عمرو أديب: "محدش يقدر يخمن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات"

علق الإعلامي عمرو أديب، على نزول المواطنين للانتخابات الرئاسية اليوم قائلا: "مش معنى إنه يبقى في زحمة أمام اللجان يبقى في ناس كتير، ومش معنى أن الناس بتخلص بسرعة ومفيش حد واقف أن مفيش حد راح، ده مش مقياس".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أنه لا أحد يمكنه أن يخمن النسبة النهائية للانتخابات، والجميع في انتظار النتائج النهائية مساء أمس، وإن شاء الله تطلع النتيجة جيدة".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.