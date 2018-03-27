محمد صبحي: "هنتخب السيسي ألف مرة طالما أعداء الوطن بيكرهوه"

قال الفنان محمد صبحي، إنه لم يشارك في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر فقط، ولكن من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "نشارك في الانتخابات الرئاسية عشان نختار رئيس أمين على مصر في تلك الفترة، بصرف النظر عن العدد".

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، الثلاثاء، أنه من الواجب على الشعب المصري انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر خلال الفترة الرئاسية المقبلة، لما قدمه لمصر في أصعب الظروف.

وأشار إلى أن الانتخابات المصرية هذه المرة بمثابة أسهل انتخابات مرت على مصر، لأن الجميع يرى السيسي الخيار الأفضل والأنسب، لاستكمال المرحلة المقبلة.

وتابع: "لو أعداء مصر حبوا السيسي مش هختاره، لكن هنتخب السيسي ألف مرة طالما أعداء الوطن بيكرهوه"، موضحا بأن المؤامرة على مصر متمثلة في صورة الرئيس، خاصة وأن الغرب يكرهه، لأنه أنقذ البلاد.​

وتابع الفنان محمد صبحي: "أمامنا أربعة سنوات أخرى، ويجب ألا نحتار في عام 2022، ويكون لدينا البدائل السياسية المؤهلة لقيادة البلاد، عبر حراك سياسي حقيقي".

​وعن الرقص أمام اللجان الانتخابية، نفى صبحي أن يكون ضد الرقص والبهجة أمام اللجان، موضحا أن ثقافات الفرحة تختلف من مكان لآخر في العالم.​