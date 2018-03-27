فردوس عبدالحميد: الفن والإعلام لم يؤديا دورهما في الانتخابات

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إن الفن والإعلام لم يساهما في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنه لم يكن هناك حشد من أجل المشاركة في الانتخابات في وسائل الإعلام.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال حوارها في برنامج "الرئيس"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "تن"، أن الإعلام كان مقصرًا في دوره وكذلك الفن في حث المواطنين على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت أن الشعب لديه الوعي اللازم للمشاركة في الانتخابات، والنساء والشباب كانا لديهما بعد نظر للمشاركة في العرس الديمقراطي بقوة.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.