سابقة.

وأضافت الشوباشي، خلال استضافتها بفضائية "دي إم سي"، أنه ليس عيبا أن يعبر عن الفرحة بالرقص، متابعة: "اللي بيقول إنها مشاهد قديمة الحمد لله الناس بترقص على أغنية قالوا ايه علينا قدام اللجان ودي أغنية جديدة".

وتساءلت، لماذا يقال على المرأة المصرية التي أنقذت مصر ووقفت مع بلدها أنها ترقص؟، متابعة "ماهو كل الناس بترقص وده تعبير عن الفرحة".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.