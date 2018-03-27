إغلاق اللجان وتشميع صناديق الاقتراع بالدقهلية

أغلق قضاة الدقهلية صناديق الاقتراع لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية ووضعوا الأقفال البلاستيكية ذات الأرقام المسلسلة علي الصناديق، وتم تسليمها إلى لجان التأمين من الجيش والشرطة وتحرير محضر، بإغلاق اللجان علي أن يتم إعادة فتح الاقتراع لليوم الثالث والأخير في الساعة 9 صباح غدا الأربعاء.

وصرح المستشار ربيع قاسم، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، بأنه تم إغلاق جميع اللجان في الموعد المحدد وهو الساعة 9 مساءً، وسط التزام كامل بالتعليمات دون أي زيادة في الوقت، وأن الانتخابات تنتهي غدا الأربعاء ويبدأ الفرز بعد الساعة التاسعة مساء داخل اللجان الفرعية.

وتجري الانتخابات الرئاسية في الدقهلية، في 983 لجنة فرعية ولكل لجنة قاضي، و23 لجنة عامة موزعين 11 لجنة عامة في محكمة جنوب الدقهلية، و12 بمحكمة شمال، ويشرف عليها 1144 قاضي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.