تزايد أعداد الناخبات المقبلات على اللجان بالحوامدية للإدلاء بأصواتهن

شهدت لجان مدارس مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، تزايد عدد الناخبات على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن قبل غلق صناديق الاقتراع بساعة.

وشهدت اللجان إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة لتأمين عملية الانتخابات وتوفير كافة الحماية الأمنية للمواطنين.

وقالت سيدة إسماعيل، البالغة من العمر 70 عاما، إنها حرصت على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها انتخبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال حربه ضد الإرهاب.

يذكر أن أعلن المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن قاعدة بيانات الناخبين فى مصر تتضمن 59 مليون و778 ألف و138 ناخبا، يحق لهم الإدلاء بالأصواتهم فى الانتخابات مقسمين إلى 29 مليون و730 ألف و175 ذكر بنسبة 50.4%، و29 مليون و347 ألف و963 ناخبة بنسبة 49.6%.